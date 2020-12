Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0302563f-6e07-4c44-960c-e8ec4fe840f0","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Sokkal kevesebbet járunk az üzletekbe, olyankor viszont általában többet vásárolunk. Az idei valószínűleg nem lesz kiemelkedő szezon a kereskedők számár. A tömött sorokat a legtöbben online szolgáltatásokkal szeretnék elkerülni.","shortLead":"Sokkal kevesebbet járunk az üzletekbe, olyankor viszont általában többet vásárolunk. Az idei valószínűleg nem lesz...","id":"20201213_A_kereskedok_halovany_karacsonyi_szezonra_keszulnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0302563f-6e07-4c44-960c-e8ec4fe840f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"051a7d66-aef0-42c6-b257-d569880a4c40","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201213_A_kereskedok_halovany_karacsonyi_szezonra_keszulnek","timestamp":"2020. december. 13. 08:41","title":"A kereskedők halovány karácsonyi szezonra készülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6386665-e027-4610-af94-d68208d01505","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jó hangulatban várják a felek a Brexitet.","shortLead":"Jó hangulatban várják a felek a Brexitet.","id":"20201212_Hadihajokkal_vedik_a_brit_halakat_a_franciak_elol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6386665-e027-4610-af94-d68208d01505&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0eeada4-a2f8-410c-b41d-e8e0309eb86e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201212_Hadihajokkal_vedik_a_brit_halakat_a_franciak_elol","timestamp":"2020. december. 12. 12:58","title":"Hadihajókkal védik a brit halakat a franciák elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a454864-b72b-4bb2-bd87-e82680748956","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A kulcs az ország NATO-tagsága lehet.","shortLead":"A kulcs az ország NATO-tagsága lehet.","id":"20201212_Hazaarulassal_vadolnak_karpataljai_kepviseloket_a_magyar_himnusz_eleneklese_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a454864-b72b-4bb2-bd87-e82680748956&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4114b5e5-de83-455d-9e38-0c33e8d6d67b","keywords":null,"link":"/vilag/20201212_Hazaarulassal_vadolnak_karpataljai_kepviseloket_a_magyar_himnusz_eleneklese_miatt","timestamp":"2020. december. 12. 21:32","title":"Hazaárulással vádolnak kárpátaljai képviselőket a magyar himnusz eléneklése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e13bdb1b-bde3-4d02-84c8-e11614d107e1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ha egy oltóanyagban olyan összetevő van, ami a tiltott szerek listáján szerepel, akkor figyelmeztetik a doppingellenes hatóságokat.","shortLead":"Ha egy oltóanyagban olyan összetevő van, ami a tiltott szerek listáján szerepel, akkor figyelmeztetik a doppingellenes...","id":"20201211_wada_koronavirus_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e13bdb1b-bde3-4d02-84c8-e11614d107e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5d675ab-4401-45a0-8eb4-2b82717947f2","keywords":null,"link":"/sport/20201211_wada_koronavirus_vakcina","timestamp":"2020. december. 11. 21:36","title":"A doppingellenes ügynökség is megvizsgálja a koronavírus-vakcinák összetételét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06143722-92e6-40e5-8123-f74d57d1841b","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Nyolc év telt el CD Projekt RED monumentális videojátékának bejelentése és megjelenése között. A Cyberpunk 2077 ennek megfelelő élményt is kínál, elképesztő részletességgel. Kipróbáltuk.","shortLead":"Nyolc év telt el CD Projekt RED monumentális videojátékának bejelentése és megjelenése között. A Cyberpunk 2077 ennek...","id":"20201211_cyberpunk_2077_playstation_5_teszt_kritika_velemeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=06143722-92e6-40e5-8123-f74d57d1841b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c4bb925-4309-441c-97c2-152247357cdc","keywords":null,"link":"/tudomany/20201211_cyberpunk_2077_playstation_5_teszt_kritika_velemeny","timestamp":"2020. december. 11. 17:30","title":"Neonfényben Keanu Reeves haja is szebb: mit tud az évtized legjobban várt videojátéka?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a78b6e2-2ce8-4ff6-ba79-ca5aae1ac302","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ez az év, és ez a karácsony is sok mindentől megfoszt minket, de az olvasáshoz újra meg újra vissza lehet térni. Ahogy a Kult rovat karácsonyi könyvajánlójából kiderül, a könyvek mágikus helyekre visznek, a gyógyulás útján indítanak el, erőtartalékokat mozgósítanak, amelyekből újra lehet építkezni. 2020-ban erre nagy szükségünk van. ","shortLead":"Ez az év, és ez a karácsony is sok mindentől megfoszt minket, de az olvasáshoz újra meg újra vissza lehet térni. Ahogy...","id":"20201211_karacsonyi_konyvajanlo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a78b6e2-2ce8-4ff6-ba79-ca5aae1ac302&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be3ec223-fbb1-4d11-b078-52a0b9b5c49c","keywords":null,"link":"/kultura/20201211_karacsonyi_konyvajanlo","timestamp":"2020. december. 11. 20:00","title":"Megmentjük magunkat és a karácsonyt a könyvekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949b43e5-2960-4fea-b80e-d6dcbbe3bd44","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"Óvatlan mozdulat a vakcinakísérletnél a szer tesztelését nem kiváró felettesek kedvéért, és máris terjedt a pestis Moszkvában, 1939-ben. A Magyarországon jól ismert szerző nem pusztán fikciót írt, pályáját genetikusként kezdte, kutatóként kollégájától hallotta a hátborzongató történetet.\r

","shortLead":"Óvatlan mozdulat a vakcinakísérletnél a szer tesztelését nem kiváró felettesek kedvéért, és máris terjedt a pestis...","id":"202050__ljudmila_ulickaja__filmforgatokonyv__kisert_amult__vonzo_feligazsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=949b43e5-2960-4fea-b80e-d6dcbbe3bd44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11e349a4-003f-4cf7-acba-c642f1ed6d7b","keywords":null,"link":"/360/202050__ljudmila_ulickaja__filmforgatokonyv__kisert_amult__vonzo_feligazsag","timestamp":"2020. december. 13. 16:00","title":"Kísértetiesen aktuális Ljudmila Ulickaja 1978-ban megírt forgatókönyve egy gyilkos járványról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c204def-7cd5-431d-9fd5-7ee337077369","c_author":"","category":"kkv","description":"Több évvel ezelőtti állapotra esett vissza a járvány miatt a rövidtávú lakáskiadás, a szektor a túlélésért küzd.","shortLead":"Több évvel ezelőtti állapotra esett vissza a járvány miatt a rövidtávú lakáskiadás, a szektor a túlélésért küzd.","id":"20201212_Tobb_ezer_Airbnblakas_tunt_el_a_piacrol_par_honap_alatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c204def-7cd5-431d-9fd5-7ee337077369&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e876fa0-abda-4541-ab40-d468f580390d","keywords":null,"link":"/kkv/20201212_Tobb_ezer_Airbnblakas_tunt_el_a_piacrol_par_honap_alatt","timestamp":"2020. december. 12. 12:05","title":"Több ezer Airbnb-lakás tűnt el a piacról pár hónap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]