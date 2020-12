Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ecb9a387-6e0e-4527-8bdc-cae8c37dcf53","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Korábban Tatyjana Golikova miniszterelnök-helyettes azt mondta, hogy Oroszországban 17 kutatóintézet 26 féle Covid-oltáson dolgozik.","shortLead":"Korábban Tatyjana Golikova miniszterelnök-helyettes azt mondta, hogy Oroszországban 17 kutatóintézet 26 féle...","id":"20201218_orosz_vakcina_szputnyik_v_epivaccorona_vlagyimir_putyin_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ecb9a387-6e0e-4527-8bdc-cae8c37dcf53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"186840d9-4357-46a2-9575-3068911e736a","keywords":null,"link":"/tudomany/20201218_orosz_vakcina_szputnyik_v_epivaccorona_vlagyimir_putyin_koronavirus","timestamp":"2020. december. 18. 18:03","title":"Putyin szerint hamarosan újabb orosz koronavírus-vakcinák érkeznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f6b05ef-1223-4615-bafb-a5fb3c347c7f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Telefonos ügyfélszolgálatnak álcázott bűnbandát számolt fel a német rendőrség.","shortLead":"Telefonos ügyfélszolgálatnak álcázott bűnbandát számolt fel a német rendőrség.","id":"20201219_Nemet_idoseket_vertek_at_a_torok_call_centeres_csalok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f6b05ef-1223-4615-bafb-a5fb3c347c7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b207cc0-7604-4168-8dc5-fb7755694d19","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201219_Nemet_idoseket_vertek_at_a_torok_call_centeres_csalok","timestamp":"2020. december. 19. 22:20","title":"Német időseket vertek át a török call centeres csalók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"359126a9-30ac-4f19-a14c-725a76eb8294","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Összesen négy lépést jelentett be.","shortLead":"Összesen négy lépést jelentett be.","id":"20201219_Itt_vannak_Orban_bejelentesei_felere_csokkentik_az_iparuzesi_adot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=359126a9-30ac-4f19-a14c-725a76eb8294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bbf72d9-7b9d-4103-a6af-8790c0aee33e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201219_Itt_vannak_Orban_bejelentesei_felere_csokkentik_az_iparuzesi_adot","timestamp":"2020. december. 19. 13:12","title":"Itt vannak Orbán bejelentései: felére csökkentik az iparűzési adót a kkv-knak és az egyéni vállalkozóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"807a5654-d8c1-4d26-9356-874c24a5eca7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ő azzal számol, hogy a fiatalokat nyáron vagy ősszel olthatják be. ","shortLead":"Ő azzal számol, hogy a fiatalokat nyáron vagy ősszel olthatják be. ","id":"20201220_Infektologus_Ne_az_atlagember_valasszon_a_vakcinak_kozul_hanem_az_orvosuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=807a5654-d8c1-4d26-9356-874c24a5eca7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d77c932a-b319-4eb2-8a53-272bf4fd327b","keywords":null,"link":"/itthon/20201220_Infektologus_Ne_az_atlagember_valasszon_a_vakcinak_kozul_hanem_az_orvosuk","timestamp":"2020. december. 20. 13:20","title":"Infektológus: Ne az átlagember válasszon a vakcinák közül, hanem az orvosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f680934-55bf-4b59-8327-b6a5e817240c","c_author":"Balla Györgyi","category":"itthon","description":"A Társaság a Szabadságjogokért munkatársa, Hegyi Szabolcs szerint ugyanis még azokat is korlátozza, akik egyébként magukat kereszténynek vallják.","shortLead":"A Társaság a Szabadságjogokért munkatársa, Hegyi Szabolcs szerint ugyanis még azokat is korlátozza, akik egyébként...","id":"20201219_Fulke_Forditva_sul_el_a_kereszteny_kulturan_alapulo_ertekrend_szerinti_neveles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f680934-55bf-4b59-8327-b6a5e817240c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8071998-5cc3-440d-af92-8cf1822ba488","keywords":null,"link":"/itthon/20201219_Fulke_Forditva_sul_el_a_kereszteny_kulturan_alapulo_ertekrend_szerinti_neveles","timestamp":"2020. december. 19. 11:00","title":"Fülke: Fordítva sül el a keresztény kultúrán alapuló értékrend szerinti nevelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d95ebd27-d814-4eec-b75f-f91ecd1fdd68","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A repülőtér tesztközpontját nem csak az utasok használhatják, és bejelentkezni sem kell előre.","shortLead":"A repülőtér tesztközpontját nem csak az utasok használhatják, és bejelentkezni sem kell előre.","id":"20201218_Koronavirus_tesztkozpont_ferihegy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d95ebd27-d814-4eec-b75f-f91ecd1fdd68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"665a9664-89bc-4c3f-adbe-35f096b0e1f3","keywords":null,"link":"/kkv/20201218_Koronavirus_tesztkozpont_ferihegy","timestamp":"2020. december. 18. 16:17","title":"Koronavírus-tesztközpont nyílt a ferihegyi repülőtéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2954aca4-e8c3-4f7f-a39f-bf8315c8a07e","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Mind az ügyfeleket, mind a munkavállalókat megkárosították.","shortLead":"Mind az ügyfeleket, mind a munkavállalókat megkárosították.","id":"20201218_Egymilliardos_kartellbirsagot_kaptak_a_szemelyzeti_tanacsadok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2954aca4-e8c3-4f7f-a39f-bf8315c8a07e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df73d9b6-5b09-42ed-8445-088cfaf4b7b5","keywords":null,"link":"/kkv/20201218_Egymilliardos_kartellbirsagot_kaptak_a_szemelyzeti_tanacsadok","timestamp":"2020. december. 18. 16:01","title":"Egymilliárdos kartellbírságot kaptak a személyzeti tanácsadók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f2f48e3-a41c-4b58-aa58-c3e2fd7de7f5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyannyira megtetszett egy lelkes Doom-rajongó munkája a játék kiadójának, hogy a program hivatalos részévé tette azt.","shortLead":"Olyannyira megtetszett egy lelkes Doom-rajongó munkája a játék kiadójának, hogy a program hivatalos részévé tette azt.","id":"20201218_doom_zero_doom_doom_2_frissites_uj_palya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f2f48e3-a41c-4b58-aa58-c3e2fd7de7f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef88b479-7085-4cdf-9ac4-b746f25059ef","keywords":null,"link":"/tudomany/20201218_doom_zero_doom_doom_2_frissites_uj_palya","timestamp":"2020. december. 18. 19:33","title":"32 pálya, rengeteg új démon: jelentős frissítést kapott a Doom és a Doom 2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]