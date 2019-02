Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"800c9ada-c1de-4211-af6f-343dd5ca2bcf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb sikeres tesztet hajtott végre a brit RemoveDebris nevű műhold, ami az űrszemét eltakarítására tett kísérletsorozat részeként ezúttal egy szigonyt lőtt ki.","shortLead":"Újabb sikeres tesztet hajtott végre a brit RemoveDebris nevű műhold, ami az űrszemét eltakarítására tett...","id":"20190216_removedebris_urszemet_eltakaritasa_szigony_vilagur_fold_muhold","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=800c9ada-c1de-4211-af6f-343dd5ca2bcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de96fc98-b5c5-4c8b-b45d-fbd771bc6561","keywords":null,"link":"/tudomany/20190216_removedebris_urszemet_eltakaritasa_szigony_vilagur_fold_muhold","timestamp":"2019. február. 16. 14:03","title":"Videó: Szigonnyal lövöldöztek a britek az űrben, és jó okuk volt rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4486e8e1-d54f-4e5f-b048-163a512ca9b5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Rájöttek, hogy az ex-skinheadvezér régen nem szerette a cigányokat.","shortLead":"Rájöttek, hogy az ex-skinheadvezér régen nem szerette a cigányokat.","id":"20190215_Orszagos_Roma_Onkormanyzat_Sneider_Tamas_mondjon_le","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4486e8e1-d54f-4e5f-b048-163a512ca9b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9431aa61-d6ee-4fc9-93b5-39c77308d602","keywords":null,"link":"/itthon/20190215_Orszagos_Roma_Onkormanyzat_Sneider_Tamas_mondjon_le","timestamp":"2019. február. 15. 14:33","title":"Országos Roma Önkormányzat: Sneider Tamás mondjon le!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"448cfb56-9f6b-4213-96a2-a73a34956d18","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ambrus Attila 51 évesen lett apa és úgy érzi, most ő a legboldogabb ember az egész világon.","shortLead":"Ambrus Attila 51 évesen lett apa és úgy érzi, most ő a legboldogabb ember az egész világon.","id":"20190216_Apa_lanya_kepet_posztolt_a_Viszkis","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=448cfb56-9f6b-4213-96a2-a73a34956d18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2cfa88d-a052-4efb-82a4-45aae05fab35","keywords":null,"link":"/elet/20190216_Apa_lanya_kepet_posztolt_a_Viszkis","timestamp":"2019. február. 16. 14:55","title":"Megosztotta az első apa-lánya képet a Viszkis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd2165d3-b457-4e7b-8cb6-c63b94046ac1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mindeddig kiadatlan Tandori-kézirat jelent meg egy budapesti gimnázium honlapján.","shortLead":"Mindeddig kiadatlan Tandori-kézirat jelent meg egy budapesti gimnázium honlapján.","id":"20190215_A_Harry_Potterbe_is_irt_egy_fejezetet_Tandori_Dezso_bar_az_nem_egyertelmu_ismertee_a_sorozatot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd2165d3-b457-4e7b-8cb6-c63b94046ac1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4bcaba8-5874-44e6-811b-e2e63e941a45","keywords":null,"link":"/kultura/20190215_A_Harry_Potterbe_is_irt_egy_fejezetet_Tandori_Dezso_bar_az_nem_egyertelmu_ismertee_a_sorozatot","timestamp":"2019. február. 15. 15:35","title":"A Harry Potterbe is írt egy fejezetet Tandori Dezső, bár az nem egyértelmű, ismerte-e a sorozatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec013b61-e88c-42a4-8daa-dc0f80486d44","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Napra pontosan kétszáz éve, 1819. február 14-én született Christopher Latham Sholes amerikai újságíró, politikus, az első praktikus írógép és a ma is használatos QWERTY billentyűzetkiosztás megalkotója.","shortLead":"Napra pontosan kétszáz éve, 1819. február 14-én született Christopher Latham Sholes amerikai újságíró, politikus...","id":"20190214_irogep_feltalaloja_christopher_latham_sholes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec013b61-e88c-42a4-8daa-dc0f80486d44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e90b9b6-d81a-4bf8-9d97-745d62d205e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190214_irogep_feltalaloja_christopher_latham_sholes","timestamp":"2019. február. 14. 19:43","title":"200 éve született az ember, akinek azt is köszönheti, amit az előbb megnyomott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78ded71f-23a6-408a-ab21-80e5f9a52e9b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A rövidpályás gyorskorcsolyázók és felkészítőik taroltak a gálán.\r

","shortLead":"A rövidpályás gyorskorcsolyázók és felkészítőik taroltak a gálán.\r

","id":"20190214_Kozak_Danuta_es_Liu_Shaolin_Sandor_az_ev_sportoloja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78ded71f-23a6-408a-ab21-80e5f9a52e9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbf75e53-d1be-4604-9584-ed4a39b4ab13","keywords":null,"link":"/sport/20190214_Kozak_Danuta_es_Liu_Shaolin_Sandor_az_ev_sportoloja","timestamp":"2019. február. 14. 22:59","title":"Kozák Danuta és Liu Shaolin Sándor az év sportolója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d5f82f3-464c-43d9-a1b0-5ba2a5ccb261","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A holland LetsGoDigital blog szúrta ki, hogy az LG egy új márkanevet jegyeztetett be, ami szorosan kapcsolódik a Barcelonában bemutatkozó G8 ThinQ-hoz.","shortLead":"A holland LetsGoDigital blog szúrta ki, hogy az LG egy új márkanevet jegyeztetett be, ami szorosan kapcsolódik...","id":"20190215_lg_g8s_okostelefon_android_vedjegy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d5f82f3-464c-43d9-a1b0-5ba2a5ccb261&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3acb5ed-4a19-402f-8e09-f10ce95be095","keywords":null,"link":"/tudomany/20190215_lg_g8s_okostelefon_android_vedjegy","timestamp":"2019. február. 15. 10:33","title":"Titokban készít új mobilt az LG, de a neve már kiszivárgott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset a sztráda Megyeri híd felé vezető oldalán történt, a 71-es kilométernél.","shortLead":"A baleset a sztráda Megyeri híd felé vezető oldalán történt, a 71-es kilométernél.","id":"20190215_Ot_auto_uktozott_az_M0son","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d8de703-7c70-41ca-b68a-3603dce8b941","keywords":null,"link":"/cegauto/20190215_Ot_auto_uktozott_az_M0son","timestamp":"2019. február. 15. 16:22","title":"Öt autó ütközött az M0-son","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]