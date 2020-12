Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"df0b47a0-de52-4b72-b9ba-96d611b847b6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A csoportszintű elektromosítási tervek határozhatják meg a magyarországi autógyárak sorsát. A nagy gyáraknak könnyebb dolguk van az átállással, a beszállítók feladata nehezebb.","shortLead":"A csoportszintű elektromosítási tervek határozhatják meg a magyarországi autógyárak sorsát. A nagy gyáraknak könnyebb...","id":"20201207_elektromos_auto_jarmu_gyarak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df0b47a0-de52-4b72-b9ba-96d611b847b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33bc7ce4-84ac-4ea0-99a2-f7a86d4a908d","keywords":null,"link":"/kkv/20201207_elektromos_auto_jarmu_gyarak","timestamp":"2020. december. 07. 06:16","title":"Sok beszállító még nem vett tudomást arról, hogy az elektromos autókkal is foglalkozni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff86b383-a979-405c-b4fd-bc8dc2290c0e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A MOK oldalán vezetett lista alapján 27-re nőtt a Covid–19 egészségügyi áldozatainak száma Magyarországon.","shortLead":"A MOK oldalán vezetett lista alapján 27-re nőtt a Covid–19 egészségügyi áldozatainak száma Magyarországon.","id":"20201207_koronavirus_egeszsegugyi_dolgozo_aldozat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff86b383-a979-405c-b4fd-bc8dc2290c0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"946ec57d-4620-401d-ba8b-e2fb50de95fe","keywords":null,"link":"/itthon/20201207_koronavirus_egeszsegugyi_dolgozo_aldozat","timestamp":"2020. december. 07. 12:14","title":"Koronavírus: már 27 egészségügyi dolgozó halt meg a kamara szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4819181f-e7f2-4190-b79c-2ddec4231f9d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr meglepően nyugodtan reagálta le a helyzetet.","shortLead":"A sofőr meglepően nyugodtan reagálta le a helyzetet.","id":"20201207_Video_Felcsapodott_motorhaztetovel_ment_autos_a_4es_uton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4819181f-e7f2-4190-b79c-2ddec4231f9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f379196-1787-480a-85b0-7a3a1a123bc6","keywords":null,"link":"/cegauto/20201207_Video_Felcsapodott_motorhaztetovel_ment_autos_a_4es_uton","timestamp":"2020. december. 07. 08:38","title":"Videó: Menet közben csapódott fel egy autó motorházteteje a 4-es úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6b7ec5f-d492-4671-9850-b2be536a8df8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Harmadik napja zajlanak Ausztriában a koronavírus-járvány megfékezését célzó önkéntes tömeges tesztelések, de a kezdeti érdeklődés vasárnapra szemlátomást alábbhagyott, már szombaton is jóval kevesebben járultak a tesztállomásokhoz, mint az első napon.","shortLead":"Harmadik napja zajlanak Ausztriában a koronavírus-járvány megfékezését célzó önkéntes tömeges tesztelések, de a kezdeti...","id":"20201206_Lankado_erdeklodes_mellett_folyik_a_tomeges_teszteles_Ausztriaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6b7ec5f-d492-4671-9850-b2be536a8df8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"124b173e-0a99-40f7-9ff6-b49ca6f3efac","keywords":null,"link":"/vilag/20201206_Lankado_erdeklodes_mellett_folyik_a_tomeges_teszteles_Ausztriaban","timestamp":"2020. december. 06. 15:26","title":"Lankadó érdeklődés mellett folyik a tömeges tesztelés Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01cc3307-2690-4315-b959-3d7a26316977","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A BMW i4 M50-es típusjelzésű csúcsmodellje 460 lóerős teljesítménnyel fog rendelkezni.","shortLead":"A BMW i4 M50-es típusjelzésű csúcsmodellje 460 lóerős teljesítménnyel fog rendelkezni.","id":"20201207_kuszobon_a_tesla_model_3_rivalis_uj_bmw_bemutatkozasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01cc3307-2690-4315-b959-3d7a26316977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b6dddf0-08cd-44c6-a59a-525f6b980fdd","keywords":null,"link":"/cegauto/20201207_kuszobon_a_tesla_model_3_rivalis_uj_bmw_bemutatkozasa","timestamp":"2020. december. 07. 11:21","title":"Küszöbön a Tesla Model 3 rivális új BMW bemutatkozása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1804e8a4-3954-4197-8c36-cbe467bd32fa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bár ez csak formalitás, de benyújtotta kormánya lemondását Szabáh al-Hálid al-Hamad, Kuvait miniszterelnöke vasárnap, miután előző nap elvesztették a parlamenti választásokat. ","shortLead":"Bár ez csak formalitás, de benyújtotta kormánya lemondását Szabáh al-Hálid al-Hamad, Kuvait miniszterelnöke vasárnap...","id":"20201206_Elvesztettek_a_valasztast_lemondott_a_kuvaiti_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1804e8a4-3954-4197-8c36-cbe467bd32fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae6095e4-0c5d-430f-bffa-b8776e85f028","keywords":null,"link":"/vilag/20201206_Elvesztettek_a_valasztast_lemondott_a_kuvaiti_kormany","timestamp":"2020. december. 06. 15:18","title":"Elvesztették a választást, lemondott a kuvaiti kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c088c326-181e-430e-a67e-4eb87b9c8baf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsonykor sem szabad elvenni a járványügyi intézkedések erejét – figyelmeztetett a Semmelweis Egyetem rektora.","shortLead":"Karácsonykor sem szabad elvenni a járványügyi intézkedések erejét – figyelmeztetett a Semmelweis Egyetem rektora.","id":"20201207_Merkely_Bela_orosz_Vakcina_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c088c326-181e-430e-a67e-4eb87b9c8baf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"408e6ca2-6f46-46fe-b5c8-5a0d007b8d11","keywords":null,"link":"/itthon/20201207_Merkely_Bela_orosz_Vakcina_koronavirus","timestamp":"2020. december. 07. 12:34","title":"Merkely Béla: Nem az orosz vakcinával kezdik majd az oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02733bca-aeeb-4b2d-980a-d0ac0192047e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Három éve változatlan a sorrend, az azonban változott, mit is dobálnak szét az emberek. ","shortLead":"Három éve változatlan a sorrend, az azonban változott, mit is dobálnak szét az emberek. ","id":"20201207_Valtozatlan_dobogo_a_CocaCola_a_Pepsi_es_a_Nestle_a_vilag_legnagyobb_muanyagszennyezoi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02733bca-aeeb-4b2d-980a-d0ac0192047e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"677d7c63-31b4-48a6-a037-6a6a09fc7b3a","keywords":null,"link":"/zhvg/20201207_Valtozatlan_dobogo_a_CocaCola_a_Pepsi_es_a_Nestle_a_vilag_legnagyobb_muanyagszennyezoi","timestamp":"2020. december. 07. 12:18","title":"Továbbra is a Coca-Cola, a Pepsi és a Nestlé termékeit dobáljuk el a leginkább ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]