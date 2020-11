Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"971a0b2e-fb45-4564-a578-480036c3c02d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Reagált a főpolgármester a Népegészségügyi Központ közleményére, amelyben azt írták, Karácsony Gergely téved, mert az antigén gyorstesztek nem alkalmasak szűrésre.","shortLead":"Reagált a főpolgármester a Népegészségügyi Központ közleményére, amelyben azt írták, Karácsony Gergely téved, mert...","id":"20201108_Karacsony_NNK_szures_gyorstesztek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=971a0b2e-fb45-4564-a578-480036c3c02d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf82cb56-9be5-46ea-852d-f779885f8fcd","keywords":null,"link":"/itthon/20201108_Karacsony_NNK_szures_gyorstesztek","timestamp":"2020. november. 08. 16:52","title":"Karácsony az NNK-nak: Sajnáljuk, hogy a kormány helyett elvégzett munkánkra kioktatás a válasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e56a5afe-28a2-4f0d-aef3-534e4c1b3fc0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miközben azt is nehéz eldönteni, ki a háziorvosa egy hajléktalannak, aki mintavételre küldheti. ","shortLead":"Miközben azt is nehéz eldönteni, ki a háziorvosa egy hajléktalannak, aki mintavételre küldheti. ","id":"20201107_Ket_negativ_koronavirusteszttel_lehet_csak_atmeneti_szallokra_bekerulni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e56a5afe-28a2-4f0d-aef3-534e4c1b3fc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bd05c57-3e4e-4030-a433-2356bb6a8aab","keywords":null,"link":"/itthon/20201107_Ket_negativ_koronavirusteszttel_lehet_csak_atmeneti_szallokra_bekerulni","timestamp":"2020. november. 07. 21:18","title":"Két negatív koronavírusteszttel lehet csak az átmeneti szállókra bekerülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"552cfdc9-2d2a-4ec4-acab-9d74e3aa873e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az ízeltlábúak (arthropoda) evolúciójának hiányzó láncszeme lehet az az 520 millió évvel ezelőtt élt ötszemű, rákszerű teremtmény, amelynek megkövesedett maradványait Délnyugat-Kínában tárták fel.","shortLead":"Az ízeltlábúak (arthropoda) evolúciójának hiányzó láncszeme lehet az az 520 millió évvel ezelőtt élt ötszemű, rákszerű...","id":"20201109_izeltlabuak_evolucio_kylinxia_zhangi_rak_kina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=552cfdc9-2d2a-4ec4-acab-9d74e3aa873e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f51fd48-1333-434d-8762-c5b20ad1dba3","keywords":null,"link":"/tudomany/20201109_izeltlabuak_evolucio_kylinxia_zhangi_rak_kina","timestamp":"2020. november. 09. 00:03","title":"Megtaláltak az állati evolúció egyik hiányzó láncszemet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09187135-cb25-41c1-a824-26c2932fc987","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nyomatékból nem szenved hiányt a német kompakt GTD kivitele. ","shortLead":"Nyomatékból nem szenved hiányt a német kompakt GTD kivitele. ","id":"20201109_video_igy_gyorsul_0rol_200ra_a_200_loeros_uj_dizel_vw_golf_gtd","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09187135-cb25-41c1-a824-26c2932fc987&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"790d365b-c17c-45cf-9051-666e5d62add7","keywords":null,"link":"/cegauto/20201109_video_igy_gyorsul_0rol_200ra_a_200_loeros_uj_dizel_vw_golf_gtd","timestamp":"2020. november. 09. 09:21","title":"Videó: Így gyorsul 0-ról 200-ra a 200 lóerős új dízel VW Golf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4d1ec2d-d8c6-4363-b27c-6004f95f4e9b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor a Facebookon jelentett be rendkívüli intézkedéseket. ","shortLead":"Orbán Viktor a Facebookon jelentett be rendkívüli intézkedéseket. ","id":"20201109_Orban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b4d1ec2d-d8c6-4363-b27c-6004f95f4e9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdd8c619-f964-407e-93fa-ade989c73b8c","keywords":null,"link":"/itthon/20201109_Orban","timestamp":"2020. november. 09. 10:39","title":"Orbán: Kijárási tilalom lesz este 8-tól, a gimnáziumok is digitális oktatásra állnak át","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"864f20b4-6ca1-4550-877e-a73564547a62","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Orbán Viktor miniszterelnök és Rogán Antal miniszter vasárnap tárgyalt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökével, Parragh Lászlóval. ","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök és Rogán Antal miniszter vasárnap tárgyalt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökével...","id":"20201108_Orban_Most_egeszsegugyi_dontesek_majd_gazdasagi_intezkedesek_jonnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=864f20b4-6ca1-4550-877e-a73564547a62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a4b8682-c6f1-4d51-8fcc-7d3fa69aecfc","keywords":null,"link":"/kkv/20201108_Orban_Most_egeszsegugyi_dontesek_majd_gazdasagi_intezkedesek_jonnek","timestamp":"2020. november. 08. 12:13","title":"Orbán: Most egészségügyi döntések, majd gazdasági intézkedések jönnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d1822eb-8865-45d0-831d-e7e8ecd49660","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha van olyan planéta, ahova soha nem akarhat eljutni az ember, az a K2-141b. Az égitesten pokoli körülmények uralkodnak.","shortLead":"Ha van olyan planéta, ahova soha nem akarhat eljutni az ember, az a K2-141b. Az égitesten pokoli körülmények uralkodnak.","id":"20201109_szelvihar_sziklak_exobolygo_lavaocean_k2_141b","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d1822eb-8865-45d0-831d-e7e8ecd49660&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79e536ae-abca-4c4a-9a80-07a447cb3f2d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201109_szelvihar_sziklak_exobolygo_lavaocean_k2_141b","timestamp":"2020. november. 09. 15:03","title":"Eső helyett sziklák potyognak, és 5000 km/h-s szélviharok tombolnak ezen a bolygón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c4a758e-9b58-4815-a8dd-08581b8b014a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem ez az első wingsuit, viszont az első olyan, melynek 100 százalékban elektromos a hajtása.","shortLead":"Nem ez az első wingsuit, viszont az első olyan, melynek 100 százalékban elektromos a hajtása.","id":"20201109_vilagelso_szarnyas_repuloruha_a_bmwtol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c4a758e-9b58-4815-a8dd-08581b8b014a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e14c8a7-c650-46a4-897a-c6967e5dac6b","keywords":null,"link":"/cegauto/20201109_vilagelso_szarnyas_repuloruha_a_bmwtol","timestamp":"2020. november. 09. 07:59","title":"Világelső szárnyas repülőruha a BMW-től – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]