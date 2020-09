Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3bfa2992-78d2-4826-85b9-535bbe598051","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lapok azt híresztelték, hogy zaklat egy nőt, de a bíróság szerint ez nem volt igaz.","shortLead":"A lapok azt híresztelték, hogy zaklat egy nőt, de a bíróság szerint ez nem volt igaz.","id":"20200909_greczy_zsolt_lokal_origo_ripost_sajtoper","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3bfa2992-78d2-4826-85b9-535bbe598051&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6183e20-e893-4e0c-b284-8da119367b1f","keywords":null,"link":"/itthon/20200909_greczy_zsolt_lokal_origo_ripost_sajtoper","timestamp":"2020. szeptember. 09. 11:49","title":"Gréczy Zsolt egy nap alatt három kormányközeli médium ellen nyert sajtópert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56a874db-42f4-49f4-9e7d-7a897d140b6b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Akinek elég magas a jövedelme, az akár 2 milliós önerővel is vehet hitelre közel 70 millió forintos lakást – csak szülessen mellé három gyereke.","shortLead":"Akinek elég magas a jövedelme, az akár 2 milliós önerővel is vehet hitelre közel 70 millió forintos lakást – csak...","id":"20200910_csok_babavaro_lakasvasarlas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56a874db-42f4-49f4-9e7d-7a897d140b6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bacf4122-18c6-41a7-9926-aeb4a14d1266","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200910_csok_babavaro_lakasvasarlas","timestamp":"2020. szeptember. 10. 18:55","title":"Szinte önerő sem kell annak, aki állami támogatásokkal venne új lakást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"613819c7-578b-4d84-937c-165f887381a6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Tízezer fölött van az aktív esetek száma Csehországban.","shortLead":"Tízezer fölött van az aktív esetek száma Csehországban.","id":"20200910_csehorszag_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=613819c7-578b-4d84-937c-165f887381a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2680d81-84bf-48bc-b97c-8ffb156acba9","keywords":null,"link":"/vilag/20200910_csehorszag_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. szeptember. 10. 08:42","title":"Egymás után két napon lett Csehországban ezernél több új koronavírus-fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18f0f9b1-0b2c-41e8-a964-8da8c98f6bf7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Pályázik Magyarország a 2023-as műkorcsolya vb-re és Eb-re is, mindkét versenyt Budapestre hozná a magyar szövetség.","shortLead":"Pályázik Magyarország a 2023-as műkorcsolya vb-re és Eb-re is, mindkét versenyt Budapestre hozná a magyar szövetség.","id":"20200910_mukorcsolya_eb_vb_magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18f0f9b1-0b2c-41e8-a964-8da8c98f6bf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9e8a191-129e-4b22-b896-decba0d74407","keywords":null,"link":"/sport/20200910_mukorcsolya_eb_vb_magyarorszag","timestamp":"2020. szeptember. 10. 20:56","title":"Vb-t és Eb-t is hozna Magyarországra a korcsolyázó szövetség ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40323d5e-ffb6-42a3-a4bf-7f5521540cb3","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A kormány Shell-lel kötött megállapodása a magyar energiabeszerzést csak kicsit diverzifikálja, viszont nagyon is sokat jelent abban, hogy ne romoljon meg a magyar–amerikai viszony.","shortLead":"A kormány Shell-lel kötött megállapodása a magyar energiabeszerzést csak kicsit diverzifikálja, viszont nagyon is sokat...","id":"20200909_USA_Orban_Shell_gaz_lng_raketarendszer_jogallam_lebontasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40323d5e-ffb6-42a3-a4bf-7f5521540cb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d744eabf-d30c-4640-b372-edb94f080f2f","keywords":null,"link":"/360/20200909_USA_Orban_Shell_gaz_lng_raketarendszer_jogallam_lebontasa","timestamp":"2020. szeptember. 09. 11:00","title":"Trumpék kérték, Orbánék teljesítették – a \"történelmi\" gázüzlet és ami mögötte van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b579445-bb35-4870-b8aa-2e6d9ac8c0e1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A benzinmotoros újdonságot nem veti szét az erő, cserébe viszont a korábbiaknál barátságosabb az árcédulája.","shortLead":"A benzinmotoros újdonságot nem veti szét az erő, cserébe viszont a korábbiaknál barátságosabb az árcédulája.","id":"20200910_7_millio_forint_alatti_uj_skoda_octavia_alapmodell_erkezett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b579445-bb35-4870-b8aa-2e6d9ac8c0e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2595fe80-fdb9-4e33-a999-7c27023fdb51","keywords":null,"link":"/cegauto/20200910_7_millio_forint_alatti_uj_skoda_octavia_alapmodell_erkezett","timestamp":"2020. szeptember. 10. 07:59","title":"7 millió forint alatti új Skoda Octavia alapmodell érkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A páciensnek az AstraZeneca gyógyszerét adták be, a többi alany jól van. A furcsa tüneteket produkáló nő valószínűleg még szerdán elhagyhatja a kórházat.","shortLead":"A páciensnek az AstraZeneca gyógyszerét adták be, a többi alany jól van. A furcsa tüneteket produkáló nő valószínűleg...","id":"20200909_gerincbetegseg_koronavirus_vakcina_astrazeneca_oxford","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b2f48d0-07df-4605-b116-f49dcd837810","keywords":null,"link":"/tudomany/20200909_gerincbetegseg_koronavirus_vakcina_astrazeneca_oxford","timestamp":"2020. szeptember. 09. 21:33","title":"Ritka gerincbetegsége lett a nőnek, akinek beadták az oxfordi koronavírus-vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93e45688-fb01-4f93-852e-0d9676424c2d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elkészült a júliusi közmunka-jelentés.","shortLead":"Elkészült a júliusi közmunka-jelentés.","id":"20200910_Mar_juliusban_elfogyott_a_kozmunka_eves_kerete","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93e45688-fb01-4f93-852e-0d9676424c2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fc092e7-85ea-4bef-b8b0-226ccb740f38","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200910_Mar_juliusban_elfogyott_a_kozmunka_eves_kerete","timestamp":"2020. szeptember. 10. 14:55","title":"Már júliusban elfogyott a közmunka éves kerete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]