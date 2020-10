Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fbbe8a3c-cc6b-46ec-b4ee-639013c3a35f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Győr felé vezető oldalon, Tatabánya után történt a baleset.","shortLead":"A Győr felé vezető oldalon, Tatabánya után történt a baleset.","id":"20201014_Nagy_baleset_volt_az_M1esen_leterelik_a_forgalmat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fbbe8a3c-cc6b-46ec-b4ee-639013c3a35f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"572dc0da-e124-4da6-a181-5340ded39b3a","keywords":null,"link":"/cegauto/20201014_Nagy_baleset_volt_az_M1esen_leterelik_a_forgalmat","timestamp":"2020. október. 14. 17:07","title":"Nagy baleset volt az M1-esen, leterelik a forgalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9b677e3-ae1a-4811-b4a0-79924455d8b3","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag","description":"A járvány miatt világszerte tömegek pattantak bringára, nem kivétel ez alól Magyarország sem. Hamarosan jön az állami e-bicikli program EU-s pénzből, addig is mutatjuk, hogy lehet a legjobb feltételekkel több százezres vagy milliós biciklit venni.","shortLead":"A járvány miatt világszerte tömegek pattantak bringára, nem kivétel ez alól Magyarország sem. Hamarosan jön az állami...","id":"20201014_ekerekpar_hitel_bank360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9b677e3-ae1a-4811-b4a0-79924455d8b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e69c25c5-999b-4768-9288-61d14e26c6e3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201014_ekerekpar_hitel_bank360","timestamp":"2020. október. 14. 07:15","title":"Biciklit hitelből? Mutatjuk a lehetőségeket!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f89dc65-bd92-42d9-a953-883728e90f77","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szvjatlana Cihanouszkaja szerint Lukasenka most már azokkal erőszakoskodik, akik éveken keresztül voltak hűséges szavazói.","shortLead":"Szvjatlana Cihanouszkaja szerint Lukasenka most már azokkal erőszakoskodik, akik éveken keresztül voltak hűséges...","id":"20201013_nyugdijastuntetes_minszk_belarusz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f89dc65-bd92-42d9-a953-883728e90f77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea2e7f20-a08a-4ffd-9980-0dbfe3dcc379","keywords":null,"link":"/vilag/20201013_nyugdijastuntetes_minszk_belarusz","timestamp":"2020. október. 13. 14:44","title":"Tucatnyi embert vettek őrizetbe a nyugdíjasok minszki tüntetéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"883abf12-e704-4538-a213-4ae723076fcc","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"kkv","description":"Még lehetne is ráció abban, hogy a Mol megjelenik a Budapest Airport tulajdonosai között, ám úgy tűnik, a mostani tulajdonosok nemigen akarnak megválni a részesedésüktől. Persze, mindig van az az ajánlat, amire nehéz nemet mondani.","shortLead":"Még lehetne is ráció abban, hogy a Mol megjelenik a Budapest Airport tulajdonosai között, ám úgy tűnik, a mostani...","id":"20201014_Budapest_Airport_ferihegy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=883abf12-e704-4538-a213-4ae723076fcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b19ac715-e992-4abe-8140-486be9c30825","keywords":null,"link":"/kkv/20201014_Budapest_Airport_ferihegy","timestamp":"2020. október. 14. 06:30","title":"Bárki venné is meg a ferihegyi repteret, árengedményt nem adnak rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1154488-d906-4f09-92f5-3df3fd80ca83","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendező Ridley Scott lesz.\r

\r

","shortLead":"A rendező Ridley Scott lesz.\r

\r

","id":"20201015_Napoleonfilm_keszulhet_Joaquin_Phoenixszel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1154488-d906-4f09-92f5-3df3fd80ca83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3203a3d-1051-43ab-b004-f78b286f4107","keywords":null,"link":"/elet/20201015_Napoleonfilm_keszulhet_Joaquin_Phoenixszel","timestamp":"2020. október. 15. 10:13","title":"Napóleon-film készülhet Joaquin Phoenixszel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e86a3358-c4c7-40a9-b572-49dac812fbb5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Arra figyelmeztetnek az állatorvosok, hogy a melegebb éghajlat kedvez a parazitáknak, és az általuk terjesztett betegségek, például a babéziózis egyre inkább sújtják a háziállatokat. ","shortLead":"Arra figyelmeztetnek az állatorvosok, hogy a melegebb éghajlat kedvez a parazitáknak, és az általuk terjesztett...","id":"20201013_Es_on_tudja_hogyan_hat_a_klimavaltozas_szeretett_kutyajara_macskajara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e86a3358-c4c7-40a9-b572-49dac812fbb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea61690c-64ea-4901-8469-896c8c777ec1","keywords":null,"link":"/zhvg/20201013_Es_on_tudja_hogyan_hat_a_klimavaltozas_szeretett_kutyajara_macskajara","timestamp":"2020. október. 14. 09:57","title":"A felmelegedés miatt vígan szaporodnak a kullancsok és egyre több kutyát fertőznek meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"747be38e-1dd9-4bbb-a33b-b6d4a662f145","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Bele tudok nézni a tükörbe” – mondja Rudolf Péter. A Vígszínház igazgatója korrekt akart lenni Eszenyi Enikővel, aki az általa rendezett darabok felújítópróbáin végül nem vehet részt személyesen.



","shortLead":"„Bele tudok nézni a tükörbe” – mondja Rudolf Péter. A Vígszínház igazgatója korrekt akart lenni Eszenyi Enikővel, aki...","id":"20201014_Rudolf_Peter_Eniko_nem_orult","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=747be38e-1dd9-4bbb-a33b-b6d4a662f145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11fd8259-ed8b-4a87-aa25-5b93889bb721","keywords":null,"link":"/elet/20201014_Rudolf_Peter_Eniko_nem_orult","timestamp":"2020. október. 14. 08:41","title":"Rudolf Péter: „Enikő nem örült”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b26d0937-cb5f-4619-8dc0-e5ccd56a2d68","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tóth Kristóf tüdőembóliát és tüdőgyulladást kapott a covid mellett. Az orvosok szerint csoda, hogy nem esett össze és nem halt meg.","shortLead":"Tóth Kristóf tüdőembóliát és tüdőgyulladást kapott a covid mellett. Az orvosok szerint csoda, hogy nem esett össze és...","id":"20201014_Toth_Kristof_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b26d0937-cb5f-4619-8dc0-e5ccd56a2d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c25708e-8079-40db-855f-a8eda7db80bb","keywords":null,"link":"/elet/20201014_Toth_Kristof_koronavirus","timestamp":"2020. október. 14. 15:10","title":"Már beszélni sem volt képes a koronavírussal fertőzött 24 éves magyar vízilabdázó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]