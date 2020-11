Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1956a53f-e58c-46c0-9411-b50603bce09f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Dominic Cummings a hírek szerint karácsonyra már nem lesz a tisztségében. ","shortLead":"Dominic Cummings a hírek szerint karácsonyra már nem lesz a tisztségében. ","id":"20201113_dominic_cummings_fotanacsado","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1956a53f-e58c-46c0-9411-b50603bce09f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb144bac-f2b5-4eeb-9bb0-9e83530ddc3c","keywords":null,"link":"/vilag/20201113_dominic_cummings_fotanacsado","timestamp":"2020. november. 13. 16:57","title":"Távozik Boris Johnson botrányhalmozó főtanácsadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0f0e5f1-4cd4-492f-a27a-491aac71a00b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Felfüggesztik a hétvégi kamionstopot a folyamatos áruellátás érdekében.","shortLead":"Felfüggesztik a hétvégi kamionstopot a folyamatos áruellátás érdekében.","id":"20201113_kamionstop_felfuggesztve_ideiglensen_koronavirus_aruellatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0f0e5f1-4cd4-492f-a27a-491aac71a00b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d008674d-cc5b-4923-9d84-297bdf0af62b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201113_kamionstop_felfuggesztve_ideiglensen_koronavirus_aruellatas","timestamp":"2020. november. 13. 12:20","title":"Szabad utat kapnak hétvégére a kamionosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4821c9f-61b9-4d7a-b460-9d0696e3ec63","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az olasz férfi tangóharmonikával vidította fel a feleségét.\r

\r

","shortLead":"Az olasz férfi tangóharmonikával vidította fel a feleségét.\r

\r

","id":"20201113_Nem_engedtek_be_a_korhazba_a_felesege_ablaka_alatt_adott_szerenadot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4821c9f-61b9-4d7a-b460-9d0696e3ec63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"251ad3eb-333f-49a3-8a61-38fdd56faba6","keywords":null,"link":"/elet/20201113_Nem_engedtek_be_a_korhazba_a_felesege_ablaka_alatt_adott_szerenadot","timestamp":"2020. november. 13. 11:57","title":"Nem engedték be a kórházba, a felesége ablaka alatt adott szerenádot a 81 éves férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71105223-89a4-4918-828c-386ede3d6414","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Didier Reynders arra reagált, hogy a kormány a nemekre vonatkozó sorokat írna bele az alaptörvénybe.","shortLead":"Didier Reynders arra reagált, hogy a kormány a nemekre vonatkozó sorokat írna bele az alaptörvénybe.","id":"20201113_igazsagugyi_biztos_alaptorveny_modositas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71105223-89a4-4918-828c-386ede3d6414&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e81dec01-11cc-48bb-add7-070bd9774bf3","keywords":null,"link":"/vilag/20201113_igazsagugyi_biztos_alaptorveny_modositas","timestamp":"2020. november. 13. 18:31","title":"Bírálta a magyar alaptörvény-módosítást az uniós igazságügyi biztos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71bb387b-f1ce-4dda-8744-faccfecc2c0b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rendkívül drasztikus járványügyi intézkedéseket jelentett be az osztrák kancellár. ","shortLead":"Rendkívül drasztikus járványügyi intézkedéseket jelentett be az osztrák kancellár. ","id":"20201114_Ausztriaban_egesz_napos_lesz_a_kijarasi_korlatozas_talalkozni_csak_a_kozeli_hozzatartozokkal_lehet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71bb387b-f1ce-4dda-8744-faccfecc2c0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e37ba019-5391-43fc-9d55-1ec6e86b8602","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201114_Ausztriaban_egesz_napos_lesz_a_kijarasi_korlatozas_talalkozni_csak_a_kozeli_hozzatartozokkal_lehet","timestamp":"2020. november. 14. 17:36","title":"Ausztriában egész napos lesz a kijárási korlátozás, találkozni csak a közeli hozzátartozókkal lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba317618-cb2f-4dae-a23d-a7ea77569f99","c_author":"HVG","category":"360","description":"Néhány év alatt nagyra nőtt a létesítése idején Tiborcz Istvánnal összefüggésbe hozott kft.","shortLead":"Néhány év alatt nagyra nőtt a létesítése idején Tiborcz Istvánnal összefüggésbe hozott kft.","id":"202046_plasma_expert_kulfoldre_csapoljak_verunket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba317618-cb2f-4dae-a23d-a7ea77569f99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c18c8d30-4b3e-4c24-81e8-7f8947d57513","keywords":null,"link":"/360/202046_plasma_expert_kulfoldre_csapoljak_verunket","timestamp":"2020. november. 13. 12:00","title":"Többmilliárdos üzlet külföldre vinni a magyar vérplazmát ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26c8abc9-3625-4d0d-881c-b527ed58633b","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Utólag szerencsejátéknak tűnt az NDK-s lakásépítési hitel is. Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","shortLead":"Utólag szerencsejátéknak tűnt az NDK-s lakásépítési hitel is. Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","id":"20201114_lakashitel_volkswagen_jatekkaszino_1990_november_12","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26c8abc9-3625-4d0d-881c-b527ed58633b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6998dd2-a911-45fe-9c8c-79d22cb5ea9c","keywords":null,"link":"/360/20201114_lakashitel_volkswagen_jatekkaszino_1990_november_12","timestamp":"2020. november. 14. 16:30","title":"Szovjet rulett: tiszti kaszinóból játékkaszinó Kelet-Berlinben – 1990. november 12.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c8780f9-5f98-4fa5-bfc3-cac26ccc3801","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Yale Egyetem kutatói felfedeztek egy fehérjét, amely segít megvédeni a gazdaszervezetet a kullancscsípés terjesztette fertőzéstől, a Lyme-kórtól. Felfedezésük segíti a betegség diagnosztizálását és kezelését.","shortLead":"A Yale Egyetem kutatói felfedeztek egy fehérjét, amely segít megvédeni a gazdaszervezetet a kullancscsípés terjesztette...","id":"20201113_lyme_kor_feherje_borrelia_burgdorferi_pglyrp_1_protein","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c8780f9-5f98-4fa5-bfc3-cac26ccc3801&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7777599-bb34-4e2f-9d19-7215f17cf6d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20201113_lyme_kor_feherje_borrelia_burgdorferi_pglyrp_1_protein","timestamp":"2020. november. 13. 16:10","title":"Találtak egy fehérjét, ami megvédheti az embert a Lyme-kórtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]