[{"available":true,"c_guid":"c6cc8a05-6ee2-4155-bcdc-ba2c2251abe7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Budapesti Fesztiválzenekar vezetője nem a szükséget, hanem a lehetőséget látta meg a járványszabályokban.","shortLead":"A Budapesti Fesztiválzenekar vezetője nem a szükséget, hanem a lehetőséget látta meg a járványszabályokban.","id":"20200907_Fischer_Ivan_maszkjat_latva_nehez_nem_nevetni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6cc8a05-6ee2-4155-bcdc-ba2c2251abe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e018522-41c5-4f95-a1c1-17e1aeb8ff25","keywords":null,"link":"/elet/20200907_Fischer_Ivan_maszkjat_latva_nehez_nem_nevetni","timestamp":"2020. szeptember. 07. 12:23","title":"Fischer Iván maszkját látva nehéz nem nevetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6e581cc-13b8-4331-a817-09b485d53b85","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elérhetővé vált az orosz lakosság számára is az új koronavírus-fertőzés megelőzését szolgáló Gam-Kovid-Vak (Szputnyik V) vakcina első tétele – közölte az orosz egészségügyi minisztérium keddre virradóra. A védőoltást eddig mindössze pár tucat önkéntesen tesztelték.","shortLead":"Elérhetővé vált az orosz lakosság számára is az új koronavírus-fertőzés megelőzését szolgáló Gam-Kovid-Vak (Szputnyik...","id":"20200908_koronavirus_orosz_vakcina_forgalomba_hozatal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6e581cc-13b8-4331-a817-09b485d53b85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"687f0633-d4c3-4abb-878b-7ad73910d4b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200908_koronavirus_orosz_vakcina_forgalomba_hozatal","timestamp":"2020. szeptember. 08. 11:03","title":"Forgalomba került a koronavírus elleni orosz vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7547ac42-12ea-4f6e-8beb-1d2fd4baa180","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Éveken keresztül pereskedtek érte, de az ítélet a többieknek is nagy lökést adhat.","shortLead":"Éveken keresztül pereskedtek érte, de az ítélet a többieknek is nagy lökést adhat.","id":"20200907_horvatorszag_lmbtq_neveloszulo_orokbefogadas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7547ac42-12ea-4f6e-8beb-1d2fd4baa180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a593674-53ce-49b2-8662-efba2123e16f","keywords":null,"link":"/vilag/20200907_horvatorszag_lmbtq_neveloszulo_orokbefogadas","timestamp":"2020. szeptember. 07. 18:35","title":"Először válhat azonos nemű pár nevelőszülővé Horvátországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ecdb302-7776-47ee-ae98-97597cba0c7c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A jegybank ugyan elfogadta a CIG Pannónia helyreállítási tervét, így újra köthetnek biztosításokat, de Olaszországban nem üzletelhetnek.","shortLead":"A jegybank ugyan elfogadta a CIG Pannónia helyreállítási tervét, így újra köthetnek biztosításokat, de Olaszországban...","id":"20200907_cig_emabit_meszaros_biztosito_mnb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ecdb302-7776-47ee-ae98-97597cba0c7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"015d3e14-c91e-4e21-a8cd-5183a920bbde","keywords":null,"link":"/kkv/20200907_cig_emabit_meszaros_biztosito_mnb","timestamp":"2020. szeptember. 07. 10:16","title":"Újabb évre eltiltották az olasz üzletektől a Mészáros Lőrinchez köthető CIG Pannóniát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"605d9de9-64a2-4594-b008-eb8715409068","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Hiába tiltották meg a tüntetést, több tízezren voltak az utcákon Minszkben és más fehérorosz városokban.","shortLead":"Hiába tiltották meg a tüntetést, több tízezren voltak az utcákon Minszkben és más fehérorosz városokban.","id":"20200906_feherorosz_belarusz_tuntetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=605d9de9-64a2-4594-b008-eb8715409068&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc513446-e1a8-428f-8f76-856a35583855","keywords":null,"link":"/vilag/20200906_feherorosz_belarusz_tuntetes","timestamp":"2020. szeptember. 06. 21:52","title":"Százával tartóztatták le a tüntetőket Fehéroroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8f909b7-6c42-450d-b090-4e992454aa5a","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az idén 10 éves HVG Extra Pszichológia magazin szakértő szerzőit kérte fel, hogy meséljék el, hogyan lett belőlük pszichológus, pszichiáter, mi fogta meg őket a tudományterületben. Buda László pszichiáter, a SzomatoDráma és az Ultrarövid Terápia módszerek megalkotójának írását közöljük.","shortLead":"Az idén 10 éves HVG Extra Pszichológia magazin szakértő szerzőit kérte fel, hogy meséljék el, hogyan lett belőlük...","id":"20200906_Ezt_nem_fogom_megunni_ez_csak_egyre_erdekesebb_lesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8f909b7-6c42-450d-b090-4e992454aa5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbbcc153-726d-475a-b890-0d0d21067981","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200906_Ezt_nem_fogom_megunni_ez_csak_egyre_erdekesebb_lesz","timestamp":"2020. szeptember. 06. 20:15","title":"Ezt nem fogom megunni, ez csak egyre érdekesebb lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"121af102-6b64-4ce3-bedc-9ede3e0ad78f","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A Covid19-járvány idején olyanok is nagy számban tértek át az otthoni munkára, akik eddig az országhatár túloldalán dolgoztak. A távmunka annyira bejött, hogy a legtöbben folytatni akarják. Csakhogy az adózás szempontjából ezzel vékony jégre kerülhetnek, és nemcsak ők, hanem az őket alkalmazó cégek is.","shortLead":"A Covid19-járvány idején olyanok is nagy számban tértek át az otthoni munkára, akik eddig az országhatár túloldalán...","id":"20200908_Adocsapda_lehet_a_home_office_egymillio_europai_polgarnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=121af102-6b64-4ce3-bedc-9ede3e0ad78f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f560a44d-a66a-4cb9-87ce-e581a5633a57","keywords":null,"link":"/kkv/20200908_Adocsapda_lehet_a_home_office_egymillio_europai_polgarnak","timestamp":"2020. szeptember. 08. 07:17","title":"Adócsapda lehet a home office egymillió európai polgárnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"159a3c8a-645c-45a5-aee7-047e240741f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Heteken belül emelkedni fog a fertőzöttek száma a veszélyeztetett korosztályban, és hosszú várakozás időre kell számítaniuk a betegeknek a pécsi egyetemi klinika sürgősségi osztályán – írta közösségi oldalán az osztályvezető főorvos aki szerint nehéz időszak következik.","shortLead":"Heteken belül emelkedni fog a fertőzöttek száma a veszélyeztetett korosztályban, és hosszú várakozás időre kell...","id":"20200908_koronavirus_veszelyeztett_korosztaly_fertozodese_pecsi_orvos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=159a3c8a-645c-45a5-aee7-047e240741f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d63c519-7287-436c-81dc-815487b96443","keywords":null,"link":"/itthon/20200908_koronavirus_veszelyeztett_korosztaly_fertozodese_pecsi_orvos","timestamp":"2020. szeptember. 08. 10:07","title":"Csak idő kérdése, hogy mikor fertőződnek meg az idősek is - figyelmeztet egy pécsi orvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]