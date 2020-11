Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ee76e109-1e59-4ec6-984d-817aa576a775","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Minnesotában készült egy videó a vállalhatatlan állapotáról.","shortLead":"Minnesotában készült egy videó a vállalhatatlan állapotáról.","id":"20201127_Ez_a_mokus_csunyan_berugott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee76e109-1e59-4ec6-984d-817aa576a775&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfbb84ff-95ce-4a36-9b8c-5ad85a1086d2","keywords":null,"link":"/elet/20201127_Ez_a_mokus_csunyan_berugott","timestamp":"2020. november. 27. 09:26","title":"Ez a mókus csúnyán berúgott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"813c5d0c-4817-4576-a31a-1bedd9f84270","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A novemberi sötétséget csak a járvány makacs jelenléte teszi nyomasztóbbá, így aztán itt az idő legalább átmenetileg kiszakadni ebből a szürkeségből. Az egyik leginkább bevált módszert ajánljuk: a sorozatnézést. Van is hozzá egy ajánlónk.","shortLead":"A novemberi sötétséget csak a járvány makacs jelenléte teszi nyomasztóbbá, így aztán itt az idő legalább átmenetileg...","id":"20201127_A_luxus_felszine_alatt_valami_nagyon_rohad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=813c5d0c-4817-4576-a31a-1bedd9f84270&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8bab286-b316-4543-9491-7b9796ed6aa6","keywords":null,"link":"/kultura/20201127_A_luxus_felszine_alatt_valami_nagyon_rohad","timestamp":"2020. november. 27. 20:00","title":"A luxus felszíne alatt valami nagyon rohad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47f09515-e623-4d03-b9da-e834bed8335a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az idősotthonok munkatársait szintén ilyen összeggel segítik Karácsonyék. A szociális intézmények meleg ételt is kapnak.","shortLead":"Az idősotthonok munkatársait szintén ilyen összeggel segítik Karácsonyék. A szociális intézmények meleg ételt is kapnak.","id":"20201126_fovaros_budapest_hajlektalanszallo_jutalom_idosotthonok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47f09515-e623-4d03-b9da-e834bed8335a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e0c0dc9-869f-4d58-96ea-96e7edcfead5","keywords":null,"link":"/itthon/20201126_fovaros_budapest_hajlektalanszallo_jutalom_idosotthonok","timestamp":"2020. november. 26. 15:49","title":"100 ezer forintos jutalmat kapnak a fővárosi hajléktalanszállók dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Szeptemberben csak három uniós országban volt alacsonyabb az álláskeresők száma minisztériumi tájékoztatás szerint. Igaz, az állásukat elvesztők közül sokan hivatalosan nem számítanak munkanélkülinek.","shortLead":"Szeptemberben csak három uniós országban volt alacsonyabb az álláskeresők száma minisztériumi tájékoztatás szerint...","id":"20201127_Munkanelkuli_Allaskereso_Magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9643547f-64ef-4a3f-b417-dfde1a9a16fa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201127_Munkanelkuli_Allaskereso_Magyarorszag","timestamp":"2020. november. 27. 13:33","title":"Legalább 300 ezren keresnek állást Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5721f7ba-0508-4c64-9cc4-54e51cb29c57","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Nem volt foganatja az önkormányzat múlt heti kérésének, most erősebb eszközökhöz nyúlnak.","shortLead":"Nem volt foganatja az önkormányzat múlt heti kérésének, most erősebb eszközökhöz nyúlnak.","id":"20201127_normafa_parkolo_hegyvidek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5721f7ba-0508-4c64-9cc4-54e51cb29c57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b7431c0-bab3-4e38-a2d4-ce13345a94ff","keywords":null,"link":"/cegauto/20201127_normafa_parkolo_hegyvidek","timestamp":"2020. november. 27. 16:57","title":"Visszafordítják az autósokat a Normafáról, ha betelt a parkoló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"636078f4-6b81-4a31-a5dd-bc8863a5a363","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ötlet az után juthatott eszébe, hogy alig tudott leparkolni Berlinben egy nagy méretű Tesla Model X-szel.","shortLead":"Az ötlet az után juthatott eszébe, hogy alig tudott leparkolni Berlinben egy nagy méretű Tesla Model X-szel.","id":"20201126_Kicsi_Europai_Tesla_Elon_Musk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=636078f4-6b81-4a31-a5dd-bc8863a5a363&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d278daf-22f7-4529-b153-bc724bfdc12a","keywords":null,"link":"/cegauto/20201126_Kicsi_Europai_Tesla_Elon_Musk","timestamp":"2020. november. 26. 15:26","title":"Kicsi, kifejezetten európai Teslát tervezne Elon Musk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69b14dff-c34d-4213-9c52-b236b71fc8f5","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Az uniós szerződések jelentik a B-tervet az Európai Bizottság számára – jelentette ki Eric Mamer, az Európai Bizottság szóvivője annak kapcsán, hogy továbbra sem körvonalazódik a megegyezés a költségvetéshez fűződő jogállamisági feltételek terén Magyarország és Lengyelország, illetve a többi 25 tagállam között.","shortLead":"Az uniós szerződések jelentik a B-tervet az Európai Bizottság számára – jelentette ki Eric Mamer, az Európai Bizottság...","id":"20201127_Brusszelben_a_Btervet_keszitik_elo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69b14dff-c34d-4213-9c52-b236b71fc8f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50a4bee7-9fa5-452b-8f9a-b0163f5bf206","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201127_Brusszelben_a_Btervet_keszitik_elo","timestamp":"2020. november. 27. 16:20","title":"Brüsszelben a B-tervet készítik elő magyar és lengyel blokkolás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35758567-540b-4467-b48c-19a623b3f815","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen az, amikor egy gyártó olyan autót készít, amely minden kompromisszumtól mentes, és lényegében semmilyen előírásnak sem felel meg.\r

","shortLead":"Ilyen az, amikor egy gyártó olyan autót készít, amely minden kompromisszumtól mentes, és lényegében semmilyen...","id":"20201126_elmenybomba_az_uj_ferrari_de_sem_kozutra_sem_versenyekre_nem_valo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35758567-540b-4467-b48c-19a623b3f815&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e04c5660-1b0a-4d32-aba7-782f8419620f","keywords":null,"link":"/cegauto/20201126_elmenybomba_az_uj_ferrari_de_sem_kozutra_sem_versenyekre_nem_valo","timestamp":"2020. november. 26. 09:21","title":"Élménybomba az új Ferrari, de sem közútra, sem versenyekre nem való","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]