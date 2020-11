Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a99c0e58-3685-4f2b-895b-33e64d043bca","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Amilyen gyorsan a kormány változtatja a járványügyi szabályokat, olyan gyorsan lép a Magyar Labdarúgó-szövetség is.","shortLead":"Amilyen gyorsan a kormány változtatja a járványügyi szabályokat, olyan gyorsan lép a Magyar Labdarúgó-szövetség is.","id":"20201111_MLSZ_amator_bajnoksagok_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a99c0e58-3685-4f2b-895b-33e64d043bca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77f449d9-4f3b-4c93-8b69-35c39149b8ca","keywords":null,"link":"/sport/20201111_MLSZ_amator_bajnoksagok_jarvany","timestamp":"2020. november. 11. 07:47","title":"Egy nap után úgy döntött az MLSZ, hogy mégsem állítja le az amatőr bajnokságokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71ad9473-ba31-4b22-bfca-30a53cf5e9c1","c_author":"Gyenis Ágnes, Hamvay Péter","category":"360","description":"Másodszor is zár az ország, s miközben nem vitatják, hogy a hétfőn bejelentett szigorításokra szükség volt, az érintett szakmák több állami támogatásért kiáltanak, hogy túléljenek.","shortLead":"Másodszor is zár az ország, s miközben nem vitatják, hogy a hétfőn bejelentett szigorításokra szükség volt, az érintett...","id":"20201111_A_szigoritasokat_senki_sem_vitatja_de_a_kormany_nem_segiti_a_tulelest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71ad9473-ba31-4b22-bfca-30a53cf5e9c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96bb133a-af9b-47b6-94da-0c35c3702ad2","keywords":null,"link":"/360/20201111_A_szigoritasokat_senki_sem_vitatja_de_a_kormany_nem_segiti_a_tulelest","timestamp":"2020. november. 11. 11:15","title":"Még kegyelemdöfésnek is kevés, amit a kormány eddig tett a gazdaság megsegítésére ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"123f6407-8547-4924-9c17-d9cabe7bf1c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szexbotrányba belebukott fideszest a párbeszédes Szabó Tímea jelentette fel az audis földügyek miatt, de azt a hatóság – bűncselekmény hiányában – elutasította.","shortLead":"A szexbotrányba belebukott fideszest a párbeszédes Szabó Tímea jelentette fel az audis földügyek miatt, de azt...","id":"20201110_audi_gyor_foldek_borkai_zsolt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=123f6407-8547-4924-9c17-d9cabe7bf1c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58939151-de39-4bd2-a157-fa14b99c6bfd","keywords":null,"link":"/itthon/20201110_audi_gyor_foldek_borkai_zsolt","timestamp":"2020. november. 10. 13:27","title":"Nem lett vádemelés a Borkai Zsolt ellen tett feljelentésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38bc0bc6-899b-446f-adde-f50e390f2522","c_author":"Üdülés Ausztriában","category":"brandchannel","description":"Amint beköszönt a nyár, folyamatosan a D-vitamint emlegetjük: minél többet szívjunk magunkba, hiszen a téli időszakban rendszerint már csak ennyi természetes tartalékunk marad, hogy megőrizzük immunrendszerünk stabilitását. Van azonban másik opció is: mehetünk a napsugarak után a csodás Karintiába, ahol a hegycsúcsok tövében, a lábunkon sícipővel vagy túrabakanccsal élvezhetjük a meleget. Feltöltődés az egész családnak: az ausztriai Alpok után a téli szürkeség fogalmát el is felejthetjük, új értelmet nyer a telelés. ","shortLead":"Amint beköszönt a nyár, folyamatosan a D-vitamint emlegetjük: minél többet szívjunk magunkba, hiszen a téli időszakban...","id":"feelaustria_Lenyugozo_Karintia_attol_meg_hogy_nyakunkon_a_tel_nem_kell_nelkuloznunk_a_napfenyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38bc0bc6-899b-446f-adde-f50e390f2522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67162606-3c4b-4bb6-a2fe-ecb5c58c598f","keywords":null,"link":"/brandchannel/feelaustria_Lenyugozo_Karintia_attol_meg_hogy_nyakunkon_a_tel_nem_kell_nelkuloznunk_a_napfenyt","timestamp":"2020. november. 11. 09:30","title":"Lenyűgöző Karintia: attól még, hogy nyakunkon a tél, nem kell nélkülöznünk a napfényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Üdülés Ausztriában","c_partnerlogo":"46648010-47e4-4d77-8a24-a2a93aeb3adc","c_partnertag":"feelaustria"},{"available":true,"c_guid":"ec50460e-71f6-49a0-bb08-2665804add61","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Beatles Sárga tengeralattjárója elég adekvát asszociáció.","shortLead":"A Beatles Sárga tengeralattjárója elég adekvát asszociáció.","id":"20201111_Viz_alatt_hajtott_at_a_floridai_arvizen_Lamborghinijevel_egy_sofor__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec50460e-71f6-49a0-bb08-2665804add61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70c1d324-0f59-44c9-bc20-4dda06032a5c","keywords":null,"link":"/cegauto/20201111_Viz_alatt_hajtott_at_a_floridai_arvizen_Lamborghinijevel_egy_sofor__video","timestamp":"2020. november. 11. 12:14","title":"Mintha a víz alatt hajtott volna át egy Lamborghini sofőrje Floridában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bbb5e70-9560-45e4-b8f9-fc5382e38eec","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Collins szótár mintegy 4,5 milliárd kifejezést vizsgált meg, mielőtt kihirdette a győztest.\r

