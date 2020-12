Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c4e3cac6-d8c0-4cd1-bee4-13e98e42fe5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az összes igazolt koronavírus-fertőzött 2 százaléka dolgozik az egészségügyben, az elhunytak nagy részének volt krónikus alapbetegsége - így kommentálta az Emmi a Magyar Orvosi Kamara számait.","shortLead":"Az összes igazolt koronavírus-fertőzött 2 százaléka dolgozik az egészségügyben, az elhunytak nagy részének volt...","id":"20201215_Emmi_elhunyt_egeszsegugyi_dolgozo_kronikus_alapbetegseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4e3cac6-d8c0-4cd1-bee4-13e98e42fe5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f6f23ac-d303-4be6-9ee1-6f9686f6f011","keywords":null,"link":"/itthon/20201215_Emmi_elhunyt_egeszsegugyi_dolgozo_kronikus_alapbetegseg","timestamp":"2020. december. 15. 17:55","title":"Emmi: A legtöbb elhunyt egészségügyi dolgozónak volt krónikus alapbetegsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44727577-3520-4940-8678-3d7af4f0f3a0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sajtóhírek szerint két cég akarja megvenni tőle a Diósgyőrt működtető cégét.","shortLead":"Sajtóhírek szerint két cég akarja megvenni tőle a Diósgyőrt működtető cégét.","id":"20201216_leisztinger_tamas_dvtk_arago","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44727577-3520-4940-8678-3d7af4f0f3a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67558a95-909f-4691-a769-c2cb45c84f9d","keywords":null,"link":"/kkv/20201216_leisztinger_tamas_dvtk_arago","timestamp":"2020. december. 16. 08:44","title":"Kiszállhat a fociból Leisztinger Tamás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ab46c49-497f-440b-8488-cf2117b9112c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Párbeszéd társelnöke fotózta le, milyen autóval érkezett a fideszes politikus. ","shortLead":"A Párbeszéd társelnöke fotózta le, milyen autóval érkezett a fideszes politikus. ","id":"20201216_selmeczi_gabriella_fidesz_bmw","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ab46c49-497f-440b-8488-cf2117b9112c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8367c3c6-e460-4634-93d6-eb406b8a8acf","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_selmeczi_gabriella_fidesz_bmw","timestamp":"2020. december. 16. 10:01","title":"Német rendszámú BMW-vel szúrták ki Selmeczi Gabriellát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3198e2a3-99d9-408b-b1f8-9c53a0b7a3f4","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"A méret a lényeg, de nem mindegy, hogy mekkora. A digitális kijelzők vásárlásösztönző hatásának optimalizálásakor figyelnünk kell arra is, hogy az adott helyiséghez leginkább illeszkedő rendszert építsük ki. A kijelzőkön futó tartalom megjelenítése és teljes körű menedzselése pedig akkor a leghatékonyabb, ha a kezelhetőség egyszerű. Van megoldás.\r

","shortLead":"A méret a lényeg, de nem mindegy, hogy mekkora. A digitális kijelzők vásárlásösztönző hatásának optimalizálásakor...","id":"samsungbch_20201216_lottozo_oriaskijelzo_digital_signage_b2b","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3198e2a3-99d9-408b-b1f8-9c53a0b7a3f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45de0209-2765-4c59-9a03-050063c7d4f0","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20201216_lottozo_oriaskijelzo_digital_signage_b2b","timestamp":"2020. december. 16. 17:30","title":"Biztos nem gondol erre, ha bemegy egy lottózóba, pedig…","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"d3b9be70-87d5-4ff1-a371-2cc08f84978e","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Legyen szó tejtermékekről, húskészítményekről, vagy akár ruhadarabokról, egyre több cég kínál növényi alapú helyettesítőt az állati eredetű termékekre. Az elnevezéseket azonban heves vita övezi és sok esetben nem is mindig jelenthetjük ki, hogy a növényi megoldás egészségesebb vagy éppen környezetbarátabb.","shortLead":"Legyen szó tejtermékekről, húskészítményekről, vagy akár ruhadarabokról, egyre több cég kínál növényi alapú...","id":"20201215_Lehet_burger_ami_szojabol_keszul_es_bor_ami_ananaszbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3b9be70-87d5-4ff1-a371-2cc08f84978e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b8841a1-5232-4bcc-9f90-5be80900df9b","keywords":null,"link":"/zhvg/20201215_Lehet_burger_ami_szojabol_keszul_es_bor_ami_ananaszbol","timestamp":"2020. december. 15. 15:30","title":"Lehet-e burger, ami szójából készül és bőr, ami ananászból?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d80e958a-89c2-4a7f-9465-c77240a58180","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikai karrierjét lenullázó politikus nem szerezte meg a szavazatok kétharmadát, de a stabil többség az övé.","shortLead":"A politikai karrierjét lenullázó politikus nem szerezte meg a szavazatok kétharmadát, de a stabil többség az övé.","id":"20201216_Az_ev_Citromdijasa_Szajer_Jozsef","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d80e958a-89c2-4a7f-9465-c77240a58180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a907eaf9-ccd2-47d9-b382-cf40a9746a98","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_Az_ev_Citromdijasa_Szajer_Jozsef","timestamp":"2020. december. 16. 07:30","title":"Szájer József simán behúzta a citromdíjat a hvg.hu év végi szavazásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9848ad31-e686-416c-9a72-59f8fe5e43c4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A 2021. február 28-i minőségmegőrzési idővel jelölt, 250 grammos termék etilén-oxidot tartalmaz.","shortLead":"A 2021. február 28-i minőségmegőrzési idővel jelölt, 250 grammos termék etilén-oxidot tartalmaz.","id":"20201215_Naturmind_fekete_szezammag_Nebih","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9848ad31-e686-416c-9a72-59f8fe5e43c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c914d7e7-b50e-4958-8ffc-97fcaa4dedb3","keywords":null,"link":"/kkv/20201215_Naturmind_fekete_szezammag_Nebih","timestamp":"2020. december. 15. 18:10","title":"Szennyezett a Naturmind egyik terméke, rendszeres fogyasztása növeli a rák kialakulását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"550b3fd4-5f36-4ed3-b907-ae3f6687c41c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az egy évvel korábbinál több lakást adtak el novemberben, a kereslet nő, de sok eladó még kitartana a magasabb árak mellett. A kisebb és a felújítandó lakásokat keresik most sokan.","shortLead":"Az egy évvel korábbinál több lakást adtak el novemberben, a kereslet nő, de sok eladó még kitartana a magasabb árak...","id":"20201217_lakas_eladas_ingatlan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=550b3fd4-5f36-4ed3-b907-ae3f6687c41c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a7f9b3f-4d7c-483c-b0f3-4df68d0f5db4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201217_lakas_eladas_ingatlan","timestamp":"2020. december. 17. 08:01","title":"Sok lakás eladója kivár, hogy visszatérjenek az árak a régi, magasabb szintre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]