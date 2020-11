Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f5815fff-fc1c-4b39-9a40-98178eab087d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Vamco nevű tájfun évek óta nem látott áradást vitt az ország fővárosába, Manilába.","shortLead":"A Vamco nevű tájfun évek óta nem látott áradást vitt az ország fővárosába, Manilába.","id":"20201112_vamco_tajfun_fulopszigetek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5815fff-fc1c-4b39-9a40-98178eab087d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ea276f2-2b09-4578-9662-df5a5c6cfb12","keywords":null,"link":"/vilag/20201112_vamco_tajfun_fulopszigetek","timestamp":"2020. november. 12. 14:30","title":"Újabb tájfun pusztít a Fülöp-szigeteken, már hét emberrel végzett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e59fed02-9764-46d5-ad45-fdad4af43ded","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A látogatási tilalom csorbította a betegek kapcsolattartási jogát eddig.","shortLead":"A látogatási tilalom csorbította a betegek kapcsolattartási jogát eddig.","id":"20201112_muller_cecilia_koronavirus_korhazak_latogatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e59fed02-9764-46d5-ad45-fdad4af43ded&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dae5539f-f971-4414-a8e0-a753a7e4c70a","keywords":null,"link":"/itthon/20201112_muller_cecilia_koronavirus_korhazak_latogatas","timestamp":"2020. november. 12. 07:22","title":"Felszólította a kórházakat Müller Cecília, engedjék be a haldokló covidosok rokonait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77abe80d-14e0-446c-856b-ae8cf8124e16","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Újabb áruházlánc reagált az új járványügyi szabályokra.","shortLead":"Újabb áruházlánc reagált az új járványügyi szabályokra.","id":"20201111_auchan_koronavirus_megvaltozott_nyitvatartas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=77abe80d-14e0-446c-856b-ae8cf8124e16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5919f658-287c-4073-8bce-618fdda11f92","keywords":null,"link":"/kkv/20201111_auchan_koronavirus_megvaltozott_nyitvatartas","timestamp":"2020. november. 11. 14:04","title":"Korábban nyitnak az Auchan áruházak a korlátozások alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2132ca2-9338-4f39-9449-4a861e56ad4b","c_author":"Serdült Viktória","category":"tudomany","description":"Egyre beláthatóbb közelségbe kerül a koronavírus-elleni oltóanyag, ezzel együtt elkezdődött a kormányok közötti versenyfutás is, ki és mennyit tud belőle szerezni. Magyarország most is különutas stratégia mellett tette le voksát: az Európai Unión kívül Oroszországgal és Kínával is tárgyal, bár ez rejthet magában kockázatokat. Akármelyik vakcina lesz is a befutó, a nehézségek ezzel még nem érnek véget: a megfelelő mennyiség előállítása mellett a szállítás, tárolás, és a beoltottak rangsorolása is kihívások elé állítja a világ országait. ","shortLead":"Egyre beláthatóbb közelségbe kerül a koronavírus-elleni oltóanyag, ezzel együtt elkezdődött a kormányok közötti...","id":"20201113_Pfizer_koronavirus_vakcina_oltoanyag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2132ca2-9338-4f39-9449-4a861e56ad4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ba585b0-c316-41ae-8846-4431cf9b8cdf","keywords":null,"link":"/tudomany/20201113_Pfizer_koronavirus_vakcina_oltoanyag","timestamp":"2020. november. 13. 06:30","title":"Ha így haladunk, akár Oroszországból is érkezhet majd az első koronavírus-vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef65e80-d136-4683-92c2-3ba31ae236bb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rengeteg pénz jut a tokaji turizmusnak, de a Tokaj-Zemplén térség útjaira is sok tízmilliárdot költhetnek el.","shortLead":"Rengeteg pénz jut a tokaji turizmusnak, de a Tokaj-Zemplén térség útjaira is sok tízmilliárdot költhetnek el.","id":"20201112_elarasztja_kozpenzzel_koncz_zsofia_korzetet_a_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aef65e80-d136-4683-92c2-3ba31ae236bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31769d4e-c3b8-4a3c-9582-e82c3bf9d460","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201112_elarasztja_kozpenzzel_koncz_zsofia_korzetet_a_kormany","timestamp":"2020. november. 12. 16:45","title":"150 milliárdnyi közpénzzel árasztja el a kormány Tokajt és környékét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1af31680-263b-42a1-914a-bb2bb086f77d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szabályozás október 6-i megszavazása óta a kamarának nem volt lehetősége megismerni a normaszöveget, így véleményezni sem tudta.","shortLead":"A szabályozás október 6-i megszavazása óta a kamarának nem volt lehetősége megismerni a normaszöveget, így véleményezni...","id":"20201111_magyar_orvosi_kamara_egeszsegugyi_torveny_kormanyzat_egyeztetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1af31680-263b-42a1-914a-bb2bb086f77d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf3fa881-7d67-4dc1-b0f7-09c3b27498f4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201111_magyar_orvosi_kamara_egeszsegugyi_torveny_kormanyzat_egyeztetes","timestamp":"2020. november. 11. 14:41","title":"Magyar Orvosi Kamara: Többszörös kérés ellenére sem történt egyeztetés az egészségügyi törvényről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4bb59cb-ad1a-4cb3-9a04-2d0130021860","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mobil konténerrendelőket állítanak fel Bécsben harminc helyre, ahol az influenzás tüneteket mutatókat fogják tesztelni.","shortLead":"Mobil konténerrendelőket állítanak fel Bécsben harminc helyre, ahol az influenzás tüneteket mutatókat fogják tesztelni.","id":"20201112_becs_influenza_tunet_koronavirus_teszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4bb59cb-ad1a-4cb3-9a04-2d0130021860&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e28f65b0-6bc6-4541-8069-cce851fe9db3","keywords":null,"link":"/vilag/20201112_becs_influenza_tunet_koronavirus_teszt","timestamp":"2020. november. 12. 12:52","title":"Bécsben ingyen letesztelnek mindenkit koronavírusra, akinek influenzás tünetei vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe76ee69-96ca-4d1b-9a70-ef652829c4f8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 112-es segélyhívó operátorai mostantól azt is látják, honnan telefonál a bejelentő. Az újdonság Androidon és iOS-rendszerű készülékeken is működik.","shortLead":"A 112-es segélyhívó operátorai mostantól azt is látják, honnan telefonál a bejelentő. Az újdonság Androidon és...","id":"20201113_112_segelyhivo_segelyhivas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe76ee69-96ca-4d1b-9a70-ef652829c4f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b062f51-807c-4445-9b5c-ba5de12c1b98","keywords":null,"link":"/tudomany/20201113_112_segelyhivo_segelyhivas","timestamp":"2020. november. 13. 08:33","title":"Fontos változás a 112-nél: mostantól automatikusan beazonosítják a hívás helyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]