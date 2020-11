Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"63de2861-de20-4225-ac5a-113753659c5f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az amerikai elnök napok óta nem hajlandó elismerni a vereségét, most egy internetes troll jelezte, hogy ki a lúzer.","shortLead":"Az amerikai elnök napok óta nem hajlandó elismerni a vereségét, most egy internetes troll jelezte, hogy ki a lúzer.","id":"20201112_Megtrollkodtak_Donald_Trumpot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63de2861-de20-4225-ac5a-113753659c5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5306d07b-3bbf-4cdd-9599-a088f0edbb9c","keywords":null,"link":"/elet/20201112_Megtrollkodtak_Donald_Trumpot","timestamp":"2020. november. 12. 12:19","title":"Megtrollkodták Donald Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a19a1c8f-5f85-4622-9ab8-c4385c26c919","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy sor cég véli úgy, hogy a Google kereső tisztességtelen előnyhöz juttatja a cégcsoportjához tartozó szolgáltatásokat azzal, hogy kereséskor előre sorolja ezeket a találatok között.","shortLead":"Egy sor cég véli úgy, hogy a Google kereső tisztességtelen előnyhöz juttatja a cégcsoportjához tartozó szolgáltatásokat...","id":"20201112_google_trosztellenes_vizsgalat_165_ceg_eu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a19a1c8f-5f85-4622-9ab8-c4385c26c919&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ed8f4db-32e3-4a2a-8ab8-61da96da5629","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201112_google_trosztellenes_vizsgalat_165_ceg_eu","timestamp":"2020. november. 12. 15:35","title":"165 cég kéri az uniót, hogy indítson trösztellenes vizsgálatot a Google ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb1254f7-7164-453c-86ae-fe41d840b157","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelentősen módosítják az országos lista állítására vonatkozó szabályokat. Noha a kormány a kamupártokra hivatkozik, az ellenzék matekozását is nehezebbé teszik.","shortLead":"Jelentősen módosítják az országos lista állítására vonatkozó szabályokat. Noha a kormány a kamupártokra hivatkozik...","id":"20201111_Belenyul_a_valasztasi_torvenybe_a_Fidesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb1254f7-7164-453c-86ae-fe41d840b157&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c19023ca-56a7-4ead-9ab5-6c596afd0395","keywords":null,"link":"/itthon/20201111_Belenyul_a_valasztasi_torvenybe_a_Fidesz","timestamp":"2020. november. 11. 06:51","title":"Belenyúl a választási törvénybe a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f29cc575-51a1-4b04-b041-4690bd22c2fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök jókedélyű beszélgetést folytatott a külügyminiszterrel, amelyben azt is elmesélte, hogy a járvány kitörésekor elolvasta Camus Pestis című könyvét.","shortLead":"A miniszterelnök jókedélyű beszélgetést folytatott a külügyminiszterrel, amelyben azt is elmesélte, hogy a járvány...","id":"20201112_Orban_szijjarto_video_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f29cc575-51a1-4b04-b041-4690bd22c2fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3375c0ee-07da-407e-8939-02d437ac384c","keywords":null,"link":"/itthon/20201112_Orban_szijjarto_video_koronavirus","timestamp":"2020. november. 12. 13:24","title":"Orbán a koronavírusos Szijjártónak: Ha 60 felett vagy, lehet hogy ez elvisz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad795fc5-d686-4e1d-8ebe-1aefe8138390","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Decemberben még csak kis mennyiség érkezik a Szputnyikból a klinikai tesztek elvégzéséhez, januárban érkezhet a komolyabb szállítmány.","shortLead":"Decemberben még csak kis mennyiség érkezik a Szputnyikból a klinikai tesztek elvégzéséhez, januárban érkezhet...","id":"20201111_szijjarto_orosz_vakcina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad795fc5-d686-4e1d-8ebe-1aefe8138390&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86f885c9-d6fa-4eb5-b8c7-7e85fe4f7a45","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201111_szijjarto_orosz_vakcina","timestamp":"2020. november. 11. 20:48","title":"Szijjártó: Másfél héten belül érkezik az orosz oltóanyagminta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98f4e5e1-f29c-42d9-9ebc-b41f523a7dd8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai Csange-5 űrmisszió keretében több holdi kőzetet is a Földre szállítanak. Néhány évtizeddel korábban is vizsgáltak ilyen mintákat a szakemberek, de azóta nem.","shortLead":"A kínai Csange-5 űrmisszió keretében több holdi kőzetet is a Földre szállítanak. Néhány évtizeddel korábban is...","id":"20201112_holdminta_holdprogram_csange_5_kinai_urmisszio_holdkutatas_hold","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98f4e5e1-f29c-42d9-9ebc-b41f523a7dd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e8def85-b0ae-45e1-8e46-8a69a3bf3b64","keywords":null,"link":"/tudomany/20201112_holdminta_holdprogram_csange_5_kinai_urmisszio_holdkutatas_hold","timestamp":"2020. november. 12. 10:43","title":"Több mint 50 év után újabb holdminták érkeznek a Földre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e062329-5bc8-4934-9c4f-29651b6bc916","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple kedd esti bemutatójának végén újra feltűnt a képernyőn PC Guy, hogy már jó előre fricskát adjon a vállalat új gépeit froclizóknak.","shortLead":"Az Apple kedd esti bemutatójának végén újra feltűnt a képernyőn PC Guy, hogy már jó előre fricskát adjon a vállalat új...","id":"20201111_apple_silicon_processzor_m1_trollkodas_pc_guy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e062329-5bc8-4934-9c4f-29651b6bc916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e9bf43b-cd8a-4f54-a625-e6017bcd9763","keywords":null,"link":"/tudomany/20201111_apple_silicon_processzor_m1_trollkodas_pc_guy","timestamp":"2020. november. 11. 09:33","title":"Elővették a régi poént, megtrollkodta az Apple a PC-seket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80f7f6aa-14bf-42de-8fcf-08941880a473","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíció, a Jobbik, az MSZP és a Párbeszéd szerint Kövér László méltatlanná vált a testület vezetésére.\r

","shortLead":"A Demokratikus Koalíció, a Jobbik, az MSZP és a Párbeszéd szerint Kövér László méltatlanná vált a testület vezetésére.\r

","id":"20201112_kover_laszlo_orszaggyules_elnoke_hazbizottsag_ellenzeki_partok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80f7f6aa-14bf-42de-8fcf-08941880a473&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44f138be-0ca4-4999-9191-5ac4af1f571d","keywords":null,"link":"/itthon/20201112_kover_laszlo_orszaggyules_elnoke_hazbizottsag_ellenzeki_partok","timestamp":"2020. november. 12. 12:59","title":"Kövér moslékkoalíciózása miatt kiszáll a Házbizottság munkájából négy ellenzéki párt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]