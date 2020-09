Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"483853cf-f15b-4133-b54a-ed5b91bac456","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Békés megyei fideszes képviselő szerint ők Nagy Imréhez hasonlóan ártatlanként ülnek a vádlottak padján. Simonka György közölte: ha teheti, 2022-ben is indul.","shortLead":"A Békés megyei fideszes képviselő szerint ők Nagy Imréhez hasonlóan ártatlanként ülnek a vádlottak padján. Simonka...","id":"20200909_orban_viktor_fidesz_simonka_gyorgy_interju","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=483853cf-f15b-4133-b54a-ed5b91bac456&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68cf3fab-11cf-418c-bfa9-4dfe69fd8b14","keywords":null,"link":"/itthon/20200909_orban_viktor_fidesz_simonka_gyorgy_interju","timestamp":"2020. szeptember. 09. 15:18","title":"Orbán rákérdezett a költségvetési csalással vádolt Simonkánál, hogyan bírja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e70ad8e-ea91-48db-be9d-4a044ae3dcf2","c_author":"OTP Alapkezelő ","category":"brandcontent","description":"Amikor megtakarításról, befektetésről van szó, a legtöbben bankbetétekben, esetleg állampapírokban gondolkoznak. Sokan a magasabb hozam reményében a részvénypiacokon is kipróbálják magukat, vagy részvényalapokba fektetnek. Pedig már itthon is vannak olyan befektetési alapok, amelyek csak felelősen gondolkozó, a fenntarthatóságot szem előtt tartó cégek részvényeibe fektetnek.","shortLead":"Amikor megtakarításról, befektetésről van szó, a legtöbben bankbetétekben, esetleg állampapírokban gondolkoznak. Sokan...","id":"20200824_Barkibol_lehet_zold_befekteto_otp_alapkezelo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e70ad8e-ea91-48db-be9d-4a044ae3dcf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf6a1826-78d1-45a6-8d1b-0c76693dd6a7","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200824_Barkibol_lehet_zold_befekteto_otp_alapkezelo","timestamp":"2020. szeptember. 10. 10:30","title":"Így kereshet pénzt a környezetvédelemmel!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecc22772-040f-437b-b71a-88514b40fa24","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mintákat gyűjtetne a NASA a Holdról még azelőtt, hogy újra embert küldene az égitest felszínére.","shortLead":"Mintákat gyűjtetne a NASA a Holdról még azelőtt, hogy újra embert küldene az égitest felszínére.","id":"20200910_nasa_hold_minta_holdpor_kozet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ecc22772-040f-437b-b71a-88514b40fa24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23e15e42-4b84-483b-bf09-d1e72c0aed68","keywords":null,"link":"/tudomany/20200910_nasa_hold_minta_holdpor_kozet","timestamp":"2020. szeptember. 10. 19:03","title":"Mintákat akar a NASA a Holdról, és fizetni is hajlandó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03f84ea3-54ba-4445-9df2-acf2d9a4d5c7","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A határértéket meghaladó mennyiségű mikrobák, gombák bőrproblémákat, sérült bőrfelületen vagy az arra érzékenyeknél gyulladást okozhatnak.","shortLead":"A határértéket meghaladó mennyiségű mikrobák, gombák bőrproblémákat, sérült bőrfelületen vagy az arra érzékenyeknél...","id":"20200911_Tul_sok_volt_a_peneszgomba_tobbfele_hennafestekben_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03f84ea3-54ba-4445-9df2-acf2d9a4d5c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3437f51c-aca4-4e51-9c76-2c30c6e51a4a","keywords":null,"link":"/zhvg/20200911_Tul_sok_volt_a_peneszgomba_tobbfele_hennafestekben_is","timestamp":"2020. szeptember. 11. 