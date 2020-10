Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0d60f710-b33a-4a7c-88e9-8b18f90427df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vádlott azt mondta az ismerősénék, hogy pozitív lett a tesztje, csomagoljon össze, mert jönnek érte a mentők. ","shortLead":"A vádlott azt mondta az ismerősénék, hogy pozitív lett a tesztje, csomagoljon össze, mert jönnek érte a mentők. ","id":"20201006_koronavirus_teszt_vicc_vademeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d60f710-b33a-4a7c-88e9-8b18f90427df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4f47364-972f-4e52-b741-628c01003ff1","keywords":null,"link":"/itthon/20201006_koronavirus_teszt_vicc_vademeles","timestamp":"2020. október. 06. 12:01","title":"Pozitív koronavírusteszttel akarta megviccelni az ismerősét, vádemelés lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2d123f7-ceea-42b3-8f36-0fab6b7ec150","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tisztifőorvos szerint nincs pénzügyi korlátja a tesztelésnek, a járvány felszálló szakaszában vagyunk, de az iskolákban javult a helyzet.","shortLead":"Az országos tisztifőorvos szerint nincs pénzügyi korlátja a tesztelésnek, a járvány felszálló szakaszában vagyunk, de...","id":"20201005_operatv_torzs_muller_szuperkupa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2d123f7-ceea-42b3-8f36-0fab6b7ec150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f97a7330-c1ed-4174-9c22-644b8d040f6c","keywords":null,"link":"/itthon/20201005_operatv_torzs_muller_szuperkupa","timestamp":"2020. október. 05. 13:13","title":"Müller: Nem alakult ki gócpont a Szuperkupa-döntőn a számok alapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"365b07f0-e01a-41d9-ba14-db2b5b2ab6d5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A magyarországi díjköteles úthálózatra is kiterjesztik a Telepass elektronikus autópálya-díjfizetési szolgáltatását.","shortLead":"A magyarországi díjköteles úthálózatra is kiterjesztik a Telepass elektronikus autópálya-díjfizetési szolgáltatását.","id":"20201005_telepass_autopalya_dijfizetes_kamion","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=365b07f0-e01a-41d9-ba14-db2b5b2ab6d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"781cfb93-3906-47fe-b301-8a2e8348b8c0","keywords":null,"link":"/kkv/20201005_telepass_autopalya_dijfizetes_kamion","timestamp":"2020. október. 05. 17:55","title":"Magyarországra is behozzák a Telepass kamionos, autópályás szolgáltatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58424725-6114-4774-bf38-4f5242ed5929","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A koronavírus miatt a hangszálai elgyengültek az énekesnek, az orvosok pedig pihenést írtak neki elő.","shortLead":"A koronavírus miatt a hangszálai elgyengültek az énekesnek, az orvosok pedig pihenést írtak neki elő.","id":"20201006_pataky_attila_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58424725-6114-4774-bf38-4f5242ed5929&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3adeecf1-47e2-48af-b63c-5a2da4c1874e","keywords":null,"link":"/elet/20201006_pataky_attila_koronavirus","timestamp":"2020. október. 06. 07:22","title":"Pataky Attilát eltiltották az énekléstől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d958ffae-4aee-4ebc-8ec5-afeeff55f0b8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Instagram 10. születésnapi meglepetését egy kis trükközéssel már előhívhatják azok, akik megkapták az azt tartalmazó frissítést.","shortLead":"Az Instagram 10. születésnapi meglepetését egy kis trükközéssel már előhívhatják azok, akik megkapták az azt tartalmazó...","id":"20201006_instagram_szuletesnap_ikon_megvaltoztatasa_easter_egg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d958ffae-4aee-4ebc-8ec5-afeeff55f0b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"695e741f-d257-4b06-80e1-00de840b966e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201006_instagram_szuletesnap_ikon_megvaltoztatasa_easter_egg","timestamp":"2020. október. 06. 17:13","title":"Kapott egy titkos funkciót az Instagram, átállíthatja az alkalmazás ikonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa28259a-f4b2-4834-90ff-80f060b47e43","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fejlesztők a felsőkategóriás modell külsejét és technikáját is felfrissítették.","shortLead":"A fejlesztők a felsőkategóriás modell külsejét és technikáját is felfrissítették.","id":"20201006_itt_a_megujult_jaguar_xf","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa28259a-f4b2-4834-90ff-80f060b47e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86d8a7d2-e903-4e2c-aac1-dcfbf86e63ef","keywords":null,"link":"/cegauto/20201006_itt_a_megujult_jaguar_xf","timestamp":"2020. október. 06. 07:59","title":"Itt a megújult Jaguar XF","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e7c1bf1-0afc-4563-b423-e205f1f12af6","c_author":"HVG","category":"360","description":"Évről évre nő a cipőiparon belül a sportcipők szegmense, ami azonban hatalmas karbonlábnyommal jár, mert a legtöbb sneaker szintetikus anyagokból, rengeteg víz és energia felhasználásával készül. Ezért ma már a vezető cipőgyártók is egyre inkább a különféle hulladékok újrahasznosításában gondolkodnak a tervezés során.","shortLead":"Évről évre nő a cipőiparon belül a sportcipők szegmense, ami azonban hatalmas karbonlábnyommal jár, mert a legtöbb...","id":"202040__fenntarthato_labbelik__borhulladek__petpalack_fonal__kinek_acipoje_zoldebb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e7c1bf1-0afc-4563-b423-e205f1f12af6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd3e2872-2ff7-43da-8208-6a4c34838a36","keywords":null,"link":"/360/202040__fenntarthato_labbelik__borhulladek__petpalack_fonal__kinek_acipoje_zoldebb","timestamp":"2020. október. 06. 15:00","title":"Vegán divat a sportcipőgyártóknál: fenntarthatóbb útra lépnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeb9e14b-301f-4f76-82e8-c2745171f811","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sportkupé nyomatéka nem sokkal marad el az 1000 Nm-től.","shortLead":"A sportkupé nyomatéka nem sokkal marad el az 1000 Nm-től.","id":"20201006_708_loeros_lett_ez_a_limitalt_szerias_bmw_m4","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aeb9e14b-301f-4f76-82e8-c2745171f811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2677dbc3-c1e7-4414-9986-b66bc20ae5c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20201006_708_loeros_lett_ez_a_limitalt_szerias_bmw_m4","timestamp":"2020. október. 06. 09:21","title":"708 lóerős lett ez a limitált szériás BMW M4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]