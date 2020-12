Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fa34ec15-58f6-4957-9913-21545672df35","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szupersportos vászontetős kabrió várhatóan nem lesz sokkal nehezebb a kupé változatnál.","shortLead":"A szupersportos vászontetős kabrió várhatóan nem lesz sokkal nehezebb a kupé változatnál.","id":"20201214_jon_a_nyithato_teteju_510_loeros_uj_bmw_m4","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa34ec15-58f6-4957-9913-21545672df35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0d8616c-51d2-4221-92b3-36580f88331c","keywords":null,"link":"/cegauto/20201214_jon_a_nyithato_teteju_510_loeros_uj_bmw_m4","timestamp":"2020. december. 14. 11:21","title":"Jön a nyitható tetejű, 510 lóerős új BMW M4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"436110d5-436f-4981-80f1-ca18915302a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb 3470 embernél igazolták a fertőzést.","shortLead":"Újabb 3470 embernél igazolták a fertőzést.","id":"20201214_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=436110d5-436f-4981-80f1-ca18915302a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"022b5038-0472-4080-85fb-e5d0c2cf7c80","keywords":null,"link":"/itthon/20201214_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. december. 14. 09:09","title":"Koronavírus: 165-tel nőtt a halálos áldozatok száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f75d75fe-9637-4798-8701-764bf850bb6b","c_author":"Michelin","category":"brandcontent","description":"A biztonság szempontjából is kulcsfontosságú, hogy az autónk útra kész legyen, arról nem beszélve, hogy az előttünk álló télen a járvány elleni védekezés szempontjából is lényeges lesz, tudunk-e majd autóba ülni. ","shortLead":"A biztonság szempontjából is kulcsfontosságú, hogy az autónk útra kész legyen, arról nem beszélve, hogy az előttünk...","id":"20201117_51_tipp_amivel_felkeszitheti_autojat_a_telre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f75d75fe-9637-4798-8701-764bf850bb6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"394b9bff-84a2-49a9-89fb-9fd112575544","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201117_51_tipp_amivel_felkeszitheti_autojat_a_telre","timestamp":"2020. december. 14. 11:30","title":"5+1 tipp, amivel felkészítheti autóját a télre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dcadce7-a108-4ed3-b9f2-af4db35f9a0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagy Bálint elrendelte a közelében dolgozó kollégák tesztelését.\r

","shortLead":"Nagy Bálint elrendelte a közelében dolgozó kollégák tesztelését.\r

","id":"20201213_Keszthely_polgarmester_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1dcadce7-a108-4ed3-b9f2-af4db35f9a0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36a2f393-6a5a-4cfc-846d-60d0d69b0b4a","keywords":null,"link":"/itthon/20201213_Keszthely_polgarmester_koronavirus","timestamp":"2020. december. 13. 16:23","title":"Keszthely polgármestere koronavírusos lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21443728-bf72-4c8e-aa36-a1d0898a9676","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már online is igénybe vehető a BKK Telebusz szolgáltatása, pár kattintással jelezhető az utazási igény.","shortLead":"Már online is igénybe vehető a BKK Telebusz szolgáltatása, pár kattintással jelezhető az utazási igény.","id":"20201214_Unios_projekt_kereteben_barki_rendelhet_buszt_neten_a_BKKtol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21443728-bf72-4c8e-aa36-a1d0898a9676&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e71244c5-09be-425d-ad42-f32dad0672c4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201214_Unios_projekt_kereteben_barki_rendelhet_buszt_neten_a_BKKtol","timestamp":"2020. december. 14. 12:49","title":"Uniós projekt keretében bárki rendelhet buszt neten a BKK-tól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"812b420b-38e2-4a2f-975f-25c200df4fee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány hatalmas, a GDP 6,5 százalékával egyenértékű hiányt vár az államháztartásban jövőre. Ebből 700 milliárdot fedez az idei év végi devizakötvény-kibocsátás, 1000 milliárdot adhatnak a lakosság állampapír-vásárlásai, 1600 milliárdot pedig az egyéb befektetők.","shortLead":"A kormány hatalmas, a GDP 6,5 százalékával egyenértékű hiányt vár az államháztartásban jövőre. Ebből 700 milliárdot...","id":"20201214_Magyarorszagnak_3332_milliard_forint_kolcsonre_lesz_szuksege_2021ben_ezer_milliardot_a_lakossag_ad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=812b420b-38e2-4a2f-975f-25c200df4fee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"604d24c9-8cca-4b53-8e27-673c6a4cad4f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201214_Magyarorszagnak_3332_milliard_forint_kolcsonre_lesz_szuksege_2021ben_ezer_milliardot_a_lakossag_ad","timestamp":"2020. december. 14. 17:21","title":"Magyarországnak 3332 milliárd forint kölcsönre lesz szüksége jövőre, ezer milliárdot a lakosság ad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05bf9434-dc87-4009-9cb3-b738e7dd15c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vírusszkeptikus gyógyszerész semmin sem változtat, tovább folytatja a tevékenységét.","shortLead":"A vírusszkeptikus gyógyszerész semmin sem változtat, tovább folytatja a tevékenységét.","id":"20201213_godeny_gyorgy_virusszkeptikus_rendorseg_panasz_eljaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05bf9434-dc87-4009-9cb3-b738e7dd15c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8e781a6-d608-449e-9146-8beb1bf4148f","keywords":null,"link":"/itthon/20201213_godeny_gyorgy_virusszkeptikus_rendorseg_panasz_eljaras","timestamp":"2020. december. 13. 19:08","title":"Gődény György panaszt tett az ellene folyó eljárás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37a9bd00-6f9b-4f20-b8f2-52007c6c85e6","c_author":"Windisch Judit","category":"360","description":"Noha Orbán Viktor miniszterelnök győztesként állítja be magát az uniós csörte után, Hegedűs Dániel politológus, a berlini German Marshall Fund munkatársa szerint ez nincs így. A vétó lengetésével ugyanis Orbán és Morawiecki épp azt a klímát teremtette meg, amelyet el akart kerülni. Hegedűs beszélt arról is, a Fidesznek valójában érdeke volna a néppárti tagság, mindkét fél nyerne az Orbán által felvetett lazább szövetséggel. A döntés lényegében a németek kezében van. Interjú.","shortLead":"Noha Orbán Viktor miniszterelnök győztesként állítja be magát az uniós csörte után, Hegedűs Dániel politológus...","id":"20201214_Hegedus_orban_eu_koltsegvetes_veto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37a9bd00-6f9b-4f20-b8f2-52007c6c85e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1edd1cb-1f32-4891-9868-fdd718de3442","keywords":null,"link":"/360/20201214_Hegedus_orban_eu_koltsegvetes_veto","timestamp":"2020. december. 14. 11:00","title":"\"Leszámolhatunk Orbán Viktor tévedhetetlenségének mítoszával\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]