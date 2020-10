Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a009dafe-ec16-41e6-bc1c-7b5a3362293a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Meglepetéssel készült a BKK.","shortLead":"Meglepetéssel készült a BKK.","id":"20201004_Maszkot_kapott_a_6os_villamos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a009dafe-ec16-41e6-bc1c-7b5a3362293a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40250df8-6f72-404d-9115-a9c778eba73a","keywords":null,"link":"/cegauto/20201004_Maszkot_kapott_a_6os_villamos","timestamp":"2020. október. 04. 16:12","title":"Maszkot kapott a 6-os villamos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46a4e2f2-7e1e-4523-9e4a-fc93a6b40c32","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bemutatjuk a litván céget, amely afrikai országokat áraszt el gagyi postabélyegekkel, és még jó üzletet is csinál ezzel.","shortLead":"Bemutatjuk a litván céget, amely afrikai országokat áraszt el gagyi postabélyegekkel, és még jó üzletet is csinál ezzel.","id":"202040_rajuk_nyomjak_abelyeguket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46a4e2f2-7e1e-4523-9e4a-fc93a6b40c32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d459ab83-5142-4f04-8435-4fe9acea510a","keywords":null,"link":"/360/202040_rajuk_nyomjak_abelyeguket","timestamp":"2020. október. 03. 08:30","title":"Az igazi gyűjtők rájuk se néznek, de van, akinek jól jönnek a giccses bélyegek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dbd0885-1e73-402c-9845-e5439993d450","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bár az agrárminiszter mást mondott, a kormány szerint nincs tervben a zéró tolerancia módosítása.","shortLead":"Bár az agrárminiszter mást mondott, a kormány szerint nincs tervben a zéró tolerancia módosítása.","id":"20201004_A_kormany_tisztazta_akarjake_engedni_a_spicces_vezetest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7dbd0885-1e73-402c-9845-e5439993d450&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"461a837d-3002-4433-8e90-444fb58ef343","keywords":null,"link":"/cegauto/20201004_A_kormany_tisztazta_akarjake_engedni_a_spicces_vezetest","timestamp":"2020. október. 04. 08:50","title":"A kormány tisztázta, akarják-e engedni a spicces vezetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deff957a-6377-4300-8459-d4dc041e6e13","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Oroszországban az igazolt új koronavírusos fertőzöttek száma az elmúlt napon 10 499-cel 1 millió 215 ezer 1-re emelkedett a vasárnap közzétett hivatalos adatok szerint.","shortLead":"Oroszországban az igazolt új koronavírusos fertőzöttek száma az elmúlt napon 10 499-cel 1 millió 215 ezer 1-re...","id":"20201004_Naponta_kozel_ezren_kerulnek_korhazba_a_koronavirus_miatt_Oroszorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=deff957a-6377-4300-8459-d4dc041e6e13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b9252d6-ddfd-42be-a02f-b10f552525ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20201004_Naponta_kozel_ezren_kerulnek_korhazba_a_koronavirus_miatt_Oroszorszagban","timestamp":"2020. október. 04. 11:20","title":"Naponta közel ezren kerülnek kórházba a koronavírus miatt Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db861eba-12a3-47c2-87a7-c65096a86646","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem verték rá az ajtót, hanem becsöngettek a luxusházba, később pedig megbilincselték az adónyomozók a vállalkozót.","shortLead":"Nem verték rá az ajtót, hanem becsöngettek a luxusházba, később pedig megbilincselték az adónyomozók a vállalkozót.","id":"20201003_Luxusvillajabol_vittek_el_a_400_millios_afacsalassal_gyanusitott_ferfit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db861eba-12a3-47c2-87a7-c65096a86646&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"482848b5-a47c-4a3a-a74c-a49457503261","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201003_Luxusvillajabol_vittek_el_a_400_millios_afacsalassal_gyanusitott_ferfit","timestamp":"2020. október. 03. 19:46","title":"Luxusvillájából vitték el a 400 milliós áfacsalással gyanúsított férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f4c757c-f4e0-4cc5-87dd-e74888e9314e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több százezer svájci frankot nyúlhattak le úgy, hogy egyszerűen átírták a dolgozók bankszámlaszámát.","shortLead":"Több százezer svájci frankot nyúlhattak le úgy, hogy egyszerűen átírták a dolgozók bankszámlaszámát.","id":"20201004_Hackerek_loptak_el_svajci_egyetemek_dolgozoinak_beret","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f4c757c-f4e0-4cc5-87dd-e74888e9314e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ffffb9a-89b0-4c62-ae9d-445e88c7bc52","keywords":null,"link":"/vilag/20201004_Hackerek_loptak_el_svajci_egyetemek_dolgozoinak_beret","timestamp":"2020. október. 04. 15:11","title":"Hackerek lopták el svájci egyetemek dolgozóinak bérét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fde0ecc7-8ea8-4f8d-ace4-81a766db28d9","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A szeptemberi forgalom elmaradt az egy évvel korábbitól az ingatlanpiacon, de a harmadik negyedév egészében megvolt a 2019-es szint.","shortLead":"A szeptemberi forgalom elmaradt az egy évvel korábbitól az ingatlanpiacon, de a harmadik negyedév egészében megvolt...","id":"20201004_Az_ingatlanpiac_kohogott_szeptemberben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fde0ecc7-8ea8-4f8d-ace4-81a766db28d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"504e0f19-3d1d-4659-893f-662c72133b23","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201004_Az_ingatlanpiac_kohogott_szeptemberben","timestamp":"2020. október. 04. 09:47","title":"Az ingatlanpiac köhögött szeptemberben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb7591c0-5642-46e7-a2c4-4e2a8e2b1bd5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megszólalt az amerikai elnök orvosa, aki lényegében arról beszélt az újságíróknak, hogy Trumpnak egyelőre kutya baja - már azon kívül, hogy elkapta a vírust. Láza már nincs, nem köhög, a légzése is jó. Egy névtelenséget kérő forrás ezzel ellentétben azt mondja, nem látszik még a gyógyulás vége, a következő 48 óra kritikus lehet. Szintén névtelen források azt is állítják, hogy Trump kapott oxigént a Fehér Házban, a kórházba szállítása előtt.","shortLead":"Megszólalt az amerikai elnök orvosa, aki lényegében arról beszélt az újságíróknak, hogy Trumpnak egyelőre kutya baja...","id":"20201003_Trump_orvosai_szerint_az_elnok_nagyon_jol_van","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb7591c0-5642-46e7-a2c4-4e2a8e2b1bd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90153ff2-54d9-4fce-93d2-993747475b19","keywords":null,"link":"/vilag/20201003_Trump_orvosai_szerint_az_elnok_nagyon_jol_van","timestamp":"2020. október. 03. 17:58","title":"Trump orvosa szerint az elnök nagyon jól van, egy családhoz közel álló forrás mást mond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]