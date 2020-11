Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"61d9b4a4-e932-46ad-8a64-54d5471be6ad","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A koronavírus lassabb terjedésében sajátos körülmények is szerepet játszhatnak, ezekből az egyik, hogy Fekete-Afrika lakóinak átlagéletkora fele annyi, mint az európaiaké.","shortLead":"A koronavírus lassabb terjedésében sajátos körülmények is szerepet játszhatnak, ezekből az egyik, hogy Fekete-Afrika...","id":"202044__a_covid_afrikaban__peldamutato_jarvanykezeles__fiatalok__csak_egy_ujabbvirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61d9b4a4-e932-46ad-8a64-54d5471be6ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a09323a-e276-4c9b-b2ee-bde990a70f74","keywords":null,"link":"/360/202044__a_covid_afrikaban__peldamutato_jarvanykezeles__fiatalok__csak_egy_ujabbvirus","timestamp":"2020. november. 04. 16:00","title":"Túlzottak voltak a félelmek, Afrika a vártnál hatékonyabban reagált a járványra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d910a4a-0c48-4718-87fd-cdfe568de8c1","c_author":"MOKK","category":"brandchannel","description":"Örökölhetek adósságot? Mi lesz a sorsa a páncélszekrényben rejtegetett műkincsnek? Számít egyáltalán, hogy az örökhagyó rendelkezett valamiről még az életében? A bankszámla automatikusan az örököst illeti, vagy sem? Ilyen és ehhez hasonló közkeletű tévedéseket, illetve kérdéseket járunk körbe cikkünkben, interaktív formában. ","shortLead":"Örökölhetek adósságot? Mi lesz a sorsa a páncélszekrényben rejtegetett műkincsnek? Számít egyáltalán, hogy az örökhagyó...","id":"mokk_20201029_Biztos_mindent_tudunk_a_hagyatekrol_Most_tesztelheti","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d910a4a-0c48-4718-87fd-cdfe568de8c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"259c22a1-7af1-4e3a-af24-80f302f530cb","keywords":null,"link":"/brandchannel/mokk_20201029_Biztos_mindent_tudunk_a_hagyatekrol_Most_tesztelheti","timestamp":"2020. november. 06. 07:30","title":"Biztos mindent tud a hagyatékról? Most tesztelheti!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Országos Közjegyzői Kamara","c_partnerlogo":"cf840796-9caa-4c0e-8859-ccd5ee5eaa12","c_partnertag":"mokk"},{"available":true,"c_guid":"f820252d-c1b2-45a1-bf18-a95f1f5a737f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járvány kezdete óta a fertőzöttek 3,3 százaléka egészségügyi dolgozó, a vírusfertőzésben elhunytak 6 százalékának nem volt alapbetegsége – derült ki az operatív törzs csütörtöki tájékoztatóján. Müller Cecília tiszti főorvos figyelmeztette az üzletvezetőket és a fiatalokat, hogy nagy felelősség hárul rájuk is.","shortLead":"A járvány kezdete óta a fertőzöttek 3,3 százaléka egészségügyi dolgozó, a vírusfertőzésben elhunytak 6 százalékának nem...","id":"20201105_operativ_tozs_aktualis_tajekoztatoja_koronavirus_muller_ceciila_gal_kristof","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f820252d-c1b2-45a1-bf18-a95f1f5a737f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94b5b25f-524d-4714-afa3-11001fe44ba6","keywords":null,"link":"/itthon/20201105_operativ_tozs_aktualis_tajekoztatoja_koronavirus_muller_ceciila_gal_kristof","timestamp":"2020. november. 05. 12:55","title":"Operatív törzs: Az elhunytak 6 százalékának nem volt alapbetegsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a22536c-4799-46eb-bead-6eb5c9a74c1e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Meglepő eredményt hozott a NetMarketShare októberi felmérése. Minden észszerű megfontolással és elképzeléssel szemben nő az Internet Explorer piaci részesedése.","shortLead":"Meglepő eredményt hozott a NetMarketShare októberi felmérése. Minden észszerű megfontolással és elképzeléssel szemben...","id":"20201104_netmarketshare_bongeszok_piaci_reszesedese_2020_oktober","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a22536c-4799-46eb-bead-6eb5c9a74c1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0514193-16e1-4fd7-8be2-1b6a5f69664d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201104_netmarketshare_bongeszok_piaci_reszesedese_2020_oktober","timestamp":"2020. november. 