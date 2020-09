Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a6d92aaa-c93f-4b26-9a77-42a58869db0e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Már a jelöltállításnál eldőlt, hogy Wladár lesz ismét az elnök.","shortLead":"Már a jelöltállításnál eldőlt, hogy Wladár lesz ismét az elnök.","id":"20200927_wladar_sandor_uszoszovetseg_tisztujitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6d92aaa-c93f-4b26-9a77-42a58869db0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"effb413f-d3d6-4db3-a1b9-6c0a93d9cb7c","keywords":null,"link":"/sport/20200927_wladar_sandor_uszoszovetseg_tisztujitas","timestamp":"2020. szeptember. 27. 14:26","title":"Wladár Sándor maradt az úszöszövetség elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f0a0681-1451-4e9d-b78e-a88679ade781","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azért előtte meg kell ismételni a mérést – hangzott el az operatív törzs hétfői tájékoztatóján. Müller Cecília országos tiszti főorvos figyelmeztetett, hogy a benzinkutakon, sőt a fodrásznál, hajvágás közben is hordjunk maszkot, illetve utóbbi helyen ne lapozgassunk magazinokat várakozás közben, mert a vírus a közösségi terekben terjed a leginkább.","shortLead":"Azért előtte meg kell ismételni a mérést – hangzott el az operatív törzs hétfői tájékoztatóján. Müller Cecília országos...","id":"20200928_koronavirusjarvany_operativ_torzs_napi_tajekoztatoja_masodik_hullam_muller_cecilia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f0a0681-1451-4e9d-b78e-a88679ade781&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f80469ae-2724-46dd-96e6-2ba754cec217","keywords":null,"link":"/itthon/20200928_koronavirusjarvany_operativ_torzs_napi_tajekoztatoja_masodik_hullam_muller_cecilia","timestamp":"2020. szeptember. 28. 11:34","title":"37,8 Celsius-fok – efelett fogják hazaküldeni a diákokat az iskolák kapujából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04a0c8d3-5044-4898-838c-904e53994a39","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A jura időszakban élt tengeri ragadozók maradványait tárták fel kutatók a chilei Atacama-sivatagban.","shortLead":"A jura időszakban élt tengeri ragadozók maradványait tárták fel kutatók a chilei Atacama-sivatagban.","id":"20200928_plioszaurusz_fosszilia_tengeri_ragadozo_maradvanyai_chile_atacama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04a0c8d3-5044-4898-838c-904e53994a39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9856a3fd-dc4a-4177-90ad-32a29a3b34c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200928_plioszaurusz_fosszilia_tengeri_ragadozo_maradvanyai_chile_atacama","timestamp":"2020. szeptember. 28. 06:03","title":"160 000 000 éves tengeri ragadozó maradványait tárták fel Chilében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9979826c-cedf-40a3-81fd-941d861ebc77","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Archie nevű keresőprogramot 1990-ben adta közre kitalálója, Alan Emtage. Ez volt az első internetes kereső, amely nyomdokain aztán létrejött a Google és a Yahoo is.","shortLead":"Az Archie nevű keresőprogramot 1990-ben adta közre kitalálója, Alan Emtage. Ez volt az első internetes kereső, amely...","id":"20200928_archie_internetes_kereso_keresomotor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9979826c-cedf-40a3-81fd-941d861ebc77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5092d35d-9b07-4d11-980e-4b57a69cb835","keywords":null,"link":"/tudomany/20200928_archie_internetes_kereso_keresomotor","timestamp":"2020. szeptember. 28. 10:33","title":"A Google előtt is volt ám élet: 30 éves minden internetes kereső őse, az Archie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1ae85e6-4848-4cc9-8ac3-a419d243a30f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új rendszerfrissítés általában olyan kellemetlenségeket is magával hozhat, hogy a régebbi eszközök valamennyire lelassulnak tőle. Ez az új iOS 14 esetében nincs így.","shortLead":"Egy új rendszerfrissítés általában olyan kellemetlenségeket is magával hozhat, hogy a régebbi eszközök valamennyire...","id":"20200927_ios_14_frissites_regi_iphone","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1ae85e6-4848-4cc9-8ac3-a419d243a30f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a046098e-7933-4d56-a3f7-041c31efe58e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200927_ios_14_frissites_regi_iphone","timestamp":"2020. szeptember. 27. 10:03","title":"Nemhogy nem lassulnak, még gyorsabbak is lesznek a régi iPhone-ok, ha iOS 14-re frissítik őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05b9aa2a-9f86-45eb-a064-028fb166cefb","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Tárgyalási stílusunkat alakítja a gyerekkorunk, az iskola, a családi hátterünk, a kultúra és milliónyi egyéb tényező. Ha tisztában vagyunk vele, azonosíthatjuk erősségeinket és gyenge pontjainkat, és ezek alapján alakíthatjuk a gondolkodásmódunkat és a stratégiáinkat is. ","shortLead":"Tárgyalási stílusunkat alakítja a gyerekkorunk, az iskola, a családi hátterünk, a kultúra és milliónyi egyéb tényező...","id":"20200927_Hogyan_targyaljunk_emberek_kulonbozo_tipusaival","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05b9aa2a-9f86-45eb-a064-028fb166cefb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9c60d54-9d72-4b63-94bc-7f7b4ebf8de3","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200927_Hogyan_targyaljunk_emberek_kulonbozo_tipusaival","timestamp":"2020. szeptember. 27. 19:15","title":"Hogyan tárgyaljunk emberek különböző típusaival?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d726491-4aa0-4ef7-beb4-0c19293ce32f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Akik a közösségi oldalakról tájékozódnak, nagyobb valószínűséggel hiszik el az új koronavírussal kapcsolatos összeesküvés-elméleteket, a kockázati tényezőkről és a megelőzésről szóló tévhiteket – derült ki egy új, nagyszabású amerikai felmérésből.","shortLead":"Akik a közösségi oldalakról tájékozódnak, nagyobb valószínűséggel hiszik el az új koronavírussal kapcsolatos...","id":"20200927_koronavirus_alhirek_kozossegi_media_facebook_messenger_instagram_snapchat_osszeeskuves_elmeletek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d726491-4aa0-4ef7-beb4-0c19293ce32f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0164ffad-4179-4964-b25f-8537fcc50bda","keywords":null,"link":"/tudomany/20200927_koronavirus_alhirek_kozossegi_media_facebook_messenger_instagram_snapchat_osszeeskuves_elmeletek","timestamp":"2020. szeptember. 27. 18:03","title":"Több koronavírusos összeesküvés-elméletnek dől be, aki a közösségi médiából tájékozódik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ea39537-f7b5-42b2-ae98-94f1b6d81953","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hetvenéves magyar festményeket ment vásárolni a hatósági házi karanténból. Több tucatnyi embert tesztelnek le miatta.","shortLead":"A hetvenéves magyar festményeket ment vásárolni a hatósági házi karanténból. Több tucatnyi embert tesztelnek le miatta.","id":"20200928_koronavirus_jarvany_magyar_ferfi_kambodzsa_karanten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ea39537-f7b5-42b2-ae98-94f1b6d81953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02c7cfad-dd43-4b69-a923-e1738b4fb91d","keywords":null,"link":"/vilag/20200928_koronavirus_jarvany_magyar_ferfi_kambodzsa_karanten","timestamp":"2020. szeptember. 28. 13:01","title":"Meglépett a karanténból egy koronavírusos magyar férfi Kambodzsában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]