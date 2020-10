Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"af8f4c79-7cc5-4420-a8a6-2e6f02036e92","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elmúlt 24 órában 9 ezer új fertőzöttet azonosítottak az országban.","shortLead":"Az elmúlt 24 órában 9 ezer új fertőzöttet azonosítottak az országban.","id":"20201029_Jovo_tavaszig_meghosszabbitottak_a_szuksegallapotot_Spanyolorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af8f4c79-7cc5-4420-a8a6-2e6f02036e92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b3b58e5-ffe2-41d6-81a6-7d3f3faa9ea0","keywords":null,"link":"/vilag/20201029_Jovo_tavaszig_meghosszabbitottak_a_szuksegallapotot_Spanyolorszagban","timestamp":"2020. október. 29. 21:37","title":"Jövő tavaszig meghosszabbították a szükségállapotot Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f679ed3-cba4-44da-85b9-e85d885e003a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Televíziós bemutatásra és streamingszolgáltatásra készülő 12 történelmi dokumentumfilm támogatásáról döntött a Nemzeti Filmintézet. ","shortLead":"Televíziós bemutatásra és streamingszolgáltatásra készülő 12 történelmi dokumentumfilm támogatásáról döntött a Nemzeti...","id":"20201029_A_Kadarrezsim_drogugyleteirol_keszul_dokumentumfilm","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f679ed3-cba4-44da-85b9-e85d885e003a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca91044d-774e-4ab1-a7a9-d52c938225d1","keywords":null,"link":"/kultura/20201029_A_Kadarrezsim_drogugyleteirol_keszul_dokumentumfilm","timestamp":"2020. október. 29. 10:56","title":"A Kádár-rezsim drogügyleteiről készül dokumentumfilm","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ffcc3cf-69cc-4f87-8020-3a9bf398e967","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem nyilvános egyeztetésre rendelték be az egyetem delegáltjait.","shortLead":"Nem nyilvános egyeztetésre rendelték be az egyetem delegáltjait.","id":"20201030_A_kuratorium_felfuggeszti_az_oktatast_az_SZFEn_mert_ott_dohanyoznak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ffcc3cf-69cc-4f87-8020-3a9bf398e967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6a9db98-86d8-422a-84bd-6fb72b29baf5","keywords":null,"link":"/kultura/20201030_A_kuratorium_felfuggeszti_az_oktatast_az_SZFEn_mert_ott_dohanyoznak","timestamp":"2020. október. 30. 17:48","title":"A kuratórium felfüggeszti az oktatást az SZFE-n, mert ott dohányoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b08d347-5d3e-49af-bd02-36742436b97f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tordai Pétert indoklás nélkül rúgták ki, kollégái levélben tiltakoznak a menesztése ellen.","shortLead":"Tordai Pétert indoklás nélkül rúgták ki, kollégái levélben tiltakoznak a menesztése ellen.","id":"20201030_tempus_foigazgato_fidelitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b08d347-5d3e-49af-bd02-36742436b97f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5abb8820-e114-4c4d-adeb-3ca4cf7b3e05","keywords":null,"link":"/itthon/20201030_tempus_foigazgato_fidelitas","timestamp":"2020. október. 30. 14:22","title":"A fővárosi Fidelitas egykori elnöke lesz az új Tempus-főigazgató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"748e543e-3955-4ba9-a636-d258bafed930","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elkapta.","shortLead":"Elkapta.","id":"20201029_toroczkai_laszlo_mi_hazank_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=748e543e-3955-4ba9-a636-d258bafed930&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3af14109-57f4-4fc9-a159-d3249af51b30","keywords":null,"link":"/itthon/20201029_toroczkai_laszlo_mi_hazank_koronavirus","timestamp":"2020. október. 29. 13:46","title":"Toroczkai László is koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8a730b7-0d3c-4513-b102-8f029b23c2b1","c_author":"Slovenian Tourist Board","category":"brandchannel","description":"Szlovénia egy igazi kincs az aktív és a semmittevős utazás szerelmeseinek is. Szerencsére egyre többen fedezik fel az értékeit, hiszen az ország számos kiemelkedő dologgal büszkélkedhet: többek között a Michelin-csillagaival, Tadej Pogačarral, az első szlovén Tour De France győztessel, vagy azzal, hogy 2021-re az első számú turisztikai célpontnak Szlovénia lett kikiáltva – ez pedig nem véletlen! De hogy pontosan milyen helyeket is érdemes még a jó időben felfedeznünk itt? Mi ebben segítünk! ","shortLead":"Szlovénia egy igazi kincs az aktív és a semmittevős utazás szerelmeseinek is. Szerencsére egyre többen fedezik fel...","id":"SlovenianTouristBoard_20200930_Ot_tipp_amiert_Szlovenia_legyen_a_kovetkezo_uti_celunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8a730b7-0d3c-4513-b102-8f029b23c2b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bd1cb9b-d896-42d2-88da-0d6f1cfd8441","keywords":null,"link":"/brandchannel/SlovenianTouristBoard_20200930_Ot_tipp_amiert_Szlovenia_legyen_a_kovetkezo_uti_celunk","timestamp":"2020. október. 30. 15:30","title":"Öt tipp, amiért Szlovénia legyen a következő úti célunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Slovenian Tourist Board","c_partnerlogo":"42d00705-ce93-4747-97c5-93564cf3ff8d","c_partnertag":"Slovenian Tourist Board"},{"available":true,"c_guid":"f124a8c0-2544-4120-baae-0fafb55df6f4","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20201030_Marabu_FekNyuz_SzuperViktor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f124a8c0-2544-4120-baae-0fafb55df6f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"444baf5c-ce17-4cc5-b08f-19794e444808","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201030_Marabu_FekNyuz_SzuperViktor","timestamp":"2020. október. 30. 10:15","title":"Marabu FékNyúz: SzuperViktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc5702c1-0540-41d8-8209-fe372d0a5894","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Tudja a magyarok elsöprő többsége, hogy szükség volna az öngondoskodásra, de kevesen vannak, akik tesznek is félre valamennyi pénzt.","shortLead":"Tudja a magyarok elsöprő többsége, hogy szükség volna az öngondoskodásra, de kevesen vannak, akik tesznek is félre...","id":"20201029_nyugdij_idosek_ongondoskodas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc5702c1-0540-41d8-8209-fe372d0a5894&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1be87a7-2173-4bf5-a0e6-75c621985ca0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201029_nyugdij_idosek_ongondoskodas","timestamp":"2020. október. 29. 13:35","title":"Spórolás helyett csak reménykednek a magyarok, hogy az állami nyugdíj elég lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]