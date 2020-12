A japán márka az elsők közt volt néhány éve, amely bejelentette, hogy teljesen felhagy a dízel személyautók forgalmazásával Európában. Ennek nyomán el is kezdték a modellcsaládjuk átszervezését, a Jazz-ből is már csak hibrid kapható, megjelent a teljesen elektromos Honda E, és a kínálatuk másik húzó terméke az SUV CR-V is elérhető hibrid hajtással.

Most a brit Autocar közölt egy interjút Ian Howellsszel a márka európai alelnökével, aki elmondta, hogy mivel a jogszabályok szerint az Egyesült Királyságban például 2030-ra teljesen be kell fejezni minden belső égésű motoros autó forgalmazását, úgy döntöttek az elkövetkező két év során kivezetik ezeket az európai piacról. Arról a japán márka vezetője konkrétan nem beszélt, mi lesz a márka Európában egyik legsikeresebb autójával a Honda Civic-kel, vagy nagy hagyományokkal rendelkező változatával a sportautók közt etalonnak számító Honda Civic Type R-rel.

Az elektromobilitásra való átállás gazdasági okok miatt továbbra is nehézkes - tette ugyanakkor hozzá. Egy villanyautó 30-50 százalékkal drágább még ma is, mint akár egy hibridautó. Ennek nyomán a gyártó annak sem látja esélyét, hogy gyorsan lehessen csökkenteni a levegő tisztasága szempontjából fontos karbonkibocsátást. Ehhez további alternatív eszközöket is be kellene vetni, mint a bioüzemanyagok használata, a hidrogén felhasználása, illetve még a hagyományos üzemanyagok területén is vannak fejlesztési lehetőségek.

Hozzátette azt is, tisztában kell lenni azzal, hogy a hibrid csak köztes megoldás, amíg az akkumulátortechnika és az alternatív hajtású járműveket kiszolgáló infrastruktúra el nem jut arra a szintre, amely lehetővé teszi, hogy teljes egészében le lehessen váltani a belső égésű motorrral hajtott autókat.

