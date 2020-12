Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f90e196b-88d3-4ef2-9f59-130466eb1b19","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A PIM elé több cipőt is elhelyeztek, míg a múzeum táblája alá az a felirat került: tűrhetetlen.","shortLead":"A PIM elé több cipőt is elhelyeztek, míg a múzeum táblája alá az a felirat került: tűrhetetlen.","id":"20201202_Demeter_Szilard_Petofi_Irodalmi_Muzeum_flashmob","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f90e196b-88d3-4ef2-9f59-130466eb1b19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90e758dd-a435-48cf-a1d6-abbe6ab68c6f","keywords":null,"link":"/itthon/20201202_Demeter_Szilard_Petofi_Irodalmi_Muzeum_flashmob","timestamp":"2020. december. 02. 18:05","title":"Demeter Szilárd ellen tiltakoztak a Petőfi Irodalmi Múzeum előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3539ebd3-5495-4c7a-b7e7-4b48242d64ab","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság meghajtásáról egy 3 literes benzinmotor és egy villanymotor gondoskodik.","shortLead":"Az újdonság meghajtásáról egy 3 literes benzinmotor és egy villanymotor gondoskodik.","id":"20201204_394_loero_es_zold_rendszam_magyarorszagon_az_uj_hibrid_5os_bmw","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3539ebd3-5495-4c7a-b7e7-4b48242d64ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5a67736-b83d-491d-a400-51fd3b34a345","keywords":null,"link":"/cegauto/20201204_394_loero_es_zold_rendszam_magyarorszagon_az_uj_hibrid_5os_bmw","timestamp":"2020. december. 04. 06:41","title":"394 lóerő és zöld rendszám: Magyarországon az új hibrid 5-ös BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"295fae31-361e-4a0d-ada8-0a3abbdf8531","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Éppen olyan szórakoztató, mint harminc évvel ezelőtt. ","shortLead":"Éppen olyan szórakoztató, mint harminc évvel ezelőtt. ","id":"20201203_Catherine_OHara_Reszkessetek_betorok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=295fae31-361e-4a0d-ada8-0a3abbdf8531&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2743d951-d004-4d8d-bf42-a6885c34836c","keywords":null,"link":"/elet/20201203_Catherine_OHara_Reszkessetek_betorok","timestamp":"2020. december. 03. 10:42","title":"Catherine O'Hara újraalkotta a Reszkessetek betörők! ájulós jelenetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad2baf45-2d04-42e6-af89-1ac841696bca","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az Országos Mentőszolgálat szerint az ország több területén most nincs szükség a mintavételi pontokra.","shortLead":"Az Országos Mentőszolgálat szerint az ország több területén most nincs szükség a mintavételi pontokra.","id":"20201202_Szurobusz_Budapest_Pest_megye","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad2baf45-2d04-42e6-af89-1ac841696bca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60a51d9b-a5b9-4c8a-86a8-53db12661326","keywords":null,"link":"/itthon/20201202_Szurobusz_Budapest_Pest_megye","timestamp":"2020. december. 02. 10:44","title":"Szerdán csak Budapesten és Pest megyében tesztelnek a szűrőbuszokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25671108-0442-4f9e-b0f6-c17b7bd4d3b8","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A koronavírus-járvány első hulláma nagyon megviselte a mediterrán országot, ezért ősszel a fogyatkozó egészségügyi stábot néhány helyen megpróbálják külföldiekkel feltölteni. A szabályozás és a helyi viszonyok azonban sokszor közbeszólnak – tudósít a Deutsche Welle.","shortLead":"A koronavírus-járvány első hulláma nagyon megviselte a mediterrán országot, ezért ősszel a fogyatkozó egészségügyi...","id":"20201202_Tobb_helyen_kulfoldi_orvosokkal_potolnak_a_munkaerohianyt_Olaszorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25671108-0442-4f9e-b0f6-c17b7bd4d3b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfce119d-9114-4ab6-80cc-cd47c19154d6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201202_Tobb_helyen_kulfoldi_orvosokkal_potolnak_a_munkaerohianyt_Olaszorszagban","timestamp":"2020. december. 02. 15:04","title":"Több helyen külföldi orvosokkal pótolnák a munkaerőhiányt Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"581e64c6-1e88-46b7-9327-df9bb2869eed","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Amikor Szájer József vasárnap bejelentette lemondását, az Európai Néppárt EP-frakcióján belül óriási meglepetést okozott a döntés, és ez így is maradt egészen addig, amíg ki nem derült az igazság. Függetlenül attól, hogyan távozott a képviselőcsoportból Szájer, ez a fejlemény kihathat a Fidesz helyzetére a legnagyobb európai pártcsaládban.","shortLead":"Amikor Szájer József vasárnap bejelentette lemondását, az Európai Néppárt EP-frakcióján belül óriási meglepetést...","id":"20201202_szajer_lebukas_fidesz_neppart","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=581e64c6-1e88-46b7-9327-df9bb2869eed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"841d7c29-0713-4bad-b482-79baa9ccac47","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201202_szajer_lebukas_fidesz_neppart","timestamp":"2020. december. 02. 15:00","title":"Szájer lebukása felgyorsíthatja a Fidesz kilépését a Néppártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"244431c9-00e2-455f-b10c-0809ac2d2fd5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Petras Gražulis korábban a pedofilokhoz hasonlította a homoszexuálisokat. A YouTube-os incidens óta elérhetetlen.","shortLead":"Petras Gražulis korábban a pedofilokhoz hasonlította a homoszexuálisokat. A YouTube-os incidens óta elérhetetlen.","id":"20201203_Meztelen_ferfi_homofob_litvan_parlament","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=244431c9-00e2-455f-b10c-0809ac2d2fd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffd495b1-3c7e-453e-bb9b-73bf5aa016f5","keywords":null,"link":"/elet/20201203_Meztelen_ferfi_homofob_litvan_parlament","timestamp":"2020. december. 03. 16:07","title":"Meztelen férfi tűnt fel a homofób litván képviselő mögött a bizottsági ülésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6afeccba-6b07-4ea9-88ac-6a2f557ae4b3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az intenzív osztályon ápolt betegek száma minimálisan csökkent az országban, viszont csütörtökre 211-en meghaltak. Ukrajnában egy nap alatt közel 14 500 új fertőzöttet regisztráltak.","shortLead":"Az intenzív osztályon ápolt betegek száma minimálisan csökkent az országban, viszont csütörtökre 211-en meghaltak...","id":"20201203_Koronavirus_jarvany_Romania_Ukrajna","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6afeccba-6b07-4ea9-88ac-6a2f557ae4b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8851021-1a4e-4e49-99b7-bcced93addb3","keywords":null,"link":"/vilag/20201203_Koronavirus_jarvany_Romania_Ukrajna","timestamp":"2020. december. 03. 16:58","title":"A hideg miatt több mobilkórházban is elromlott a fűtőberendezés Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]