ITM: Megúszhatja a pótdíjfizetést, aki utólag éves autópálya-matricát vesz

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d33421a7-2ac7-48b6-b6ef-4d4ff273a1fc","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Polgári és büntetőeljárások fogadhatják az elnököt, amikor mandátuma lejártával elveszti mentességét, ám az politikai döntésen múlhat, hogy precedenst teremtve megpróbálják-e bíróság elé állítani.","shortLead":"Polgári és büntetőeljárások fogadhatják az elnököt, amikor mandátuma lejártával elveszti mentességét, ám az politikai...","id":"202048__vizsgalatok_trump_ellen__azimmunitas_vege__politikai_ervek__donald_polgartars","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d33421a7-2ac7-48b6-b6ef-4d4ff273a1fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6789207-dbde-4dd4-866c-5a497369c3d8","keywords":null,"link":"/360/202048__vizsgalatok_trump_ellen__azimmunitas_vege__politikai_ervek__donald_polgartars","timestamp":"2020. november. 27. 15:00","title":"Perek özöne zúdulhat a Fehér Ház kapuján kilépő Trumpra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a854bbbf-9feb-4b31-8922-80b13c1e0821","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Decemberben a Jupiter és a Szaturnusz olyan mértékben fogja megközelíteni egymást, hogy ha valaki egy kicsit rövidlátó, szabad szemmel egy nagy fényes csillagnak fogja látni az égitesteket.","shortLead":"Decemberben a Jupiter és a Szaturnusz olyan mértékben fogja megközelíteni egymást, hogy ha valaki egy kicsit rövidlátó...","id":"20201127_csillagaszat_egi_jelenseg_jupiter_szaturnusz_december","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a854bbbf-9feb-4b31-8922-80b13c1e0821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78be7be4-2668-4933-a85c-8500c2e5c7c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20201127_csillagaszat_egi_jelenseg_jupiter_szaturnusz_december","timestamp":"2020. november. 27. 18:04","title":"Különleges csillagászati esemény jön, 60 év múlva láthatunk újra ilyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1ccf09c-32d1-4676-9c54-b1899b9b6e99","c_author":"EUrologus","category":"itthon","description":"December 31-ével lemondott európai parlamenti mandátumáról Szájer József, a Fidesz politikusa. Az erről szóló döntéséról a mai napon tájékoztatta David Sassolit, a EP elnökét. Lelki terhekre hivatkozik, de a kormányt továbbra is támogatja.","shortLead":"December 31-ével lemondott európai parlamenti mandátumáról Szájer József, a Fidesz politikusa. Az erről szóló...","id":"20201129_Lemondott_Szajer_Jozsef","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e1ccf09c-32d1-4676-9c54-b1899b9b6e99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7059d278-b508-4c63-82ab-84acdc809a8c","keywords":null,"link":"/itthon/20201129_Lemondott_Szajer_Jozsef","timestamp":"2020. november. 29. 10:57","title":"Lemondott Szájer József","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tony Hsieh amerikai nagybefektető lakástűzben halt meg.","shortLead":"Tony Hsieh amerikai nagybefektető lakástűzben halt meg.","id":"20201128_Tony_Hsieh_halalhir_Zappos_Ivanka_Trump_Las_Vegas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c045840-f73b-4c67-9a84-ef31522fa04b","keywords":null,"link":"/kkv/20201128_Tony_Hsieh_halalhir_Zappos_Ivanka_Trump_Las_Vegas","timestamp":"2020. november. 28. 19:43","title":"Ivanka Trump is gyászolja a 46 évesen meghalt amerikai sztárvállalkozót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e2c937b-6a97-4534-80ed-dc6b9ba765dd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Tesla kapitalizációja 250-szer nagyobb már, mint amekkora a vállalat várható nyeresége, az Arrival brit-orosz cég értéke is csaknem 16 milliárd dollár, miközben még egyetlen járművet sem dobtak piacra.","shortLead":"A Tesla kapitalizációja 250-szer nagyobb már, mint amekkora a vállalat várható nyeresége, az Arrival brit-orosz cég...","id":"20201128_Meddig_fujhato_az_elektromos_autogyartok_lufija","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e2c937b-6a97-4534-80ed-dc6b9ba765dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aa63595-95cb-4694-916d-9b80fb813283","keywords":null,"link":"/cegauto/20201128_Meddig_fujhato_az_elektromos_autogyartok_lufija","timestamp":"2020. november. 28. 10:15","title":"Meddig fújják az ismeretlen elektromos autógyártók tőzsdei lufiját?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d3734c0-ab6d-4c2c-81aa-c3605e8cce58","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ugye minden Jóbarátok-rajongónak megvan az a jelenet, amikor Monica a fejére húzza a kibelezett hálaadás napi pulykát, és táncol benne?","shortLead":"Ugye minden Jóbarátok-rajongónak megvan az a jelenet, amikor Monica a fejére húzza a kibelezett hálaadás napi pulykát...","id":"20201127_Courteney_Cox_megint_megcsinalta_fejere_huzta_a_halaadas_napi_pulykat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d3734c0-ab6d-4c2c-81aa-c3605e8cce58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9283ec7b-d82f-42aa-8aa4-9a46dea2162f","keywords":null,"link":"/elet/20201127_Courteney_Cox_megint_megcsinalta_fejere_huzta_a_halaadas_napi_pulykat","timestamp":"2020. november. 27. 14:15","title":"A Jóbarátok Monicája megint megcsinálta: fejére húzta a hálaadásnapi pulykát egy táncra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52305684-1729-4305-ac69-6cf212607c31","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egyes krónikus beteg, folyamatos gyógyszerszedésre kárhoztatott gyerekeknek segít, ha nem az apukájukkal, anyukájukkal kell emiatt huzakodniuk, hanem ehelyett egy okosplüssfigurával „tehetnek jót” a pirulák rendes bevételével.","shortLead":"Egyes krónikus beteg, folyamatos gyógyszerszedésre kárhoztatott gyerekeknek segít, ha nem az apukájukkal, anyukájukkal...","id":"202048_okosnyunyoka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52305684-1729-4305-ac69-6cf212607c31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a7a9200-5a0e-4bbe-a4a5-cf6a879b79f9","keywords":null,"link":"/360/202048_okosnyunyoka","timestamp":"2020. november. 29. 08:45","title":"Van, amire jobb egy mesterséges barát, mint a szülő?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48f64d61-d10e-4d4d-a397-b4908b61d1ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Munkáspárt elnöke az első magyar politikus, aki személyesen látogatott az országba a belarusz elnök újraválasztása óta.","shortLead":"A Munkáspárt elnöke az első magyar politikus, aki személyesen látogatott az országba a belarusz elnök újraválasztása...","id":"20201127_Thurmer_Gyula_Lukasenka_minszk_munkaspart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48f64d61-d10e-4d4d-a397-b4908b61d1ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"749e91bb-8375-4c43-95e7-0324ff1d3919","keywords":null,"link":"/itthon/20201127_Thurmer_Gyula_Lukasenka_minszk_munkaspart","timestamp":"2020. november. 27. 16:37","title":"Thürmer Gyula meglátogatta Aljakszandr Lukasenkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]