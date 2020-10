Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3a1ced2a-efa8-4415-8d44-e03aa06e91d4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A téma decemberben kerül újra elő a téma.","shortLead":"A téma decemberben kerül újra elő a téma.","id":"20201017_Sulyos_karokat_okozhat_az_EUs_klimadontes_elhalasztasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a1ced2a-efa8-4415-8d44-e03aa06e91d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64b02af6-21cd-4b10-8292-80423f91dfe0","keywords":null,"link":"/zhvg/20201017_Sulyos_karokat_okozhat_az_EUs_klimadontes_elhalasztasa","timestamp":"2020. október. 17. 21:08","title":"Súlyos károkat okozhat az EU-s klímadöntés elhalasztása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1073f3d2-7d99-4151-9520-088aa1ce3e30","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Elsőként a bérletesek vásárolhatnak belépőt a Dinamo Kijev, a Juventus és az FC Barcelona elleni, hazai mérkőzésekre.\r

","shortLead":"Elsőként a bérletesek vásárolhatnak belépőt a Dinamo Kijev, a Juventus és az FC Barcelona elleni, hazai mérkőzésekre.\r

","id":"20201017_ferencvaros_bl_jegy_berlet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1073f3d2-7d99-4151-9520-088aa1ce3e30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1512ec03-f48a-4517-ba9d-fc568124017e","keywords":null,"link":"/sport/20201017_ferencvaros_bl_jegy_berlet","timestamp":"2020. október. 17. 17:09","title":"Hétfőtől lehet jegyet venni a Fradi BL-meccseire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cb40855-8a75-43dd-aff3-0d407a604ab3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A színművészetis hallgatók felvonulásához időzítik a tiltakozást.","shortLead":"A színművészetis hallgatók felvonulásához időzítik a tiltakozást.","id":"20201017_Autos_blokadra_keszul_Szel_Bernadett_oktober_23an","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6cb40855-8a75-43dd-aff3-0d407a604ab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf9fcf7b-8b31-4d92-8407-53ac22e47563","keywords":null,"link":"/itthon/20201017_Autos_blokadra_keszul_Szel_Bernadett_oktober_23an","timestamp":"2020. október. 17. 10:40","title":"Autós blokádra készül Szél és Hadházy október 23-án","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"485c7f5d-51f1-4864-bf72-876d5f5426c2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fiú 7 éve esett bele egy lavór forró vízbe, azóta több operáción van túl.","shortLead":"A fiú 7 éve esett bele egy lavór forró vízbe, azóta több operáción van túl.","id":"20201018_Nincs_penze_koronavirustesztre_ezert_nem_latogathatja_meg_a_10_eves_kisfiat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=485c7f5d-51f1-4864-bf72-876d5f5426c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d33ed86-4553-4618-a8a7-a1e6f8e95333","keywords":null,"link":"/elet/20201018_Nincs_penze_koronavirustesztre_ezert_nem_latogathatja_meg_a_10_eves_kisfiat","timestamp":"2020. október. 18. 20:10","title":"Nincs pénze koronavírus-tesztre, ezért nem látogathatja meg a tízéves kisfiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77839af6-1dff-473d-a417-6ac5c6ece7b3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Órákig helyszíneltek a rendőrök annál a balesetnél, ahol két tehergépkocsi ütközött össze.","shortLead":"Órákig helyszíneltek a rendőrök annál a balesetnél, ahol két tehergépkocsi ütközött össze.","id":"20201017_Halalos_baleset_tortent_az_M1es_autopalyan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77839af6-1dff-473d-a417-6ac5c6ece7b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43bf899b-70ed-43b3-aa33-3a9c6dd1b9cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20201017_Halalos_baleset_tortent_az_M1es_autopalyan","timestamp":"2020. október. 17. 08:36","title":"Halálos baleset történt az M1-es autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30ba5d23-1680-42d6-aa31-1a715e9f6f45","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Helyi népszavazásokat indítanának a települések országszerte azért, hogy a koronavírus-járvány gazdasági hatásait kezelő európai uniós segélyalap legalább felét az önkormányzatok kapják meg lakosságszám-arányosan – jelentette be Budapest főpolgármestere.","shortLead":"Helyi népszavazásokat indítanának a települések országszerte azért, hogy a koronavírus-járvány gazdasági hatásait...","id":"20201017_Helyi_nepszavazasokat_szorgalmaz_Karacsony_az_EUs_pemzek_felhasznalasarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30ba5d23-1680-42d6-aa31-1a715e9f6f45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e178bba0-dac5-4b53-b352-3add8c9ad0a7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201017_Helyi_nepszavazasokat_szorgalmaz_Karacsony_az_EUs_pemzek_felhasznalasarol","timestamp":"2020. október. 17. 17:52","title":"Helyi népszavazásokat szorgalmaz Karácsony az uniós pénzek felhasználásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef46c3d6-75fb-4c53-bf85-648c251fb66a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Föld körül keringő űrszemetet megfigyelő radart avattak fel Koblenz mellett.","shortLead":"A Föld körül keringő űrszemetet megfigyelő radart avattak fel Koblenz mellett.","id":"20201017_gestra_urszemeteszlelo_megfigyelo_radar_nemetorszag_dlr","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef46c3d6-75fb-4c53-bf85-648c251fb66a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"847f7137-53b8-4a76-a0ef-8fc33631750b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201017_gestra_urszemeteszlelo_megfigyelo_radar_nemetorszag_dlr","timestamp":"2020. október. 17. 16:03","title":"A németek 2000 km-ig (f)ellátva figyelik majd az űrbéli szemetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3fb068b-1b23-4b42-8748-2521b3c8e775","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Nagyon kicsi, elképesztően könnyű, igazi adrenalinbomba a vezetése, alig fogyaszt és még a teteje is lenyitható. Az MX-5 ezúttal sem a megérkezésről, hanem sokkal inkább az odafele vezető útról szól.","shortLead":"Nagyon kicsi, elképesztően könnyű, igazi adrenalinbomba a vezetése, alig fogyaszt és még a teteje is lenyitható...","id":"20201017_mazda_mx5_fr_takumi_teszt_velemeny_menetproba_matchbox","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3fb068b-1b23-4b42-8748-2521b3c8e775&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05abe7c7-5f71-40cb-9b18-887ad53df612","keywords":null,"link":"/cegauto/20201017_mazda_mx5_fr_takumi_teszt_velemeny_menetproba_matchbox","timestamp":"2020. október. 17. 17:00","title":"Szinte Matchbox: teszten a Mazda MX-5 RF Takumi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]