04. 17:03","title":"Amire senki sem számított: nő az Internet Explorer piaci részesedése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4d5ec24-f11c-435e-abde-9a95732ad58e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A vírus egyik mutációját találták meg 12, nyércek által megfertőzött emberben.","shortLead":"A vírus egyik mutációját találták meg 12, nyércek által megfertőzött emberben.","id":"20201105_A_koronavirustol_tartva_17_millio_nyercet_vagnak_le_Daniaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4d5ec24-f11c-435e-abde-9a95732ad58e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f40dc49a-3361-41d4-9aab-9d69576080d3","keywords":null,"link":"/elet/20201105_A_koronavirustol_tartva_17_millio_nyercet_vagnak_le_Daniaban","timestamp":"2020. november. 05. 09:42","title":"A koronavírustól tartva 17 millió nyércet vágnak le Dániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c70c685d-40e8-47be-b5b0-ecd066056894","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai lap szerkesztőségi vezércikke arra hívja fel a figyelmet, hogy Trumpék megpróbálhatják megállítani vagy hitelteleníteni a levélszavazatok összeszámlálását, de igyekezetüket el kell utasítani.","shortLead":"Az amerikai lap szerkesztőségi vezércikke arra hívja fel a figyelmet, hogy Trumpék megpróbálhatják megállítani vagy...","id":"20201104_Washington_Post_Nyugtaval_dicserd_a_napot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c70c685d-40e8-47be-b5b0-ecd066056894&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9da42265-c33c-434b-b36e-e5f4109c0ce2","keywords":null,"link":"/vilag/20201104_Washington_Post_Nyugtaval_dicserd_a_napot","timestamp":"2020. november. 04. 09:15","title":"Washington Post: A gyors eredményhirdetésnél fontosabb minden voks megszámlálása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"759294d1-e9ea-47b4-bf6b-2e494b75ec15","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egészen abszurd szállítást sikerült megörökíteni. ","shortLead":"Egészen abszurd szállítást sikerült megörökíteni. ","id":"20201105_Nagyobb_csomag_volt_a_kocsi_tetejen_mint_maga_az_auto__foto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=759294d1-e9ea-47b4-bf6b-2e494b75ec15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edefa8e3-a267-4439-923e-e11c8352f60b","keywords":null,"link":"/cegauto/20201105_Nagyobb_csomag_volt_a_kocsi_tetejen_mint_maga_az_auto__foto","timestamp":"2020. november. 05. 11:12","title":"Nagyobb csomag volt a kocsi tetején, mint maga az autó – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afa115b8-d3fd-4c2d-8d87-c0de93d0a415","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Volt, aki ügyvédi letétbe hagyott nála 51 milliót, majd lába kélt a pénznek.","shortLead":"Volt, aki ügyvédi letétbe hagyott nála 51 milliót, majd lába kélt a pénznek.","id":"20201105_csalo_ugyved_felmilliard_forint_brfk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=afa115b8-d3fd-4c2d-8d87-c0de93d0a415&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"890b0f7f-d259-48f2-871a-b94a757f634f","keywords":null,"link":"/itthon/20201105_csalo_ugyved_felmilliard_forint_brfk","timestamp":"2020. november. 05. 07:02","title":"Évekig hazudott ügyfeleinek, félmilliárdot tett zsebre a csaló ügyvéd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]