[{"available":true,"c_guid":"754cccaa-bb10-47f6-8495-6133ba009eeb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre inkább kezd tisztulni a kép, hogy mi mindenre lesz képes a Samsung következő csúcsmobilja, a Galaxy S21 Ultra. Most a kamerarendszeréről derült ki néhány érdekesség.","shortLead":"Egyre inkább kezd tisztulni a kép, hogy mi mindenre lesz képes a Samsung következő csúcsmobilja, a Galaxy S21 Ultra...","id":"20201214_samsung_galaxy_s21_ultra_telefon_mobilkamera","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=754cccaa-bb10-47f6-8495-6133ba009eeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b625ddd6-3715-4022-98fc-f4cd2e1b4309","keywords":null,"link":"/tudomany/20201214_samsung_galaxy_s21_ultra_telefon_mobilkamera","timestamp":"2020. december. 14. 07:33","title":"Négy kamera is lehet a Samsung Galaxy S21 Ultra hátlapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14714fb4-7aae-4c14-8852-394f409ffee0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A labdarúgó egybehangzó sajtóértesülések szerint a német RB Leipzighez igazol. \r

","shortLead":"A labdarúgó egybehangzó sajtóértesülések szerint a német RB Leipzighez igazol. \r

","id":"20201213_szoboszlai_dominik_rb_salzburg_atigazolas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14714fb4-7aae-4c14-8852-394f409ffee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96b69744-c2ef-477c-b9c0-efd21bafd90c","keywords":null,"link":"/sport/20201213_szoboszlai_dominik_rb_salzburg_atigazolas","timestamp":"2020. december. 13. 22:10","title":"Szoboszlai: Télen távozom Salzburgból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a332b19-7cd0-4265-a0c4-2c213e13f278","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két legenda Rákospalotán pózolt.","shortLead":"A két legenda Rákospalotán pózolt.","id":"20201213_Hide_the_pain_harold_monolit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a332b19-7cd0-4265-a0c4-2c213e13f278&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdc2ec84-d406-418b-bde1-32414329cba2","keywords":null,"link":"/itthon/20201213_Hide_the_pain_harold_monolit","timestamp":"2020. december. 13. 22:10","title":"Hide the Pain Harold is meglátogatta a magyarországi monolitot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b018f209-520e-4ace-8339-e6b8374e47ae","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Befagyasztották a Hadiipari Elnökség vezetőjének számláit és vízumkorlátozásokkal sújtották.","shortLead":"Befagyasztották a Hadiipari Elnökség vezetőjének számláit és vízumkorlátozásokkal sújtották.","id":"20201214_Az_Egyesult_Allamok_szankciokkal_sujtotta_Torokorszagot_orosz_raketak_beszerzese_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b018f209-520e-4ace-8339-e6b8374e47ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff985c32-fb8b-4fce-a402-05c1cd72b381","keywords":null,"link":"/vilag/20201214_Az_Egyesult_Allamok_szankciokkal_sujtotta_Torokorszagot_orosz_raketak_beszerzese_miatt","timestamp":"2020. december. 14. 21:25","title":"Az Egyesült Államok szankciókkal sújtotta Törökországot orosz rakéták beszerzése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a81f0373-bad8-4e50-847d-b5fd8282ac2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Önkéntesen, térítésmentesen lehet jelentkezni a vakcina felvételére.","shortLead":"Önkéntesen, térítésmentesen lehet jelentkezni a vakcina felvételére.","id":"20201215_koronavirus_jarvany_vakcina_honvedkorhaz_pfizer_biontech","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a81f0373-bad8-4e50-847d-b5fd8282ac2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c473504-fded-40c7-a7ac-3e6722cb1e41","keywords":null,"link":"/itthon/20201215_koronavirus_jarvany_vakcina_honvedkorhaz_pfizer_biontech","timestamp":"2020. december. 15. 14:06","title":"Még az idén megkezdenék a Honvédkórház dolgozóinak beoltását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5fe0317-f7eb-49bf-b719-bfac0b981184","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A vártnál több talaj- és gázmintát gyűjtött a Ryugu aszteroidáról a Hajabusza-2 japán űrszonda – közölte kedden a Japán Űrkutatási Hivatal (JAXA).","shortLead":"A vártnál több talaj- és gázmintát gyűjtött a Ryugu aszteroidáról a Hajabusza-2 japán űrszonda – közölte kedden a Japán...","id":"20201215_hajabusza_2_urszonda_urkapszula_ryugu_kozetminta_aszteroida","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5fe0317-f7eb-49bf-b719-bfac0b981184&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af183021-0744-4d74-9b59-e48342195636","keywords":null,"link":"/tudomany/20201215_hajabusza_2_urszonda_urkapszula_ryugu_kozetminta_aszteroida","timestamp":"2020. december. 15. 16:03","title":"Nagyon meglepődtek a tudósok, amikor kinyitották a 300 millió kilométerről érkező űrkapszulát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"161ceebb-ffa8-4fb3-abe7-c2af9520adcd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A támadók akkor törtek be az iskolába, amikor a gyerekek már aludtak, és válogatás nélkül tüzet nyitottak.","shortLead":"A támadók akkor törtek be az iskolába, amikor a gyerekek már aludtak, és válogatás nélkül tüzet nyitottak.","id":"20201214_niger_fegyveres_tamadas_bentlakasos_iskola_eltunt_diakok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=161ceebb-ffa8-4fb3-abe7-c2af9520adcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75531a7d-2c68-4db3-9bc1-7f1453b75c15","keywords":null,"link":"/vilag/20201214_niger_fegyveres_tamadas_bentlakasos_iskola_eltunt_diakok","timestamp":"2020. december. 14. 05:58","title":"Több mint háromszáz diák tűnt el egy fegyveres támadás során Nigériában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"436110d5-436f-4981-80f1-ca18915302a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb 3470 embernél igazolták a fertőzést.","shortLead":"Újabb 3470 embernél igazolták a fertőzést.","id":"20201214_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=436110d5-436f-4981-80f1-ca18915302a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"022b5038-0472-4080-85fb-e5d0c2cf7c80","keywords":null,"link":"/itthon/20201214_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. december. 14. 09:09","title":"Koronavírus: 165-tel nőtt a halálos áldozatok száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]