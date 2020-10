Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ac6e1291-3046-4222-8b2a-cbe759501937","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Három szlovén nyelvű szórakoztató csatorna került ezzel a TV2-höz.","shortLead":"Három szlovén nyelvű szórakoztató csatorna került ezzel a TV2-höz.","id":"20200930_szloven_tevetarsasag_tv2_planet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac6e1291-3046-4222-8b2a-cbe759501937&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42b2f431-5945-4cad-8d01-832ee5c02471","keywords":null,"link":"/kkv/20200930_szloven_tevetarsasag_tv2_planet","timestamp":"2020. szeptember. 30. 18:55","title":"Szlovén tévétársaságot vett a TV2 Csoport","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95430c79-f3d7-44ba-9a27-d7712a1cd766","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Balásy Gyula 4 milliárdos osztalékot tudott kivenni a reklámcégéből.","shortLead":"Balásy Gyula 4 milliárdos osztalékot tudott kivenni a reklámcégéből.","id":"20200930_new_land_70_milliardos_forgalom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95430c79-f3d7-44ba-9a27-d7712a1cd766&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cba48b3-0b67-42b4-9bb6-59c88e08a6fb","keywords":null,"link":"/kkv/20200930_new_land_70_milliardos_forgalom","timestamp":"2020. szeptember. 30. 09:37","title":"70,3 milliárdos forgalma volt tavaly a kormánykedvenc New Land Mediának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91e60e22-c12c-4590-9025-ed61a61c6b9f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"„A tett az első, a szó második” – vetítette ki a Greenpeace Budapest fölé, hogy felhívják a figyelmet az elégtelen klímavédelmi intézkedésekre.","shortLead":"„A tett az első, a szó második” – vetítette ki a Greenpeace Budapest fölé, hogy felhívják a figyelmet az elégtelen...","id":"20201001_Szechenyivel_uzent_a_Greenpeace_a_kormanynak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91e60e22-c12c-4590-9025-ed61a61c6b9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ce52159-1f51-4710-a66d-cf8b5e861885","keywords":null,"link":"/zhvg/20201001_Szechenyivel_uzent_a_Greenpeace_a_kormanynak","timestamp":"2020. október. 01. 13:43","title":"Széchenyivel üzent a Greenpeace a kormánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62e5772e-290b-4492-8c13-07b98d1cc485","c_author":"HVG","category":"360","description":"„Leaves on the line”, vagyis levelek a sínen. Az angolok ennek hallatán már csak fáradtan nevetnek, mint egy régi kabarétréfán, de az abszurd előadás továbbra is műsoron van. ","shortLead":"„Leaves on the line”, vagyis levelek a sínen. Az angolok ennek hallatán már csak fáradtan nevetnek, mint egy régi...","id":"202040_levelek_asinen_a_tannin_hatasa_amenetrendre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=62e5772e-290b-4492-8c13-07b98d1cc485&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8a18cfe-d764-4909-871a-f0be87bf032e","keywords":null,"link":"/360/202040_levelek_asinen_a_tannin_hatasa_amenetrendre","timestamp":"2020. október. 01. 14:00","title":"Megjött a vasút és a metró aktuális ellensége: az ősz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közel 7 milliárd forintos árbevétellel zárta az első félévet az OTT-ONE Nyrt. A magyar kormány korábban rajtuk keresztül szerzett lélegeztetőgépeket Kínából. ","shortLead":"Közel 7 milliárd forintos árbevétellel zárta az első félévet az OTT-ONE Nyrt. A magyar kormány korábban rajtuk...","id":"20200930_ott_one_nyrt_arbevetel_lelegeztetogepek_magyar_kormany_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b59a482d-084a-4bb8-b909-afe4d30a14d6","keywords":null,"link":"/kkv/20200930_ott_one_nyrt_arbevetel_lelegeztetogepek_magyar_kormany_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 30. 18:14","title":"Megérte a lélegeztetőgép-biznisz, története legjobb eredményét produkálta a magyar informatikai cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"482fa62c-6289-4f3b-a4b0-b86d4afb49ba","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közel 13 milliárd forintnak megfelelő euróra büntették a svéd ruhagyártót, amiért az ügyfélszolgálati munkatársai magánéletéről gyűjtött érzékeny adatokat.","shortLead":"Közel 13 milliárd forintnak megfelelő euróra büntették a svéd ruhagyártót, amiért az ügyfélszolgálati munkatársai...","id":"20201001_Kemkedett_az_alkalmazottjai_utan_a_HM_szazmillios_buntetest_kaptak_Nemetorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=482fa62c-6289-4f3b-a4b0-b86d4afb49ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae027bca-d5b7-4587-94f9-1ce7e128dc1d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201001_Kemkedett_az_alkalmazottjai_utan_a_HM_szazmillios_buntetest_kaptak_Nemetorszagban","timestamp":"2020. október. 01. 16:59","title":"Alkalmazottai családjáról és vallásáról is adatokat gyűjtött a német H&M","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a316d891-4a07-4941-9587-f206b00da901","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A lokálisan zéró károsanyag-kibocsátású autó kevesebb mint 10 másodperc alatt gyorsul 0-ról 200 km/h-ra. ","shortLead":"A lokálisan zéró károsanyag-kibocsátású autó kevesebb mint 10 másodperc alatt gyorsul 0-ról 200 km/h-ra. ","id":"20200930_810_loeros_villanyautoval_rukkolt_elo_a_hyundai_n_rm20e","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a316d891-4a07-4941-9587-f206b00da901&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c4ef8c0-2b13-41d6-95d6-7f63d2e2ecac","keywords":null,"link":"/cegauto/20200930_810_loeros_villanyautoval_rukkolt_elo_a_hyundai_n_rm20e","timestamp":"2020. szeptember. 30. 10:18","title":"810 lóerős villanyautóval rukkolt elő a Hyundai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d7661cf-5cfb-4d90-9911-9c5a11b38472","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyedül Melania Trump volt különutas járványvédelmi szempontból.","shortLead":"Egyedül Melania Trump volt különutas járványvédelmi szempontból.","id":"20200930_Donald_Trump_csaladja_nem_tudta_vagy_nem_akarta_maszkban_vegigulni_az_elnokjelolti_vitat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d7661cf-5cfb-4d90-9911-9c5a11b38472&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69f8cf21-3fc2-44f0-b390-e27776ea4adc","keywords":null,"link":"/elet/20200930_Donald_Trump_csaladja_nem_tudta_vagy_nem_akarta_maszkban_vegigulni_az_elnokjelolti_vitat","timestamp":"2020. szeptember. 30. 08:56","title":"Donald Trump családja nem tudta vagy nem akarta maszkban végigülni az elnökjelölti vitát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]