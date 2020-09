Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"93759674-5ddf-4fd1-9a5e-442bdf06d417","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Saturn Kulturális Kft.-ben az énekes-színész kisebbségi tulajdonos.","shortLead":"A Saturn Kulturális Kft.-ben az énekes-színész kisebbségi tulajdonos.","id":"202036_saturn_kulturalis_sasvariekuzlete","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93759674-5ddf-4fd1-9a5e-442bdf06d417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02fde612-9771-41d8-b925-a005c2e96c0e","keywords":null,"link":"/360/202036_saturn_kulturalis_sasvariekuzlete","timestamp":"2020. szeptember. 05. 08:30","title":"Lányával közös vállalkozást alapított Sasvári Sándor ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15a8ccd6-b96c-47ad-9400-c1b749ffc2d0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"60-70 intézményből jelezték a koronavírus-fertőzés gyanúját. ","shortLead":"60-70 intézményből jelezték a koronavírus-fertőzés gyanúját. ","id":"20200905_Hat_iskolaban_es_negy_ovodaban_van_rendkivuli_szunet_a_koronavirus_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15a8ccd6-b96c-47ad-9400-c1b749ffc2d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97163d16-aa2d-4890-9bf6-e586a9e65839","keywords":null,"link":"/itthon/20200905_Hat_iskolaban_es_negy_ovodaban_van_rendkivuli_szunet_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. szeptember. 05. 09:09","title":"Hat iskolában és négy óvodában van rendkívüli szünet a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a11fa81d-70bc-45f6-bdbd-8633935e19c6","c_author":"Ónody Gomperz Tamás","category":"360","description":"Az embernek végül nem marad más hű társa.","shortLead":"Az embernek végül nem marad más hű társa.","id":"20200906_OnodyGomperz_Egyik_kutya_masik_eb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a11fa81d-70bc-45f6-bdbd-8633935e19c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59f73691-2632-4c8a-b6b5-e8578e165a3e","keywords":null,"link":"/360/20200906_OnodyGomperz_Egyik_kutya_masik_eb","timestamp":"2020. szeptember. 06. 11:39","title":"Ónody-Gomperz: Egyik kutya, másik eb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb539240-3bd5-40c7-9140-bf1cc36a63f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Annyira zsúfolt volt szerda reggel egy nagykátáról pestre tartó vonat, hogy rosszul lett rajta egy lány. Az RTL Klub Híradója szerint lehetetlen megtartani a másfél méteres védőtávolságot, a MÁV szerint ilyen előírás már nincs is.","shortLead":"Annyira zsúfolt volt szerda reggel egy nagykátáról pestre tartó vonat, hogy rosszul lett rajta egy lány. Az RTL Klub...","id":"20200904_zsufoltsag_az_elovarosi_vonatkon_mav_rosszullet_tomeg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb539240-3bd5-40c7-9140-bf1cc36a63f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"288b8af0-5326-4e8a-a5cd-cb2977426111","keywords":null,"link":"/itthon/20200904_zsufoltsag_az_elovarosi_vonatkon_mav_rosszullet_tomeg","timestamp":"2020. szeptember. 04. 21:22","title":"Zsúfoltak az elővárosi vonatok a tömegben rosszul is lett egy lány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6eb2121-bf20-41a5-9d33-a9f49f0c076f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Josef Koeberl több mint két és fél órán keresztül ült egy jégkockákkal teli töltött tartályban. ","shortLead":"Josef Koeberl több mint két és fél órán keresztül ült egy jégkockákkal teli töltött tartályban. ","id":"20200906_Egy_osztrak_ferfi_megdontotte_a_jegkockakkal_toltott_tartalyban_tartozkodas_rekordjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6eb2121-bf20-41a5-9d33-a9f49f0c076f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a04f400-82ae-4b48-9bc5-576de19f3b08","keywords":null,"link":"/vilag/20200906_Egy_osztrak_ferfi_megdontotte_a_jegkockakkal_toltott_tartalyban_tartozkodas_rekordjat","timestamp":"2020. szeptember. 06. 11:14","title":"Egy osztrák férfi megdöntötte a jégkockákkal töltött tartályban tartózkodás rekordját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1f5e79c-fc05-42d1-9e90-42741881835d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az Emmi szerint is itt van a járvány második hulláma.","shortLead":"Az Emmi szerint is itt van a járvány második hulláma.","id":"20200904_koronavirus_koronavirusjarvany_megduplazzak_a_keszenletben_tartott_agyak_szamat_emmi_kasler_miklos_miniszter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1f5e79c-fc05-42d1-9e90-42741881835d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16af1c59-8aa5-4e61-80d2-021fe010d04b","keywords":null,"link":"/itthon/20200904_koronavirus_koronavirusjarvany_megduplazzak_a_keszenletben_tartott_agyak_szamat_emmi_kasler_miklos_miniszter","timestamp":"2020. szeptember. 04. 17:31","title":"Megduplázzák a koronavírus miatt készenlétben tartott kórházi ágyak számát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Berliner Ensemble így támogatja a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóinak és oktatóinak a tiltakozását.","shortLead":"A Berliner Ensemble így támogatja a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóinak és oktatóinak a tiltakozását.","id":"20200905_Visszalepett_Vidnyanszky_fesztivaljarol_az_egyik_leghiresebb_europai_szinhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e9ed522-683d-47f7-9c8a-fc21caf6482c","keywords":null,"link":"/kultura/20200905_Visszalepett_Vidnyanszky_fesztivaljarol_az_egyik_leghiresebb_europai_szinhaz","timestamp":"2020. szeptember. 05. 14:38","title":"Visszalépett Vidnyánszky fesztiváljáról az egyik leghíresebb európai színház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e52ebce-7752-4c75-8e1c-20910d5bfe4b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarországon is van keresztényellenes hangulat – állítja Veres András győri püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia újból megválasztott elnöke, aki a Népszavának adott interjúban most először a Borkai-botrányt is kommentálta.","shortLead":"Magyarországon is van keresztényellenes hangulat – állítja Veres András győri püspök, a Magyar Katolikus Püspöki...","id":"20200905_Veres_Andras_puspok_a_Borkaiugyrol_Szamomra_elfogadhatatlan_ami_tortent","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e52ebce-7752-4c75-8e1c-20910d5bfe4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"674a0c09-fd9b-436c-a407-916dcddba9af","keywords":null,"link":"/itthon/20200905_Veres_Andras_puspok_a_Borkaiugyrol_Szamomra_elfogadhatatlan_ami_tortent","timestamp":"2020. szeptember. 05. 10:20","title":"Veres András püspök a Borkai-ügyről: Számomra elfogadhatatlan, ami történt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]