\r

","shortLead":"A Collins szótár mintegy 4,5 milliárd kifejezést vizsgált meg, mielőtt kihirdette a győztest.\r

\r

","id":"20201110_Egy_kicsit_sem_meglepo_mi_lett_a_2020as_ev_szava_de_nem_a_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4bbb5e70-9560-45e4-b8f9-fc5382e38eec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"060225ad-701d-4ebf-ad41-1ebccf05ef1d","keywords":null,"link":"/elet/20201110_Egy_kicsit_sem_meglepo_mi_lett_a_2020as_ev_szava_de_nem_a_koronavirus","timestamp":"2020. november. 10. 09:40","title":"Egy kicsit sem meglepő, mi lett a 2020-as év szava, de nem a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29f93426-400d-4e06-9097-95941d979fb4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M8 Gran Coupé 4,4 literes biturbó V8-as motorja minden korábbinál erősebb lett.","shortLead":"Az M8 Gran Coupé 4,4 literes biturbó V8-as motorja minden korábbinál erősebb lett.","id":"20201110_720_loeros_lett_a_4_ajtos_bmw_m8_ac_schnitzer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29f93426-400d-4e06-9097-95941d979fb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96cc1fee-c06b-4d00-bc16-0435741b5bb3","keywords":null,"link":"/cegauto/20201110_720_loeros_lett_a_4_ajtos_bmw_m8_ac_schnitzer","timestamp":"2020. november. 10. 11:21","title":"720 lóerős lett a 4 ajtós BMW M8","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e1e8249-211e-43e7-a4ed-6c7bc29fb888","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A koronavírus előtt is voltak problémáik, a norvég kormány nem akar újra támogatást adni.","shortLead":"A koronavírus előtt is voltak problémáik, a norvég kormány nem akar újra támogatást adni.","id":"20201110_norwegian_air_shuttle_csod","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e1e8249-211e-43e7-a4ed-6c7bc29fb888&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37226b3c-ec62-4029-8f96-3fc2fdeb3fe0","keywords":null,"link":"/kkv/20201110_norwegian_air_shuttle_csod","timestamp":"2020. november. 10. 19:41","title":"Jövő év elején leállhat a a Norwegian légitársaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]