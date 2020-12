Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"98caf656-bd4b-4b00-949d-f4eacf9ac6a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"1258-an szegték meg a kijárási tilalmat a hétvégén. A kormányzat december elején dönt majd róla, milyen intézkedések lesznek érvényben az ünnepekkor – ez volt az operatív törzs november 30-i tájékoztatója.","shortLead":"1258-an szegték meg a kijárási tilalmat a hétvégén. A kormányzat december elején dönt majd róla, milyen intézkedések...","id":"20201130_operativ_torzs_nov_30_jarvany_koronavirus_fertozott_kijarasi_tilalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98caf656-bd4b-4b00-949d-f4eacf9ac6a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"803f077c-3461-4062-9f00-4f614ee1f92a","keywords":null,"link":"/itthon/20201130_operativ_torzs_nov_30_jarvany_koronavirus_fertozott_kijarasi_tilalom","timestamp":"2020. november. 30. 11:51","title":"Müller Cecília: Ha minden szabályt betartunk, az ünnepeket a családhoz közelebb tölthetjük el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32d907f5-fa93-447b-8c98-65a307c42d03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A járvány kezdetén szinte mindenki arra figyelmeztetett: aki köhög, lázas, ne menjen tömegbe, mert ezek a koronavírus-fertőzöttség tipikus jelei lehetnek. A brit statisztikai hivatal most mást mond.","shortLead":"A járvány kezdetén szinte mindenki arra figyelmeztetett: aki köhög, lázas, ne menjen tömegbe, mert ezek...","id":"20201130_koronavirus_fertozott_tunet_szaraz_kohoges_izleles_szaglas_elvesztese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32d907f5-fa93-447b-8c98-65a307c42d03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebe7f238-e460-413a-8f1d-e036c421d44c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201130_koronavirus_fertozott_tunet_szaraz_kohoges_izleles_szaglas_elvesztese","timestamp":"2020. november. 30. 08:03","title":"Nem a köhögés a koronavírus-fertőzöttség leggyakoribb tünete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"8,8 százalékkal nőtt az átlagkereset egy év alatt, legalábbis azok körében, akik 5 fősnél nagyobb cégnél dolgoznak teljes állásban.","shortLead":"8,8 százalékkal nőtt az átlagkereset egy év alatt, legalábbis azok körében, akik 5 fősnél nagyobb cégnél dolgoznak...","id":"20201130_fizetes_kereset_ksh","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5814c176-88a2-4119-b811-3063cff0f208","keywords":null,"link":"/kkv/20201130_fizetes_kereset_ksh","timestamp":"2020. november. 30. 09:25","title":"392 ezer forintos átlagkeresetet mért a KSH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bb98941-4ca8-493c-9e55-f479a3d108d5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Haas versenyzője Danyiil Kvjat előtt vágott át, majd az autója lassulás nélkül csapódott a pálya melletti korlátba. A franciának óriási szerencséje volt.","shortLead":"A Haas versenyzője Danyiil Kvjat előtt vágott át, majd az autója lassulás nélkül csapódott a pálya melletti korlátba...","id":"20201129_bahreini_nagydij_romain_grosjean","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6bb98941-4ca8-493c-9e55-f479a3d108d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51b4535c-d4ae-456f-86d5-b997ad6cb8e3","keywords":null,"link":"/cegauto/20201129_bahreini_nagydij_romain_grosjean","timestamp":"2020. november. 29. 15:47","title":"Tűzgömbbé vált Grosjean autója a Bahreini Nagydíj rajtja után – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d958898-c0ad-4831-a312-172e9ea16967","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Északon téliesre fordult az időjárás.","shortLead":"Északon téliesre fordult az időjárás.","id":"20201130_havazas_heves_megye","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d958898-c0ad-4831-a312-172e9ea16967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9af35b42-363c-4b58-99a0-59f520563c78","keywords":null,"link":"/elet/20201130_havazas_heves_megye","timestamp":"2020. november. 30. 17:55","title":"Csodaszép drónfotók érkeztek a behavazott Mátráról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f18cbf65-ee1e-4eef-b1cd-2fea64c2d32f","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Az EU-ban, így Magyarországon is folyamatosan szigorodnak az új épületekre vonatkozó energetikai előírások. A kötelezettségek teljesítését megkönnyíti az épületek okossá tétele.","shortLead":"Az EU-ban, így Magyarországon is folyamatosan szigorodnak az új épületekre vonatkozó energetikai előírások...","id":"202048__fenntarthato_otthonok__allando_parbeszed__megtakaritas__kettos_gyozelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f18cbf65-ee1e-4eef-b1cd-2fea64c2d32f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"239512da-7bdd-4d1a-9787-6c0c869f9b4f","keywords":null,"link":"/360/202048__fenntarthato_otthonok__allando_parbeszed__megtakaritas__kettos_gyozelem","timestamp":"2020. november. 30. 16:00","title":"Két legyet egy csapásra: kényelmesebb és takarékosabb is az okosotthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51540047-09c5-4029-a5da-99230f3629bd","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Leopoldo Luque az argentin futballklasszis személyes orvosa volt. Állítja, mindent megtett a pácienséért.","shortLead":"Leopoldo Luque az argentin futballklasszis személyes orvosa volt. Állítja, mindent megtett a pácienséért.","id":"20201129_Atkutattak_a_rendorok_Maradona_orvosanak_lakasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51540047-09c5-4029-a5da-99230f3629bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a8fc428-2754-43e6-b55f-c6cadf79067f","keywords":null,"link":"/sport/20201129_Atkutattak_a_rendorok_Maradona_orvosanak_lakasat","timestamp":"2020. november. 29. 18:03","title":"Vizsgálja a rendőrség, hogy köze volt-e az orvosának Maradona halálához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80596577-f695-4641-9d83-91f910646aff","c_author":"HVG","category":"360","description":"A karanténkorszakban sok érdekes projekttel jeleskedő SH 37 Webszínház különleges produkciót ígér.","shortLead":"A karanténkorszakban sok érdekes projekttel jeleskedő SH 37 Webszínház különleges produkciót ígér.","id":"202048_sh_37_webszinhaz_vallalkozas_karantenbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80596577-f695-4641-9d83-91f910646aff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ffa1bdf-e88c-43f3-9615-207b42b768bb","keywords":null,"link":"/360/202048_sh_37_webszinhaz_vallalkozas_karantenbol","timestamp":"2020. november. 30. 12:00","title":"Színház és vállalkozás: így még nem láthattuk Shakespeare műveit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]