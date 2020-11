"A hajdú-bihari rendőrök a sebességtúllépések és a közlekedési balesetek visszaszorítása érdekében továbbra is rendszeresen végeznek sebességellenőrzést megyénk közútjain. Az ellenőrzések során több gyorshajtóról készült felvétel, volt olyan autós, aki a megengedett 90 helyett 236 km/órával hajtott 2020 októberében. A sofőrökkel szemben a rendőrök közigazgatási eljárást indítottak" – ez a hír jelent meg hétfőn a rendőrség hivatalos weboldalán, a police.hu-n. A rendőrségi közlemény mellé egy fényképet is közzétettek, amiből az derül ki, hogy a Mustangot 236 km/h-s sebességnél mérte be a traffipax.

A rendőrség honlapján szereplő képen 236 km/órával száguldott az autós © police.hu

Csakhogy ez nem igaz.

A hvg.hu birtokába kerültek az esettel kapcsolatos hivatalos dokumentációk: az eredeti fénykép, a büntetésről kiállított csekk, valamint a befizetésről szóló igazolás is.

Az ugyanabban a másodpercben készült képen 136 km/órát mért a traffipax © hvg.hu

Lapunk beszélt a sofőrrel is, aki elismerte, hogy október 8-án az ő autójával valóban gyorsan hajtott, de nem 236-tal, hanem jóval kevesebbel, 136-tal ment. A sofőr elmondta, hogy amióta a hír bejárta a sajtót és több lap is átvette a fotót, sorra kapja az üzeneteket barátaitól, ismerőseitől és ügyfeleitől. Az üzenetek nagy része arról szól, hogy ő mennyire bunkó és felelőtlen, hogy ennyire gyorsan megy a kocsival. Az eredeti fénykép szerint a megengedett legnagyobb sebesség az érintett útszakaszon 90 km/h.

Kedd kora délelőtt megkerestük a rendőrséget, hogy adjanak magyarázatot arra, hogyan kerülhetett ki a rendőrség oldalára egy olyan fénykép, ami az eredeti kép feltehetőleg meghamisított változata. A rendőrség későbbre ígért tájékoztatást. Amint reagálnak, cikkünket frissítjük.