08:51","title":"Túl sok volt a penészgomba többféle hennafestékben is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5be54991-ba13-4b62-9e79-6a909fc1419f","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Az európai kiállítóterekben is egyre több alkalommal találkozhatunk az 1973-as születésű, Chicagóban élő és alkotó amerikai fekete művész, Theaster Gates nevével. A 13. Documentán, 2012-ben egy fantasztikus zenei performansszal mutatkozott be a kasseli Hugenotta-házban, 2015-ben az 56. Velencei és a 14. Isztambul Biennálén helyspecifikus installációkat láthattunk tőle, majd többéves előkészítő fázist követően 2018 második felében, a bázeli Kunstmuseum és a hannoveri Sprengel Museum mutatta be Black Madonna című projektjét.","shortLead":"Az európai kiállítóterekben is egyre több alkalommal találkozhatunk az 1973-as születésű, Chicagóban élő és alkotó...","id":"20200910_Egyuttmukodes_es_kritika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5be54991-ba13-4b62-9e79-6a909fc1419f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28c0b3fb-a847-453e-a46c-62dd40174b41","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20200910_Egyuttmukodes_es_kritika","timestamp":"2020. szeptember. 10. 11:54","title":"Együttműködés és kritika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3be5613d-73c9-47d3-8f14-b00b13d9341e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha nem teljesülnek a követeléseik, a Színház- és Filmművészeti Egyetem dolgozói sztrájkba lépnek. A hallgatók közben Palkovics Lászlótól kérik, hogy szólítsa fel lemondásra az intézmény fenntartását átvevő alapítvány kuratóriumát.","shortLead":"Ha nem teljesülnek a követeléseik, a Színház- és Filmművészeti Egyetem dolgozói sztrájkba lépnek. A hallgatók közben...","id":"20200910_szfe_sztrajk_palkovics_laszlo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3be5613d-73c9-47d3-8f14-b00b13d9341e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33f662a0-3933-49e4-8177-edacfd9a09e2","keywords":null,"link":"/itthon/20200910_szfe_sztrajk_palkovics_laszlo","timestamp":"2020. szeptember. 10. 15:52","title":"Sztrájkra készülnek a Színművészeti dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4eb2cfc-52ce-47f5-9363-e5857e140083","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csodálatos látni, hogy a gyűlölködésre tudnak értelmesen, intelligensen és szellemesen válaszolni – mondta az SZFE-s hallgatókról Csányi Sándor színész a Facebookon megosztott üzenetében.\r

","shortLead":"Csodálatos látni, hogy a gyűlölködésre tudnak értelmesen, intelligensen és szellemesen válaszolni – mondta az SZFE-s...","id":"20200910_Csanyi_Sandor_Nem_volt_az_ideologiai_kepzes_az_SZFEn_en_azt_se_tudtam_ki_van_kormanyon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4eb2cfc-52ce-47f5-9363-e5857e140083&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82171e00-1c6a-42e8-8529-5a74906d4e92","keywords":null,"link":"/elet/20200910_Csanyi_Sandor_Nem_volt_az_ideologiai_kepzes_az_SZFEn_en_azt_se_tudtam_ki_van_kormanyon","timestamp":"2020. szeptember. 10. 09:06","title":"Csányi Sándor: Nem volt ideológiai képzés az SZFE-n, én azt se tudtam, ki van kormányon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4244a1b0-715c-4135-a890-5a52872dad1d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Lynx gyalogsági harcjárművek beszerzésével a NATO-kötelezettségeinek tesz eleget a Magyar Honvédség.","shortLead":"A Lynx gyalogsági harcjárművek beszerzésével a NATO-kötelezettségeinek tesz eleget a Magyar Honvédség.","id":"20200909_harcjarmu_lynx_magyar_honvedseg_nato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4244a1b0-715c-4135-a890-5a52872dad1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b1c4f17-6722-4f7a-8198-6cbe6e1c6c9c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200909_harcjarmu_lynx_magyar_honvedseg_nato","timestamp":"2020. szeptember. 09. 15:45","title":"A világ egyik legjobb harcjárművéből kap 218 darabot Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]