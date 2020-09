Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5117f70a-0f25-4831-b5fc-7bf6c337935c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kisebb változások jönnek gazdaságvédelem címszóval, de csak jövőre. A kormány lemond a tesztek után fizetendő adóról, de a részletek nem egyértelműek.

","shortLead":"Kisebb változások jönnek gazdaságvédelem címszóval, de csak jövőre. A kormány lemond a tesztek után fizetendő adóról...","id":"20200928_A_kormany_lemond_a_koronavirustesztek_utan_szedett_sarcrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5117f70a-0f25-4831-b5fc-7bf6c337935c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7428a77d-a55b-42d0-8d35-d0c7c53008d6","keywords":null,"link":"/kkv/20200928_A_kormany_lemond_a_koronavirustesztek_utan_szedett_sarcrol","timestamp":"2020. szeptember. 28. 14:56","title":"Adócsökkentést lengetett be Varga Mihály, de a kormány lemond a koronavírustesztek után szedett sarcról is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfe0af95-14df-4359-a33c-3fd48db67e38","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Esztergomban történt a garázdaság, éjjel, egy gyorsétteremben. Az ügyészség pénzbüntetést kért a verekedőkre.","shortLead":"Esztergomban történt a garázdaság, éjjel, egy gyorsétteremben. Az ügyészség pénzbüntetést kért a verekedőkre.","id":"20200929_bunugyek_vademeles_esztergom_verekedes_garazgasag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dfe0af95-14df-4359-a33c-3fd48db67e38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d02635c2-c84a-42ee-a5cc-b023760fbcb6","keywords":null,"link":"/itthon/20200929_bunugyek_vademeles_esztergom_verekedes_garazgasag","timestamp":"2020. szeptember. 29. 09:53","title":"Megverték, mert cigit kért és kötekedett – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cb96816-422a-4533-8728-f942b3391349","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Letesztelték az egész stábot, egyedül a vezetőedzőnek lett pozitív az eredménye.","shortLead":"Letesztelték az egész stábot, egyedül a vezetőedzőnek lett pozitív az eredménye.","id":"20200928_koronavirus_lipcsei_peter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9cb96816-422a-4533-8728-f942b3391349&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9b03805-8067-43cf-b394-785de231de90","keywords":null,"link":"/sport/20200928_koronavirus_lipcsei_peter","timestamp":"2020. szeptember. 28. 13:15","title":"Koronavírusos Lipcsei Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c65e1b18-f581-4119-b943-dc40802ac3d6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Alig több, mint egy hónappal az amerikai elnökválasztás előtt megtartották Donald Trump és Joe Biden első elnökjelölti vitáját.","shortLead":"Alig több, mint egy hónappal az amerikai elnökválasztás előtt megtartották Donald Trump és Joe Biden első elnökjelölti...","id":"20200930_trump_biden_elso_vita_usa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c65e1b18-f581-4119-b943-dc40802ac3d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e45ce70e-ab09-490e-a95e-4d18cbb43b36","keywords":null,"link":"/vilag/20200930_trump_biden_elso_vita_usa","timestamp":"2020. szeptember. 30. 05:28","title":"A járványról, a választás tisztaságáról, és arról vitázott Trump Bidennel, hogy melyikük tartja butábbnak a másikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2565afc-f258-4dc8-a56b-24eb6cce3f26","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az antibiotikumoknak ellenálló baktériumokkal szemben lehetne majd bevetni az úgynevezett antivitaminokat, amelyek csak egy-egy atomban térnek el a baktériumok számára is fontos vitaminoktól.","shortLead":"Az antibiotikumoknak ellenálló baktériumokkal szemben lehetne majd bevetni az úgynevezett antivitaminokat, amelyek csak...","id":"20200930_antibiotikumok_helyett_antivitaminok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2565afc-f258-4dc8-a56b-24eb6cce3f26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"439f0286-26a3-411b-8c0b-c3f70c6b9e28","keywords":null,"link":"/tudomany/20200930_antibiotikumok_helyett_antivitaminok","timestamp":"2020. szeptember. 30. 09:03","title":"Antibiotikumok helyett trükkös antivitaminok jöhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3722ce81-d1fc-49d6-b26e-173509ec2183","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonságok 65-100 lóerős szívó-, illetve turbós benzines erőforrásokkal támadnak.","shortLead":"Az újdonságok 65-100 lóerős szívó-, illetve turbós benzines erőforrásokkal támadnak.","id":"20200929_dizel_nelkul_kizarolag_3_hengeres_motorokkal_itt_az_uj_dacia_logan_es_sandero","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3722ce81-d1fc-49d6-b26e-173509ec2183&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b5f9790-c2a3-4ba2-8e21-662293ae7e0f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200929_dizel_nelkul_kizarolag_3_hengeres_motorokkal_itt_az_uj_dacia_logan_es_sandero","timestamp":"2020. szeptember. 29. 07:59","title":"Dízel nélkül, kizárólag 3 hengeres motorokkal itt az új Dacia Logan és Sandero","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"136334ab-2fa8-4553-abfb-d36ec9588fff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minden magyarra nézve sértőnek véli az igazságügyi miniszter a kritikát, amit Orbánról mondott Vera Jurová.","shortLead":"Minden magyarra nézve sértőnek véli az igazságügyi miniszter a kritikát, amit Orbánról mondott Vera Jurová.","id":"20200928_vera_jurova_varga_judit_mondjon_le","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=136334ab-2fa8-4553-abfb-d36ec9588fff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"522155c4-2b86-4a79-8bc9-88c5145246eb","keywords":null,"link":"/itthon/20200928_vera_jurova_varga_judit_mondjon_le","timestamp":"2020. szeptember. 28. 20:09","title":"Varga Judit: Azonnal mondjon le az Európai Bizottság alelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d92aa43b-da31-4d0f-89d7-376be4347f0c","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"Négy év fogházra ítélték első fokon M. Richárdot, aki 2017 tavaszán a Mercedesével összeütközött egy Citroennel, a balesetben ketten meghaltak. Ezen kívül örökre eltiltották az autóvezetéstől. A Citroen sofőrjét is 1 év 8 hónap fogházra ítélték, de az ő büntetését 3 évre felfüggesztették. M. Richárd egy korábbi interjújában azt mondta, számít arra, hogy \"valamennyi időre\" börtönbe kell mennie a baleset miatt. Az ügyészség és M. Richárd is fellebbezne, így az ítélet nem jogerős.","shortLead":"Négy év fogházra ítélték első fokon M. Richárdot, aki 2017 tavaszán a Mercedesével összeütközött egy Citroennel...","id":"20200930_m_richard_itelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d92aa43b-da31-4d0f-89d7-376be4347f0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2e0991d-02cf-4c68-9612-b258c94e82b3","keywords":null,"link":"/itthon/20200930_m_richard_itelet","timestamp":"2020. szeptember. 30. 09:16","title":"Négy év fogházat kapott M. Richárd a Dózsa György úti baleset miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]