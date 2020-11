Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e0c11fd7-19d2-4527-921b-a31961acf176","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Négyen követtek el több tízmillió forintos gazdasági csalást, ellenük emelt most vádat a Heves Megyei Főügyészség. A csalást kiötlő első rendű vádlott az apján keresztül keresett közel ötvenmillió forintot.","shortLead":"Négyen követtek el több tízmillió forintos gazdasági csalást, ellenük emelt most vádat a Heves Megyei Főügyészség...","id":"20201112_vesztegetes_csalas_heves","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0c11fd7-19d2-4527-921b-a31961acf176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"806f960a-7815-48ea-888d-10597cd9b611","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201112_vesztegetes_csalas_heves","timestamp":"2020. november. 12. 12:57","title":"89 éves apját használta strómannak egy hevesi férfi, vádat emeltek ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46446f60-b528-4672-90df-101bea3759d5","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Mikor viselkedik helyesen egy politikus? Ha mindent elkövet annak érdekében, hogy országának polgárai mindenkinél előbb kapják meg a koronavírus-vakcinát? Vagy akkor, ha az oltások egy részét továbbadja a fejlődő országokban élő veszélyeztetett, de nincstelen emberek millióinak? A kérdésre adott válaszoktól dollármilliárdok és emberéletek százezrei függenek.","shortLead":"Mikor viselkedik helyesen egy politikus? Ha mindent elkövet annak érdekében, hogy országának polgárai mindenkinél előbb...","id":"20201110_Vakcina_a_koronavirusra_enyem_tied_kie","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46446f60-b528-4672-90df-101bea3759d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c8dbfad-47e0-477d-896d-7fc0cf9bdc92","keywords":null,"link":"/360/20201110_Vakcina_a_koronavirusra_enyem_tied_kie","timestamp":"2020. november. 11. 19:00","title":"A vakcina-nacionalizmus csak elhúzza a járványt, önuralom kellene a világ vezetőitől ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b939ec98-d814-4f46-b520-1583c5159e51","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Épp hogy csak bejelentette az Apple az idei évre szánt csúcstelefonjait (az iPhone 12 család tagjait), azonban máris van, akit a továbbiak érdekelnek. Ming-Chi Kuo TF International Securities rendre hitelesnek bizonyuló értesüléseket szállító elemzője azt vázolta fel, mire számíthatunk jövőre.","shortLead":"Épp hogy csak bejelentette az Apple az idei évre szánt csúcstelefonjait (az iPhone 12 család tagjait), azonban máris...","id":"20201111_apple_iphone_13_pletykak_ming_chi_kuo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b939ec98-d814-4f46-b520-1583c5159e51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"267a6888-b75c-4838-89e7-d66420c0be61","keywords":null,"link":"/tudomany/20201111_apple_iphone_13_pletykak_ming_chi_kuo","timestamp":"2020. november. 11. 11:03","title":"Már az iPhone 13-ról árult el dolgokat a megbízható elemző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deff957a-6377-4300-8459-d4dc041e6e13","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Átlépte az 1,8 milliót a regisztrált fertőzöttek száma az országban.\r

","shortLead":"Átlépte az 1,8 milliót a regisztrált fertőzöttek száma az országban.\r

","id":"20201110_Oroszorszag_sportesemeny_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=deff957a-6377-4300-8459-d4dc041e6e13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"959265d2-29d1-42f7-beef-e55b6f08d49e","keywords":null,"link":"/vilag/20201110_Oroszorszag_sportesemeny_koronavirus","timestamp":"2020. november. 10. 16:41","title":"Oroszországban engedéllyel, de lehetnek nézők a sporteseményeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"411569b9-94da-4cbf-994e-09c3fb11d68f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A részleges kijárási korlátozások egyelőre szombatig maradnak érvényben Szlovákiában.","shortLead":"A részleges kijárási korlátozások egyelőre szombatig maradnak érvényben Szlovákiában.","id":"20201111_szlovakia_veszhelyzet_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=411569b9-94da-4cbf-994e-09c3fb11d68f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d61d169-68f1-4e83-84d0-77fb2e3899a5","keywords":null,"link":"/vilag/20201111_szlovakia_veszhelyzet_koronavirus","timestamp":"2020. november. 11. 17:09","title":"Szlovákiában meghosszabbították 45 nappal a vészhelyzetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc2e5f0-04ad-41b2-9445-884e6984098a","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag","description":"Jó irányba mutatnak az eddigi lépések, ám továbbiakra is szükség van, ha az állam meg akar menteni cégeket és munkahelyeket a vendéglátó- és szállodaiparban. A kiskereskedelemben annak örülnek, hogy most mindenkire egységesen vonatkoznak az előírások. Összeszedtük az érdekvédelmi szövetségek első reakcióit az éjjel megjelenő új szabályokra. ","shortLead":"Jó irányba mutatnak az eddigi lépések, ám továbbiakra is szükség van, ha az állam meg akar menteni cégeket és...","id":"20201111_koronavirus_vendeglatas_turizmus_etterem_flesch_vamos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2dc2e5f0-04ad-41b2-9445-884e6984098a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adf7add4-8446-4f1d-8506-e64b6a36b371","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201111_koronavirus_vendeglatas_turizmus_etterem_flesch_vamos","timestamp":"2020. november. 11. 14:20","title":"„Nagyon nehéz mindenki igazát megtalálni” – reakciók a kormány éjjel bejelentett döntéseire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb9e8787-af4b-49ff-9db2-da5e524efaa1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Harvard Egyetem Wyss Intézetének kutatói a kemoterápiás és az immunterápiás szerek ötvözésével hoztak létre egy újfajta gyógyszert. Egyelőre csak egereken próbálták ki, de ott igen hatékonynak bizonyult.","shortLead":"A Harvard Egyetem Wyss Intézetének kutatói a kemoterápiás és az immunterápiás szerek ötvözésével hoztak létre...","id":"20201111_rak_daganat_rakos_sejt_immunrendszer_gyogyszer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb9e8787-af4b-49ff-9db2-da5e524efaa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b09a1bd-69d8-4451-bd25-2b1306b2e198","keywords":null,"link":"/tudomany/20201111_rak_daganat_rakos_sejt_immunrendszer_gyogyszer","timestamp":"2020. november. 11. 14:03","title":"Új gyógyszerrel kísérleteznek a tudósok, ami segíthet az immunrendszernek legyőzni a rákos sejteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24516708-4f4b-42d1-8a80-d8074f415e5b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az utóbbi 24 órában újabb csaknem tízezer fertőzést diagnosztizáltak.","shortLead":"Az utóbbi 24 órában újabb csaknem tízezer fertőzést diagnosztizáltak.","id":"20201111_romania_fertozott_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24516708-4f4b-42d1-8a80-d8074f415e5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a3441dc-ea8e-451b-abf7-75cc216f7c18","keywords":null,"link":"/vilag/20201111_romania_fertozott_koronavirus","timestamp":"2020. november. 11. 21:57","title":"Romániában több mint kétszáz fertőzött halt meg egy nap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]