[{"available":true,"c_guid":"f094f4fb-ff85-46c6-b19d-0d08f6b880d5","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Hamarosan egy 306 lóerős plugin hibrid szabadidő-autó és a megújult Swift színesíti a Suzuki hazai kínálatát. ","shortLead":"Hamarosan egy 306 lóerős plugin hibrid szabadidő-autó és a megújult Swift színesíti a Suzuki hazai kínálatát. ","id":"20200908_oktoberben_johetnek_magyarorszagra_az_elso_zold_rendszamos_suzukik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f094f4fb-ff85-46c6-b19d-0d08f6b880d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebdbb399-4060-41ec-95c5-491d0b9bb143","keywords":null,"link":"/cegauto/20200908_oktoberben_johetnek_magyarorszagra_az_elso_zold_rendszamos_suzukik","timestamp":"2020. szeptember. 08. 15:34","title":"Októberben jöhetnek Magyarországra az első zöld rendszámos Suzukik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5da01195-d576-4f61-b138-a740f11d4de5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az újrahasznosított műanyagból készült nyilvános vizeldék a város ökoszisztémáját is segítik, és a levegőt is tisztítják továbbá.","shortLead":"Az újrahasznosított műanyagból készült nyilvános vizeldék a város ökoszisztémáját is segítik, és a levegőt is...","id":"20200908_Amszterdamban_organikus_mutragyat_csinalnak_a_varosi_vizeldek_termekebol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5da01195-d576-4f61-b138-a740f11d4de5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99fb8ee6-2560-42dc-a4bd-481e2a981db0","keywords":null,"link":"/zhvg/20200908_Amszterdamban_organikus_mutragyat_csinalnak_a_varosi_vizeldek_termekebol","timestamp":"2020. szeptember. 08. 07:44","title":"Amszterdamban organikus műtrágyát készítenek a városi vizeldék \"termékéből\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"154c1ba9-a3f4-4229-b00c-64a834b76427","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A gamer szék, billentyűzet és egér után saját fejlesztésű rágógumija is van már a Razernek.","shortLead":"A gamer szék, billentyűzet és egér után saját fejlesztésű rágógumija is van már a Razernek.","id":"20200909_razer_ragogumi_videojatekosok_gamerek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=154c1ba9-a3f4-4229-b00c-64a834b76427&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bc0147c-3946-41f1-81f7-0ab75609e70c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200909_razer_ragogumi_videojatekosok_gamerek","timestamp":"2020. szeptember. 09. 19:14","title":"Megjött a videojátékosoknak kitalált rágógumi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"823096c7-addc-48e1-9dfb-4ebc75de9f7a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Rektori Konferencia által kezdeményezett megbeszélést technikai okok miatt halasztották el. ","shortLead":"A Magyar Rektori Konferencia által kezdeményezett megbeszélést technikai okok miatt halasztották el. ","id":"20200908_Egy_nappal_elhalasztottak_az_egyeztetest_a_Szinmuveszeti_helyzeterol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=823096c7-addc-48e1-9dfb-4ebc75de9f7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2df20aae-f5d5-4c11-bb68-d709feff1d95","keywords":null,"link":"/itthon/20200908_Egy_nappal_elhalasztottak_az_egyeztetest_a_Szinmuveszeti_helyzeterol","timestamp":"2020. szeptember. 08. 15:01","title":"Egy nappal elhalasztották az egyeztetést a Színművészeti helyzetéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"805e6e56-fd98-4050-9e26-205ce1184f35","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Sem látogatni, sem elhagyni nem szabad őket. Csak kevés kivétel lesz.","shortLead":"Sem látogatni, sem elhagyni nem szabad őket. Csak kevés kivétel lesz.","id":"20200908_koronavirusjarvany_szocialis_intezmenyek_latogatasi_tilalom_emmi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=805e6e56-fd98-4050-9e26-205ce1184f35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ff3af05-7bcd-42b5-b3ba-299ef03d943d","keywords":null,"link":"/itthon/20200908_koronavirusjarvany_szocialis_intezmenyek_latogatasi_tilalom_emmi","timestamp":"2020. szeptember. 08. 11:07","title":"Müller Cecília az egész országban lezáratta a szociális intézményeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01a759b8-6695-491a-a14a-dba1865cd31e","c_author":"Muharay Katalin - Lisszabon","category":"360","description":"Rendkívüli biztonsági intézkedések közepette kezdődött meg Lisszabonban az „évszázad perének” kikiáltott tárgyalás a Magyarországon letartóztatott Rui Pinto ügyében. Ő az, aki miatt Cristiano Ronaldo és Lionel Messi is megütötte a bokáját.","shortLead":"Rendkívüli biztonsági intézkedések közepette kezdődött meg Lisszabonban az „évszázad perének” kikiáltott tárgyalás...","id":"20200909_Szoros_emberfogas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01a759b8-6695-491a-a14a-dba1865cd31e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13de9830-afbe-48a7-b424-714dec0b4147","keywords":null,"link":"/360/20200909_Szoros_emberfogas","timestamp":"2020. szeptember. 09. 15:00","title":"Szijjártót is megpróbálta belekeverni védekezésébe a Budapestről szivárogtató portugál hacker ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40323d5e-ffb6-42a3-a4bf-7f5521540cb3","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A kormány Shell-lel kötött megállapodása a magyar energiabeszerzést csak kicsit diverzifikálja, viszont nagyon is sokat jelent abban, hogy ne romoljon meg a magyar–amerikai viszony.","shortLead":"A kormány Shell-lel kötött megállapodása a magyar energiabeszerzést csak kicsit diverzifikálja, viszont nagyon is sokat...","id":"20200909_USA_Orban_Shell_gaz_lng_raketarendszer_jogallam_lebontasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40323d5e-ffb6-42a3-a4bf-7f5521540cb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d744eabf-d30c-4640-b372-edb94f080f2f","keywords":null,"link":"/360/20200909_USA_Orban_Shell_gaz_lng_raketarendszer_jogallam_lebontasa","timestamp":"2020. szeptember. 09. 11:00","title":"Trumpék kérték, Orbánék teljesítették – a \"történelmi\" gázüzlet és ami mögötte van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f42bc951-a45c-4563-8a17-5c22d8e92287","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Augusztus 8-a és szeptember 7-e között első számú kibercélponttá vált Fehéroroszország, az Európát ért összes támadás 20 százalékát kapták a nyakukba.","shortLead":"Augusztus 8-a és szeptember 7-e között első számú kibercélponttá vált Fehéroroszország, az Európát ért összes támadás...","id":"20200909_feheroroszorszag_kibertamadas_hackertamadas_diktatura","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f42bc951-a45c-4563-8a17-5c22d8e92287&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b59a373c-bb69-4ce5-8c2e-6cba9651bf75","keywords":null,"link":"/tudomany/20200909_feheroroszorszag_kibertamadas_hackertamadas_diktatura","timestamp":"2020. szeptember. 09. 12:19","title":"Naponta 70 ezer hackertámadás éri Fehéroroszországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]