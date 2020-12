Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"beea6ee4-069f-47c1-8c33-54bd89deff00","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Mini Mikulásnak öltözették az ápolók a ma született csecsemőket Orosházán.","shortLead":"Mini Mikulásnak öltözették az ápolók a ma született csecsemőket Orosházán.","id":"20201206_Mikulas_ruhaba_oltoztettek_az_oroshazi_korhaz_ujszulottjeit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=beea6ee4-069f-47c1-8c33-54bd89deff00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"809e126e-0aa5-494b-a5c4-0848682dffbd","keywords":null,"link":"/itthon/20201206_Mikulas_ruhaba_oltoztettek_az_oroshazi_korhaz_ujszulottjeit","timestamp":"2020. december. 06. 13:54","title":"Mikulás ruhába öltöztették az orosházi kórház újszülöttjeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f60884fd-969e-42d2-9216-1fc232a2c40f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 2012 és 2015 közötti román miniszterelnök bejelentette, hogy távozik a politikából, miután a pártja nem jutott be a parlamentbe. Nem most először tett ilyen bejelentést.","shortLead":"A 2012 és 2015 közötti román miniszterelnök bejelentette, hogy távozik a politikából, miután a pártja nem jutott be...","id":"20201207_Victor_Ponta_visszavonul_romania_valasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f60884fd-969e-42d2-9216-1fc232a2c40f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b94887b7-4a63-47f9-bccf-e4e9bebcbbe6","keywords":null,"link":"/vilag/20201207_Victor_Ponta_visszavonul_romania_valasztas","timestamp":"2020. december. 07. 06:50","title":"Visszavonul a politikától Victor Ponta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3d3b2c3-0698-4954-8c19-c99bcddabdde","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ezekben a napokban derül ki, elégségesek-e a karácsonyi ünnep „megmentésére” hozott korlátozó intézkedések. Az már most egyértelmű, hogy az idén egészen más az adventi időszak és a karácsony, mint ahogyan azt megszokhattuk.","shortLead":"Ezekben a napokban derül ki, elégségesek-e a karácsonyi ünnep „megmentésére” hozott korlátozó intézkedések. Az már most...","id":"202049__a_karacsony_es_a_virus__advent_es_felkeszules__kesesben__mi_marad_azunnepbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3d3b2c3-0698-4954-8c19-c99bcddabdde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49770418-1258-4fbe-ab05-da58beaaa4d3","keywords":null,"link":"/360/202049__a_karacsony_es_a_virus__advent_es_felkeszules__kesesben__mi_marad_azunnepbol","timestamp":"2020. december. 06. 16:00","title":"Már az is ajándék, ha valami kicsi megmarad a karácsonyi ünnepből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca60606a-c80e-4d61-a114-9f6f5ad0f67f","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"gazdasag","description":"Budapest és Varsó főpolgármestere együtt jelentette be, hogy az EU segítségét kérik a magyar és a lengyel kormány felelőtlen politizálása miatt. Közben Brüsszelből mindkét vétóval fenyegető kormány egyértelmű üzenetet kapott. Az uniós források elköltését pedig már Magyarország és Lengyelország nélkül tervezik.","shortLead":"Budapest és Varsó főpolgármestere együtt jelentette be, hogy az EU segítségét kérik a magyar és a lengyel kormány...","id":"20201207_Brusszelhez_fordulnak_a_magyar_es_a_lengyel_onkormanyzatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca60606a-c80e-4d61-a114-9f6f5ad0f67f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ea00fc4-8d03-4bc0-80ad-3cf83a04620b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201207_Brusszelhez_fordulnak_a_magyar_es_a_lengyel_onkormanyzatok","timestamp":"2020. december. 07. 14:44","title":"Keddig kapott ultimátumot a magyar és a lengyel kormány Brüsszeltől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d47b81ce-4210-4a05-9574-d04b589385d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Édességet kapott, akinél mindent rendben találtak. ","shortLead":"Édességet kapott, akinél mindent rendben találtak. ","id":"20201206_Kecskemet_Mikulas_forgalom_ellenorzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d47b81ce-4210-4a05-9574-d04b589385d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf767f63-5e2f-4c75-b24e-b9aa8277856f","keywords":null,"link":"/itthon/20201206_Kecskemet_Mikulas_forgalom_ellenorzes","timestamp":"2020. december. 06. 15:09","title":"Kecskeméten a Mikulás is beszállt a közúti ellenőrzésbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff86b383-a979-405c-b4fd-bc8dc2290c0e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A MOK oldalán vezetett lista alapján 27-re nőtt a Covid–19 egészségügyi áldozatainak száma Magyarországon.","shortLead":"A MOK oldalán vezetett lista alapján 27-re nőtt a Covid–19 egészségügyi áldozatainak száma Magyarországon.","id":"20201207_koronavirus_egeszsegugyi_dolgozo_aldozat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff86b383-a979-405c-b4fd-bc8dc2290c0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"946ec57d-4620-401d-ba8b-e2fb50de95fe","keywords":null,"link":"/itthon/20201207_koronavirus_egeszsegugyi_dolgozo_aldozat","timestamp":"2020. december. 07. 12:14","title":"Koronavírus: már 27 egészségügyi dolgozó halt meg a kamara szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3732af0f-d999-41c5-8591-2f9480146cb7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eredmények azt mutatják, hogy összességében lassul a fertőzés terjedésének sebessége.\r

","shortLead":"Az eredmények azt mutatják, hogy összességében lassul a fertőzés terjedésének sebessége.\r

","id":"20201207_szennyviz_eger_koronavirus_jarvany_nnk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3732af0f-d999-41c5-8591-2f9480146cb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33a395d9-797d-4586-978b-230c51a468ec","keywords":null,"link":"/itthon/20201207_szennyviz_eger_koronavirus_jarvany_nnk","timestamp":"2020. december. 07. 18:01","title":"A szennyvízminták szerint Egerben erősödhet a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47ce44f7-8c3f-4bf4-b376-557c2f3caaf0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A fesztivál alapítója szerint legkésőbb márciusig születhet döntés a Sziget sorsáról. ","shortLead":"A fesztivál alapítója szerint legkésőbb márciusig születhet döntés a Sziget sorsáról. ","id":"20201206_Gerendai_Sziget_fesztival_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47ce44f7-8c3f-4bf4-b376-557c2f3caaf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2c7cddf-c073-48ca-b725-a27c17844685","keywords":null,"link":"/kultura/20201206_Gerendai_Sziget_fesztival_koronavirus","timestamp":"2020. december. 06. 18:31","title":"Gerendai: Nem biztos, hogy lesz jövőre Sziget fesztivál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]