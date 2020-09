Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"17894859-3b16-425a-8b37-9dde8cf77432","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányfő kétezret tett a Fradira.","shortLead":"A kormányfő kétezret tett a Fradira.","id":"20200929_orban_viktor_szerencsejatek_tippmix_facebook_fradi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17894859-3b16-425a-8b37-9dde8cf77432&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40f7e19a-b21d-4618-93f9-270dcaf3b5f1","keywords":null,"link":"/itthon/20200929_orban_viktor_szerencsejatek_tippmix_facebook_fradi","timestamp":"2020. szeptember. 29. 20:35","title":"Orbán Viktor szerencsejátékot reklámozott a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e128105-6b83-4d22-9714-69b7f84f4f1f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"El akarják vágni a koronavírus utánpótlását.","shortLead":"El akarják vágni a koronavírus utánpótlását.","id":"20200928_hatarzar_oktober_szijjarto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e128105-6b83-4d22-9714-69b7f84f4f1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47ae2e3c-c270-4e57-a6f6-10e9947c707c","keywords":null,"link":"/itthon/20200928_hatarzar_oktober_szijjarto","timestamp":"2020. szeptember. 28. 13:51","title":"Szijjártó: Marad a határzár októberben is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b905a567-3aa3-47a6-b48a-6e5daff4e1cf","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A település volt polgármestere, Bogdán László július közepén halt meg.","shortLead":"A település volt polgármestere, Bogdán László július közepén halt meg.","id":"20200928_cserdi_valasztas_polgarmester","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b905a567-3aa3-47a6-b48a-6e5daff4e1cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8cc5656-bae5-43a1-bac5-2de51e7a96f4","keywords":null,"link":"/itthon/20200928_cserdi_valasztas_polgarmester","timestamp":"2020. szeptember. 28. 10:21","title":"Ketten indulnak a polgármester-választáson Cserdiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07f2b851-d42b-437c-905e-e1eeaf0f99ba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Főleg a madarakat hallgatta a kertjében.","shortLead":"Főleg a madarakat hallgatta a kertjében.","id":"20200928_David_Attenborough_karantenprogramjat_mi_is_megirigyelhetjuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07f2b851-d42b-437c-905e-e1eeaf0f99ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb1ff4c7-e347-4e49-b2c3-a3d8ffb9e264","keywords":null,"link":"/elet/20200928_David_Attenborough_karantenprogramjat_mi_is_megirigyelhetjuk","timestamp":"2020. szeptember. 28. 10:53","title":"David Attenborough karanténprogramját mi is megirigyelhetjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99085512-001c-4cf1-95ef-7ad708516361","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bármilyen válaszokat is adtak a nyolcadikosoknak kötelezően kitöltendő kérdőívre, a legtöbbször valamilyen szakképzést dobott ki eredményként.



","id":"20200928_bundesliga_menesztettek_beierlorzert_szalai_mainz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a7c041d-a62e-4989-8761-0dfcf353bccd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79c87eab-2fe5-4a71-a982-ebfff36bf586","keywords":null,"link":"/sport/20200928_bundesliga_menesztettek_beierlorzert_szalai_mainz","timestamp":"2020. szeptember. 28. 14:08","title":"Menesztették a Mainz vezetőedzőjét, de állítólag nem Szalai Ádám ügye miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfa065a0-c520-4e07-9d62-f060b492c147","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Bosch új PCR-tesztet fejlesztett ki a SARS-CoV-2 kórokozó kimutatására szolgáló Vivalytic elemző eszközéhez. A vállalat állítja, a teszt 39 perc alatt megbízható eredményt ad, és jelenleg világszerte a leggyorsabb polimeráz-láncreakciós (PCR) teszt.","shortLead":"A Bosch új PCR-tesztet fejlesztett ki a SARS-CoV-2 kórokozó kimutatására szolgáló Vivalytic elemző eszközéhez...","id":"20200929_koronavirus_pcr_teszt_39_perc_bosch","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bfa065a0-c520-4e07-9d62-f060b492c147&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9268f581-919e-48ba-8052-92e744f26699","keywords":null,"link":"/tudomany/20200929_koronavirus_pcr_teszt_39_perc_bosch","timestamp":"2020. szeptember. 29. 10:43","title":"Itt a 39 percen belül eredményt adó PCR-teszt, Európában is elérhető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]