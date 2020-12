Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"820ac731-ac04-44ff-ab1a-98f817894e81","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Rendkívüli ütemérzékre van szüksége a borászoknak a tokaji aszú elkészítéséhez. A küzdelem folyamatos az időjárással: míg egyik időszakban csapadékra lenne szükség, máskor már nem tesz jót az aszúszemeknek a túl sok eső. Folyékony Arany, második rész. ","shortLead":"Rendkívüli ütemérzékre van szüksége a borászoknak a tokaji aszú elkészítéséhez. A küzdelem folyamatos az időjárással...","id":"20201208_Doku360_Folyekony_Arany_masodik_resz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=820ac731-ac04-44ff-ab1a-98f817894e81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fbb943f-e8f3-45b7-8534-8024cbcc5299","keywords":null,"link":"/360/20201208_Doku360_Folyekony_Arany_masodik_resz","timestamp":"2020. december. 08. 19:00","title":"Doku360: A fő szüretidőben vagyunk és nem tudunk dolgozni ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1ad9fbb-ee96-4e1a-9cce-494aea5b32e3","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A boszniai polgárháborúnak véget vető daytoni egyezmény ellenére még ma sem működőképes állam az egykori jugoszláv tagköztársaság. Jóformán csak a 25 éve ott lévő nemzetközi alakulatok akadályozzák meg, hogy elfajuljanak a három etnikai közösség ellentétei.","shortLead":"A boszniai polgárháborúnak véget vető daytoni egyezmény ellenére még ma sem működőképes állam az egykori jugoszláv...","id":"202049__dayton_25_eve__beke_megbekeles_nelkul__muszlim_mag__felig_sem_telt_pohar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1ad9fbb-ee96-4e1a-9cce-494aea5b32e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52a418e2-1153-40d2-8922-0bab7e1529de","keywords":null,"link":"/360/202049__dayton_25_eve__beke_megbekeles_nelkul__muszlim_mag__felig_sem_telt_pohar","timestamp":"2020. december. 07. 11:00","title":"A 25 éve kötött békeszerződés máig nem hozta el a megbékélést Boszniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bb2f914-70b8-473d-8d88-1f8e22dc97a1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 24 éves Yasir Batalvi azért jelentkezett a Moderna vakcinájának klinikai kipróbálására, hogy ő is hozzájárulhasson a járvány elleni harchoz. Két dózist kapott.","shortLead":"A 24 éves Yasir Batalvi azért jelentkezett a Moderna vakcinájának klinikai kipróbálására, hogy ő is hozzájárulhasson...","id":"20201207_koronavirus_oltas_mellekhatasok_moderna_vakcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0bb2f914-70b8-473d-8d88-1f8e22dc97a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5627683-3707-4326-8846-be826c775b65","keywords":null,"link":"/tudomany/20201207_koronavirus_oltas_mellekhatasok_moderna_vakcina","timestamp":"2020. december. 07. 13:03","title":"Elmondta az egyik alany, mit érzett, miután megkapta az egyik koronavírus-védőoltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43bd3d1b-a516-4e81-abc3-1d390dbfdaf8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tévés azt mondta: az ellene felhozott vádakat már korábban beismerte, hogy ne kelljen a bíróságra járkálnia.","shortLead":"A tévés azt mondta: az ellene felhozott vádakat már korábban beismerte, hogy ne kelljen a bíróságra járkálnia.","id":"20201207_hajdu_peter_koltsegvetesi_csalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43bd3d1b-a516-4e81-abc3-1d390dbfdaf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"807b7207-4047-4018-a06b-1b19376dafaf","keywords":null,"link":"/elet/20201207_hajdu_peter_koltsegvetesi_csalas","timestamp":"2020. december. 07. 16:39","title":"Hajdú Péter az ítéletéről: Az utolsó fillérig mindent visszafizettem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3732af0f-d999-41c5-8591-2f9480146cb7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eredmények azt mutatják, hogy összességében lassul a fertőzés terjedésének sebessége.\r

","shortLead":"Az eredmények azt mutatják, hogy összességében lassul a fertőzés terjedésének sebessége.\r

","id":"20201207_szennyviz_eger_koronavirus_jarvany_nnk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3732af0f-d999-41c5-8591-2f9480146cb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33a395d9-797d-4586-978b-230c51a468ec","keywords":null,"link":"/itthon/20201207_szennyviz_eger_koronavirus_jarvany_nnk","timestamp":"2020. december. 07. 18:01","title":"A szennyvízminták szerint Egerben erősödhet a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6ee7c51-eb4a-4667-bb35-1813135fae06","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint 35 kilométeres magasságig emelkedett a Royal Mint David Bowie-t ábrázoló emlékérme.","shortLead":"Több mint 35 kilométeres magasságig emelkedett a Royal Mint David Bowie-t ábrázoló emlékérme.","id":"20201207_david_bowie_royal_mint_emlekerme","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6ee7c51-eb4a-4667-bb35-1813135fae06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"289ec8dc-e811-48d0-bf72-d90131d3328a","keywords":null,"link":"/tudomany/20201207_david_bowie_royal_mint_emlekerme","timestamp":"2020. december. 07. 20:33","title":"Videó: Érmével tisztelegnek David Bowie emléke előtt, a világűr szélére is felküldték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8570151-d812-4678-81ac-e6c2aa9598df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyszín egyezik, ám a videó alapján nem lehet kijelenteni, hogy valóban akkor készült, amikor Szájer József az ereszcsatornán próbált elmenekült. ","shortLead":"A helyszín egyezik, ám a videó alapján nem lehet kijelenteni, hogy valóban akkor készült, amikor Szájer József...","id":"20201207_Szajer_video_rendorseg_Brusszel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8570151-d812-4678-81ac-e6c2aa9598df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ecccb7b-3426-4941-a125-29a65e2e6a84","keywords":null,"link":"/itthon/20201207_Szajer_video_rendorseg_Brusszel","timestamp":"2020. december. 07. 19:14","title":"Előkerült egy videó, amelyről azt állítják, akkor készült, amikor rajtaütöttek a Szájer-féle bulin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3761ddd7-a837-44da-a2da-77106604f2fe","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Megkezdődött az idei Nobel-díjak átadása: elsőként Louise Glück amerikai költő, az irodalmi Nobel-díj kitüntetettje kapta meg az elismerést vasárnap, a Massachusetts állambeli Cambridge-ben lévő otthonában és a következő napokban a többi díjazott is átveheti oklevelét, valamint aranyérmét saját otthonában, svéd diplomáciai kirendeltségeken vagy kutatóintézetekben megrendezett kisebb ceremóniák keretében.","shortLead":"Megkezdődött az idei Nobel-díjak átadása: elsőként Louise Glück amerikai költő, az irodalmi Nobel-díj kitüntetettje...","id":"20201208_Nobeldijak_home_officeban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3761ddd7-a837-44da-a2da-77106604f2fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c42d12d-36a7-4a80-95f1-61dde791107e","keywords":null,"link":"/kultura/20201208_Nobeldijak_home_officeban","timestamp":"2020. december. 08. 09:38","title":"Nobel-díjak home office-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]