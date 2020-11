A Ford F-150 típus intézménynek számít az USA-ban. Negyven éve ez a modell vezeti minden évben az eladási listákat, jellemzően közel egymillió darabos éves eladásokkal.

Hamarosan a modelltípus csúcsváltozataiba, a King Ranch, a Platinum és a Limited F-150 modellekbe olyan ülések kerülnek, amelyek majdnem tökéletesen sík felületet adnak ki ledöntött támláknál, és amelyek még a hát alsó részét és a nyakat megtámasztják.

© Ford

© Ford

A fejlesztést abszolút a napi rutin motiválta, a fordosok elmondták, hogy rengeteg ember próbál aludni a kocsijában, miközben várakoznia kell. Az egyik fejlesztő is elmondta, hogy amikor a lányait jégkorongtornákra vitte, a meccsek között a gyerekek vagy a hátsó ülésen vagy a platón próbáltak feküdni, hogy pihenjenek.

A tökéletes ágyhoz nem is kellett sokat tenni, mindössze egy olyan emelő mechanizmus került az ülésbe, amely megemeli az ülés alsó felének hátsó harmadát is, hogy sík felületet kapjunk. A felső üléstámla pedig sokkal jobban előre csúszhat, amely így megtámaszthatja a nyakat is.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Autó rovatának Facebook-oldalát.