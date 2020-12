Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9d910a4a-0c48-4718-87fd-cdfe568de8c1","c_author":"MOKK","category":"brandchannel","description":"Örökölhetek adósságot? Mi lesz a sorsa a páncélszekrényben rejtegetett műkincsnek? Számít egyáltalán, hogy az örökhagyó rendelkezett valamiről még az életében? A bankszámla automatikusan az örököst illeti, vagy sem? Ilyen és ehhez hasonló közkeletű tévedéseket, illetve kérdéseket járunk körbe cikkünkben, interaktív formában. ","shortLead":"Örökölhetek adósságot? Mi lesz a sorsa a páncélszekrényben rejtegetett műkincsnek? Számít egyáltalán, hogy az örökhagyó...","id":"mokk_20201029_Biztos_mindent_tudunk_a_hagyatekrol_Most_tesztelheti","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d910a4a-0c48-4718-87fd-cdfe568de8c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"259c22a1-7af1-4e3a-af24-80f302f530cb","keywords":null,"link":"/brandchannel/mokk_20201029_Biztos_mindent_tudunk_a_hagyatekrol_Most_tesztelheti","timestamp":"2020. december. 07. 11:30","title":"Biztos mindent tud a hagyatékról? Most tesztelheti!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Országos Közjegyzői Kamara","c_partnerlogo":"cf840796-9caa-4c0e-8859-ccd5ee5eaa12","c_partnertag":"mokk"},{"available":true,"c_guid":"c088c326-181e-430e-a67e-4eb87b9c8baf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsonykor sem szabad elvenni a járványügyi intézkedések erejét – figyelmeztetett a Semmelweis Egyetem rektora.","shortLead":"Karácsonykor sem szabad elvenni a járványügyi intézkedések erejét – figyelmeztetett a Semmelweis Egyetem rektora.","id":"20201207_Merkely_Bela_orosz_Vakcina_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c088c326-181e-430e-a67e-4eb87b9c8baf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"408e6ca2-6f46-46fe-b5c8-5a0d007b8d11","keywords":null,"link":"/itthon/20201207_Merkely_Bela_orosz_Vakcina_koronavirus","timestamp":"2020. december. 07. 12:34","title":"Merkely Béla: Nem az orosz vakcinával kezdik majd az oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"537b0d6b-d66a-48a3-a8fd-91fd3e34cb36","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mintegy 13 ezer embert evakuáltak vasárnap a Németország pénzügyi központjának számító Frankfurtban egy második világháborús brit légibomba hatástalanításának idejére. A szerkezetet nagyon veszélyesnek minősítették a tűzszerészek.","shortLead":"Mintegy 13 ezer embert evakuáltak vasárnap a Németország pénzügyi központjának számító Frankfurtban egy második...","id":"20201207_legi_bomba_evakualas_frankfurt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=537b0d6b-d66a-48a3-a8fd-91fd3e34cb36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e35ca10-e74d-40b6-b16c-a7850cd1ba1e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201207_legi_bomba_evakualas_frankfurt","timestamp":"2020. december. 07. 10:33","title":"13 ezer embert evakuáltak Frankfurtban, miután előkerült egy 500 kilós bomba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d76141e3-1b52-4a9d-904c-33ac6b1da54f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ügyben egyezség jóváhagyásával született ítélet, a műsorvezető másfél évet kapott felfüggesztve, és büntetést is kell fizetnie.","shortLead":"Az ügyben egyezség jóváhagyásával született ítélet, a műsorvezető másfél évet kapott felfüggesztve, és büntetést is...","id":"20201207_hajdu_peter_koltsegvetesi_csalas_birosag_itelet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d76141e3-1b52-4a9d-904c-33ac6b1da54f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50af6a87-5fba-40c0-b19c-4cbe5b03e371","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201207_hajdu_peter_koltsegvetesi_csalas_birosag_itelet","timestamp":"2020. december. 07. 15:30","title":"Elítélték Hajdú Pétert költségvetési csalás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c85caab-ac46-4efb-acd2-ab20268c52d9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az előző generációhoz hasonlóan a PlayStation 5-ből sem csak egyetlen verzió kerül a boltokba – legalábbis ezt erősíti egy napvilágra került szabadalom.","shortLead":"Az előző generációhoz hasonlóan a PlayStation 5-ből sem csak egyetlen verzió kerül a boltokba – legalábbis ezt erősíti...","id":"20201207_sony_ps5_playstation_5_pro_ket_videokartya_osszekapcsolasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c85caab-ac46-4efb-acd2-ab20268c52d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce19ba29-fa67-4ea2-bf6e-8d478a6b53d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20201207_sony_ps5_playstation_5_pro_ket_videokartya_osszekapcsolasa","timestamp":"2020. december. 07. 11:03","title":"A Sony titokban már dolgozik a PlayStation 5 nagytestvérén, két videokártya lehet benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"820ac731-ac04-44ff-ab1a-98f817894e81","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Rendkívüli ütemérzékre van szüksége a borászoknak a tokaji aszú elkészítéséhez. A küzdelem folyamatos az időjárással: míg egyik időszakban csapadékra lenne szükség, máskor már nem tesz jót az aszúszemeknek a túl sok eső. Folyékony Arany, második rész. ","shortLead":"Rendkívüli ütemérzékre van szüksége a borászoknak a tokaji aszú elkészítéséhez. A küzdelem folyamatos az időjárással...","id":"20201208_Doku360_Folyekony_Arany_masodik_resz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=820ac731-ac04-44ff-ab1a-98f817894e81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fbb943f-e8f3-45b7-8534-8024cbcc5299","keywords":null,"link":"/360/20201208_Doku360_Folyekony_Arany_masodik_resz","timestamp":"2020. december. 08. 19:00","title":"Doku360: A fő szüretidőben vagyunk és nem tudunk dolgozni ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01a364a6-8b23-4dc0-862d-212d699bcc20","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A lőszerraktár elfogadhatatlan veszélyt jelent a hatóságok szerint. A 3500 tonna légibombát, aknát és kézigránátot arra az esetre halmozták fel még a második világháború idején, ha Svájcot támadás érné.","shortLead":"A lőszerraktár elfogadhatatlan veszélyt jelent a hatóságok szerint. A 3500 tonna légibombát, aknát és kézigránátot arra...","id":"20201207_svajc_mitholz_loszerraktar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01a364a6-8b23-4dc0-862d-212d699bcc20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1de5acb-18e9-4957-9d52-1fbcb50f2819","keywords":null,"link":"/elet/20201207_svajc_mitholz_loszerraktar","timestamp":"2020. december. 07. 21:58","title":"Egy évtizedre is evakuálhatják egy svájci város lakóit egy világháborús lőszerraktár miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d456fbc9-07fe-4a3b-b6da-8abdd47a2229","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A csoportharmadik hely, így az Európa Liga-részvétel volt a tét a Bajnokok Ligája utolsó fordulójában.","shortLead":"A csoportharmadik hely, így az Európa Liga-részvétel volt a tét a Bajnokok Ligája utolsó fordulójában.","id":"20201208_Dinamo_Kijev_Ferencvaros_elo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d456fbc9-07fe-4a3b-b6da-8abdd47a2229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"710fe1da-fdcd-4e19-abf0-6dc08ed4f64d","keywords":null,"link":"/sport/20201208_Dinamo_Kijev_Ferencvaros_elo","timestamp":"2020. december. 08. 20:56","title":"Dinamo Kijev – Ferencváros 1-0","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]