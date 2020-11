Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0a69124a-2549-49ad-9a25-341abe22da78","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kínai és francia vevők is a drágább lakásokat keresik.","shortLead":"A kínai és francia vevők is a drágább lakásokat keresik.","id":"20201108_Egyre_tobb_vietnami_vesz_Budapesten_lakast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a69124a-2549-49ad-9a25-341abe22da78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5195a81b-5b36-4732-8348-125422ed31bb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201108_Egyre_tobb_vietnami_vesz_Budapesten_lakast","timestamp":"2020. november. 08. 17:46","title":"Egy átlag holland 11,5, egy vietnámi 60 millióért vesz lakást Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f1680dd-92d5-4bc9-8b92-39f888427ddb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mindenféle mérnöki képesítés nélkül is bizton állítható: középkori elődeink kisebb csodákat értek el, amikor tornyokat, kastélyokat és hidakat építettek modern eszközök segítsége nélkül.","shortLead":"Mindenféle mérnöki képesítés nélkül is bizton állítható: középkori elődeink kisebb csodákat értek el, amikor tornyokat...","id":"20201107_praga_karoly_hid_epites_epitkezes_kozepkor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f1680dd-92d5-4bc9-8b92-39f888427ddb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a844fbd-116c-4a09-a76c-f53e903db084","keywords":null,"link":"/tudomany/20201107_praga_karoly_hid_epites_epitkezes_kozepkor","timestamp":"2020. november. 07. 08:03","title":"45 évnyi építkezés 3 percben: így készült el a középkorban a prágai Károly-híd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a806878d-8a4b-41e1-8436-a14916bf263d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Mintegy 3000 tesztelési helyet állítottak fel. ","shortLead":"Mintegy 3000 tesztelési helyet állítottak fel. ","id":"20201107_Elindult_a_teszteles_masodik_kore_Szlovakiaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a806878d-8a4b-41e1-8436-a14916bf263d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1415f5c9-341b-46d5-aab2-8041f164faff","keywords":null,"link":"/itthon/20201107_Elindult_a_teszteles_masodik_kore_Szlovakiaban","timestamp":"2020. november. 07. 18:41","title":"Elindult az országos tesztelés második köre Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c11fd7-19d2-4527-921b-a31961acf176","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az elkövetők adatokat loptak, majd azokat felhasználva műszaki cikkeket rendeltek maguknak. ","shortLead":"Az elkövetők adatokat loptak, majd azokat felhasználva műszaki cikkeket rendeltek maguknak. ","id":"20201108_Huszonhetmillios_csalasi_ugy_vademeles_Somogy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0c11fd7-19d2-4527-921b-a31961acf176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9533751-925f-480a-90a4-366145c3ca5a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201108_Huszonhetmillios_csalasi_ugy_vademeles_Somogy","timestamp":"2020. november. 08. 16:28","title":"Huszonhétmilliós csalási ügyben javasolnak vádemelést Somogyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6670a2c-71b4-4f3c-8b4d-060e67289afb","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"1950-től 1988-ig a nagy október kitörésének évfordulóján Magyarország úgy tett, mintha „szabad köztársaságként” szintén részese lett volna a nagy Oroszország kovácsolta – a szovjet himnuszban megénekelt – frigynek.","shortLead":"1950-től 1988-ig a nagy október kitörésének évfordulóján Magyarország úgy tett, mintha „szabad köztársaságként” szintén...","id":"202045__november_7__kitarto_unnepnap__bevasaroltak__kezdet_es_vegelgyengules","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6670a2c-71b4-4f3c-8b4d-060e67289afb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88a6e9fa-8ade-4be3-a10c-c9cfbe8d15e1","keywords":null,"link":"/360/202045__november_7__kitarto_unnepnap__bevasaroltak__kezdet_es_vegelgyengules","timestamp":"2020. november. 07. 13:30","title":"Gorenje-turizmus, használtautó-piac: végképp karikatúra lett az utolsó \"ünnepi\" november 7.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e02d1be5-0090-49c4-a50b-edfabf3e3924","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A CNN két forrása szerint is Jared Kushner, aki nemcsak veje, de külpolitikai tanácsadója is Donald Trumpnak, megpróbálta meggyőzni Trumpot a vereség elfogadásáról. ","shortLead":"A CNN két forrása szerint is Jared Kushner, aki nemcsak veje, de külpolitikai tanácsadója is Donald Trumpnak...","id":"20201108_Mar_Trump_veje_is_arra_keri_az_elnokot_fogadja_el_a_valasztas_eredmenyet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e02d1be5-0090-49c4-a50b-edfabf3e3924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30d23e5d-85de-4f4a-a7f0-aaa6fd96d6db","keywords":null,"link":"/vilag/20201108_Mar_Trump_veje_is_arra_keri_az_elnokot_fogadja_el_a_valasztas_eredmenyet","timestamp":"2020. november. 08. 08:15","title":"Veje is arra kéri Trumpot: fogadja el a választás eredményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f5dc604-b536-4231-9698-5d15c619bb5e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Meg kell semmisíteni azokat az aláírásokat, amelyeket eddig civilek gyűjtöttek össze október közepe óta a tatai Öreg-tó partjára tervezett szállodaépítés ellen. A Nemzeti Választási Iroda a veszélyhelyzetre hivatkozva döntött így. ","shortLead":"Meg kell semmisíteni azokat az aláírásokat, amelyeket eddig civilek gyűjtöttek össze október közepe óta a tatai Öreg-tó...","id":"20201107_A_veszelyhelyzetre_hivatkozva_semmisittetnek_meg_a_tatai_nepszavazashoz_osszegyujtott_alairasokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f5dc604-b536-4231-9698-5d15c619bb5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b29120a0-1f2b-412f-b118-5c2079880e9e","keywords":null,"link":"/itthon/20201107_A_veszelyhelyzetre_hivatkozva_semmisittetnek_meg_a_tatai_nepszavazashoz_osszegyujtott_alairasokat","timestamp":"2020. november. 07. 12:20","title":"A veszélyhelyzetre hivatkozva semmisíttetnék meg a tatai népszavazáshoz összegyűjtött aláírásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc7eb674-facb-41ce-ab9e-e550d64a5a8f","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Túllépte a 270 elektoros határt magyar idő szerint szombat estére a demokrata Joe Biden, aki így az USA 46. elnöke lehet. A hivatalban lévő republikánus Donald Trumpnak a bírósági út maradt, ám az választási szabálytalanságokra utaló bizonyíték nélkül zsákutca lehet. A HVG szakírója, Nagy Gábor elemzése.\r

\r

","shortLead":"Túllépte a 270 elektoros határt magyar idő szerint szombat estére a demokrata Joe Biden, aki így az USA 46. elnöke...","id":"20201107_Tajkep_csata_utan_Biden_az_elektoroknal_Trump_onmaganal_nyert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc7eb674-facb-41ce-ab9e-e550d64a5a8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45ebf446-6b83-4595-a461-5c4fe5a99891","keywords":null,"link":"/360/20201107_Tajkep_csata_utan_Biden_az_elektoroknal_Trump_onmaganal_nyert","timestamp":"2020. november. 07. 21:15","title":"Tájkép csata után: Biden az elektoroknál, Trump önmagánál nyert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]