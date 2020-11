Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c0183770-9cbf-4dac-8f6f-91bf32144eed","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A felnőttképzési intézmény képviseletére jogosult személyeknek és a felnőttképzési szakértőknek például elég lesz csak a nevüket feltüntetni.","shortLead":"A felnőttképzési intézmény képviseletére jogosult személyeknek és a felnőttképzési szakértőknek például elég lesz csak...","id":"20201112_Tenyleg_nem_allta_ki_az_adatvedelmi_probat_valtozik_a_felnottkepzesi_torveny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0183770-9cbf-4dac-8f6f-91bf32144eed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76856478-64a8-4d8d-bc67-16c24bb3ecc1","keywords":null,"link":"/kkv/20201112_Tenyleg_nem_allta_ki_az_adatvedelmi_probat_valtozik_a_felnottkepzesi_torveny","timestamp":"2020. november. 12. 11:19","title":"Tényleg nem állta ki az adatvédelmi próbát, változik a felnőttképzési törvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31cc9a3f-082b-485e-a5ac-9fb158fd9a22","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Kossuth-díjas író 96 éves volt.","shortLead":"A Kossuth-díjas író 96 éves volt.","id":"20201113_Elhunyt_Meray_Tibor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31cc9a3f-082b-485e-a5ac-9fb158fd9a22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2a33817-321a-489e-b647-f7259bc2436a","keywords":null,"link":"/kultura/20201113_Elhunyt_Meray_Tibor","timestamp":"2020. november. 13. 10:06","title":"Elhunyt Méray Tibor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbad8a87-65a9-4f68-bc44-822df7f2b74d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Gurbanguly Berdimuhamedow tavaly egy egész könyvet szentelt az ország nemzeti örökségéhez tartozó kutyafajtának, amely most a fővárosban kapott szobrot.","shortLead":"Gurbanguly Berdimuhamedow tavaly egy egész könyvet szentelt az ország nemzeti örökségéhez tartozó kutyafajtának, amely...","id":"20201112_hatalmas_turkmen_aranykutya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fbad8a87-65a9-4f68-bc44-822df7f2b74d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75c79dac-add5-40b2-b28e-ab9ce4483985","keywords":null,"link":"/elet/20201112_hatalmas_turkmen_aranykutya","timestamp":"2020. november. 12. 17:56","title":"Hat méteres aranykutyát avatott a türkmén elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88f5240f-9cef-462b-8818-72b64c141ceb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A jegybank ellenőrzése során több hiányosságot is talált a biztosító működésében. 