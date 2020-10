Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a31e4921-f375-4a1a-8605-0d95918f72c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pontról pontra végigvették, mit tartanak módosítandónak vagy teljesen elfogadhatatlannak az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvényben. ","shortLead":"Pontról pontra végigvették, mit tartanak módosítandónak vagy teljesen elfogadhatatlannak az egészségügyi szolgálati...","id":"20201013_magyar_orvosi_kamara_pinter_sandor_targyalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a31e4921-f375-4a1a-8605-0d95918f72c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1246c508-cc7d-412b-8b86-790265436088","keywords":null,"link":"/itthon/20201013_magyar_orvosi_kamara_pinter_sandor_targyalas","timestamp":"2020. október. 13. 16:14","title":"Működési zavarok, elfogadhatatlan sérelmek – értékelte a béremelésről is szóló törvényt a Magyar Orvosi Kamara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe9e82af-97f0-46d4-b2c0-bfbda62ed279","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legutóbbi értesülések szerint távozik cégétől, és új vállalkozást indít a OnePlus társalapítója, Carl Pei. A vállalat hivatalosan még nem erősítette meg ezt, de egyre több jel utal arra, hogy nem légből kapott hírről van szó.



","shortLead":"A legutóbbi értesülések szerint távozik cégétől, és új vállalkozást indít a OnePlus társalapítója, Carl Pei. A vállalat...","id":"20201014_carl_pei_oneplus_alapito_uj_ceg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe9e82af-97f0-46d4-b2c0-bfbda62ed279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c89fcba3-d90c-4049-bcd5-94aa2e4613f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20201014_carl_pei_oneplus_alapito_uj_ceg","timestamp":"2020. október. 14. 21:03","title":"Lelép a OnePlus társalapítója?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f3b80b0-bd8b-4b59-913b-69ae1e68084d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Láncreakció projekt oktatási csoportja Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkárnak, Novák Katalin családügyi miniszternek, és Vecsei Miklós miniszterelnöki biztosnak címzett nyílt levélben írta le, milyen feltételeknek kellene teljesülni, hogy mindenki számára elérhető legyen a digitális távoktatás.



","shortLead":"A Láncreakció projekt oktatási csoportja Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkárnak, Novák Katalin családügyi...","id":"20201013_Civilek_kovetelik_hogy_teremtsek_meg_a_digitalis_tavoktatasban_valo_reszvetel_felteteleit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f3b80b0-bd8b-4b59-913b-69ae1e68084d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a939843d-02e0-40f4-9b5c-44a520e2f9b7","keywords":null,"link":"/elet/20201013_Civilek_kovetelik_hogy_teremtsek_meg_a_digitalis_tavoktatasban_valo_reszvetel_felteteleit","timestamp":"2020. október. 13. 21:29","title":"Civilek követelik, hogy teremtsék meg a digitális távoktatásban való részvétel feltételeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eeb4394-df4b-410b-99c6-16f159712778","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elnökjelöltek élőben válaszolnak a feltett kérdésekre a kampányrendezvényeiken.","shortLead":"Az elnökjelöltek élőben válaszolnak a feltett kérdésekre a kampányrendezvényeiken.","id":"20201014_Amerikai_elnokvalasztas_Trump_Biden_vita","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1eeb4394-df4b-410b-99c6-16f159712778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99e4d73e-d141-46c5-90ec-244d40e2b00e","keywords":null,"link":"/vilag/20201014_Amerikai_elnokvalasztas_Trump_Biden_vita","timestamp":"2020. október. 14. 18:55","title":"Amerikai elnökválasztás: Trump és Biden két külön televíziós csatornán jelentkezik be a vitára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c4e5ae4-9401-4b0b-a9d1-537d8db68ffc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A háztartásokban keletkező élelmiszer-hulladék 76 százaléka megspórolható lenne.","shortLead":"A háztartásokban keletkező élelmiszer-hulladék 76 százaléka megspórolható lenne.","id":"20201013_Egy_brit_csalad_havonta_kozel_24_ezer_forintot_dob_ki__etel_formajaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c4e5ae4-9401-4b0b-a9d1-537d8db68ffc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1b13849-66e4-4131-b1ec-1c597ffad741","keywords":null,"link":"/zhvg/20201013_Egy_brit_csalad_havonta_kozel_24_ezer_forintot_dob_ki__etel_formajaban","timestamp":"2020. október. 13. 10:23","title":"Egy brit család havonta közel 24 ezer forintot dob ki az ablakon, mert nem tud bánni az étellel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bccc0508-fd93-4e3e-9a9a-f17744a125ec","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Elhunyt Sir Samuel Brittan, a The Financial Times legendás szerkesztője, a szabadpiac és a munkaerő szabad áramlásának elszánt híve, a sokak által bírált Margaret Thatcher egyik fő támogatója. A HVG munkatársának, Farkas Zoltánnak kétszer is volt alkalma interjút készíteni vele, most ezeket a különleges találkozókat is felidézi.","shortLead":"Elhunyt Sir Samuel Brittan, a The Financial Times legendás szerkesztője, a szabadpiac és a munkaerő szabad áramlásának...","id":"20201013_Az_utolso_mohikan_Vagy_az_utolso_konzervativ_liberalis","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bccc0508-fd93-4e3e-9a9a-f17744a125ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a27d2a2-cc34-4971-98cb-945aed9f8357","keywords":null,"link":"/360/20201013_Az_utolso_mohikan_Vagy_az_utolso_konzervativ_liberalis","timestamp":"2020. október. 13. 13:30","title":"Az utolsó mohikán. Vagy az utolsó konzervatív liberális? – Samuel Brittan emlékezete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20e1e09e-42e3-4fa7-b018-033eac55208f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A szövetség álláspontja szerint a játékosokat egyelőre nem érinti a probléma.","shortLead":"A szövetség álláspontja szerint a játékosokat egyelőre nem érinti a probléma.","id":"20201013_izland_koronavirus_valogatott_europabajnoksag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20e1e09e-42e3-4fa7-b018-033eac55208f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9afbe0ae-2630-46ad-ba57-9deae9af4681","keywords":null,"link":"/sport/20201013_izland_koronavirus_valogatott_europabajnoksag","timestamp":"2020. október. 13. 18:41","title":"Karanténba került az izlandi fociválogatott szakmai stábja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89e5233e-31ed-42df-9fc3-408f3924dfde","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az államfő szigorú intézkedéseket fontolgat, többek közt kijárási tilalmat.","shortLead":"Az államfő szigorú intézkedéseket fontolgat, többek közt kijárási tilalmat.","id":"20201014_franciaorszag_koronavirus_emmanuel_macron","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=89e5233e-31ed-42df-9fc3-408f3924dfde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61f1ed41-737f-488c-9b07-5521d3719306","keywords":null,"link":"/vilag/20201014_franciaorszag_koronavirus_emmanuel_macron","timestamp":"2020. október. 14. 05:05","title":"A francia elnöki hivatal szerint Macron sokkoló bejelentésre készül a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]