[{"available":true,"c_guid":"b9ed525b-ce69-4419-b124-912cf4cde1a6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Tusk szerint Carl Schmitt nagyon büszke lenne Orbán Viktorra.","shortLead":"Donald Tusk szerint Carl Schmitt nagyon büszke lenne Orbán Viktorra.","id":"20200417_donald_tusk_orban_viktor_kovacs_zoltan_europai_neppart_carl_schmitt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9ed525b-ce69-4419-b124-912cf4cde1a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c646929-7f82-4011-800b-b353104ea539","keywords":null,"link":"/vilag/20200417_donald_tusk_orban_viktor_kovacs_zoltan_europai_neppart_carl_schmitt","timestamp":"2020. április. 17. 17:43","title":"A Néppárt elnöke finoman lenácizta Orbánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aec1906d-40ee-4f78-ab2d-87e6f0c22761","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Május 2-áig kijárási és látogatási tilalom van a Gondozóházban.","shortLead":"Május 2-áig kijárási és látogatási tilalom van a Gondozóházban.","id":"20200419_Elkapta_egy_gondozo_a_koronavirust_egy_fovarosi_idosotthonban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aec1906d-40ee-4f78-ab2d-87e6f0c22761&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da3eace2-9683-4360-90c2-40ab08e56958","keywords":null,"link":"/itthon/20200419_Elkapta_egy_gondozo_a_koronavirust_egy_fovarosi_idosotthonban","timestamp":"2020. április. 19. 09:56","title":"Elkapta egy gondozó a koronavírust egy fővárosi idősotthonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca454511-7911-40d2-be27-437ca93ba589","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megtartotta szombati sajtótájékoztatóját az operatív törzs. ","shortLead":"Megtartotta szombati sajtótájékoztatóját az operatív törzs. ","id":"20200418_Operativ_torzs_Miert_kuldhetnek_haza_barkit_a_korhazakbol_teszteles_nelkul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca454511-7911-40d2-be27-437ca93ba589&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc4a90f1-9a80-4f46-9f2c-402ec25293dc","keywords":null,"link":"/itthon/20200418_Operativ_torzs_Miert_kuldhetnek_haza_barkit_a_korhazakbol_teszteles_nelkul","timestamp":"2020. április. 18. 11:09","title":"Miért küldhetnek haza bárkit a kórházakból tesztelés nélkül? - fontos kérdésre nem kaptunk választ az operatív törzstől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1776969b-3cd5-41e5-a14d-f270cfead381","c_author":"HVG","category":"360","description":"Terméke szárnyalni fog, de ő nagyon is a földön jár. Földieknek játszó égi tüneményből szeretne meggazdagodni egy japán csillagász. ","shortLead":"Terméke szárnyalni fog, de ő nagyon is a földön jár. Földieknek játszó égi tüneményből szeretne meggazdagodni egy japán...","id":"202016_foldieknek_jatszo_egi_tunemeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1776969b-3cd5-41e5-a14d-f270cfead381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcb9d99e-9e11-4017-974b-77f4d5bbc4fb","keywords":null,"link":"/360/202016_foldieknek_jatszo_egi_tunemeny","timestamp":"2020. április. 18. 08:30","title":"Tűzijáték? Ugyan már! Csillaghullást csinálni, az már valami!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2f09ad2-f4dc-47cb-b11f-9da93df20125","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy néz ki, megoldódott a 12 éves Giulio netproblémája.","shortLead":"Úgy néz ki, megoldódott a 12 éves Giulio netproblémája.","id":"20200418_Az_internet_nagyon_felkapta_a_fa_alatt_tanulo_olasz_kisfiu_sztorijat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2f09ad2-f4dc-47cb-b11f-9da93df20125&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f92e76b0-3407-425b-be18-16e43ddddc62","keywords":null,"link":"/elet/20200418_Az_internet_nagyon_felkapta_a_fa_alatt_tanulo_olasz_kisfiu_sztorijat","timestamp":"2020. április. 18. 16:30","title":"Végre megoldódott az olasz kisdiák gondja, akinek sztorija nagyot futott az interneten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eda6886a-ba28-4698-ad70-b876910eb76d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már 189 koronavírus-fertőzött hunyt el Magyarországon, és 1916-an fertőződtek meg összesen.\r

","shortLead":"Már 189 koronavírus-fertőzött hunyt el Magyarországon, és 1916-an fertőződtek meg összesen.\r

","id":"20200419_magyarorszag_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eda6886a-ba28-4698-ad70-b876910eb76d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"665e7ef3-990f-4ee8-bbde-37b06f26ab23","keywords":null,"link":"/itthon/20200419_magyarorszag_koronavirus","timestamp":"2020. április. 19. 08:38","title":"17 koronavírus-fertőzött halt meg és 82 új fertőzöttet találtak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75dd7698-0582-4190-8fe6-14b152d8d1a0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az 1998 óta figyelt, 2,5 kilométer átmérőjű kisbolygó április 29-én halad el mellettünk.","shortLead":"Az 1998 óta figyelt, 2,5 kilométer átmérőjű kisbolygó április 29-én halad el mellettünk.","id":"20200417_aszteroida_52768_1998_or2_nasa_kisbolygo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75dd7698-0582-4190-8fe6-14b152d8d1a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9740ec70-6342-4bd5-b520-5eb4dbf3aaec","keywords":null,"link":"/tudomany/20200417_aszteroida_52768_1998_or2_nasa_kisbolygo","timestamp":"2020. április. 17. 17:03","title":"Elég nagy aszteroida tart a Föld felé, de a tudósok szerint nincs ok a pánikra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e0a8fe-b07c-4900-b9cb-fce8bd9584a5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Genfben az Egészségügyi Világszervezet járványkutatója arról beszélt, hogy kétséges az antitestek kimutatására alkalmas gyorstesztek eredményessége, mivel egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy kialakul egy legyőzött COVID-19 betegség után az immunitás. ","shortLead":"Genfben az Egészségügyi Világszervezet járványkutatója arról beszélt, hogy kétséges az antitestek kimutatására alkalmas...","id":"20200418_WHO_Az_antitestek_meglete_nem_bizonyitek_az_immunitasra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21e0a8fe-b07c-4900-b9cb-fce8bd9584a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3891392c-352f-4e3d-910a-8d6dfa4ae6e7","keywords":null,"link":"/elet/20200418_WHO_Az_antitestek_meglete_nem_bizonyitek_az_immunitasra","timestamp":"2020. április. 18. 08:41","title":"WHO: Továbbra sem tudjuk, hogy kialakul-e az immunitás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]