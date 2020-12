Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6af88714-f4e0-4152-a90b-b3ffdb353920","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz gyártó új kategóriás prototípusát Maranello mellett sikerült lefotózni.","shortLead":"Az olasz gyártó új kategóriás prototípusát Maranello mellett sikerült lefotózni.","id":"20201221_kemvideon_az_elso_ferrari_szabadidoauto_purosangue","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6af88714-f4e0-4152-a90b-b3ffdb353920&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cfad78d-5c1b-45bf-8850-d57263bbe286","keywords":null,"link":"/cegauto/20201221_kemvideon_az_elso_ferrari_szabadidoauto_purosangue","timestamp":"2020. december. 21. 09:21","title":"Kémvideón a Ferrari első szabadidő-autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c11fd7-19d2-4527-921b-a31961acf176","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Két körözés is érvényben volt az ellen a férfi ellen, aki több kerületen át menekült az őt igazoltatni próbáló rendőrök elől vasárnap.","shortLead":"Két körözés is érvényben volt az ellen a férfi ellen, aki több kerületen át menekült az őt igazoltatni próbáló rendőrök...","id":"20201220_Inkabb_az_autos_uldozest_valasztotta_egy_ferfi_a_bortonbe_vonulas_helyett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0c11fd7-19d2-4527-921b-a31961acf176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee63b585-d76e-49ac-b2c8-40a680d3bc17","keywords":null,"link":"/itthon/20201220_Inkabb_az_autos_uldozest_valasztotta_egy_ferfi_a_bortonbe_vonulas_helyett","timestamp":"2020. december. 20. 14:40","title":"Inkább az autós üldözést választotta egy férfi a börtönbe vonulás helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb53b7d3-ab5b-47bd-96f7-028e5c11f708","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Vesztegetés elfogadásával vádolják a fideszes képviselőt. Összesen kilenc ember ellen emeltek vádat. Összesen kilenc ember ellen emeltek vádat.","id":"20201221_Boldog_Istvan_vademeles_ugyeszseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb53b7d3-ab5b-47bd-96f7-028e5c11f708&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdb08978-25b9-4b50-8bd9-c8be0f24f3d9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201221_Boldog_Istvan_vademeles_ugyeszseg","timestamp":"2020. december. 21. 09:56","title":"Vádat emeltek Boldog István ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa0c80da-8009-4f5d-8b5c-1091344614e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 385 lóerős motorral szerelt német izomautó végsebessége megközelíti a 300 km/h-t. A 385 lóerős motorral szerelt német izomautó végsebessége megközelíti a 300 km/h-t. ","id":"20201220_idokapszula_keveset_hasznalt_mercedes_amg_560_sec_60_var_uj_gazdara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa0c80da-8009-4f5d-8b5c-1091344614e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38bd3a1d-b52a-4004-a4ea-bf54be90a9db","keywords":null,"link":"/cegauto/20201220_idokapszula_keveset_hasznalt_mercedes_amg_560_sec_60_var_uj_gazdara","timestamp":"2020. december. 20. 06:41","title":"1986-os időkapszula: keveset használt Mercedes AMG 560 SEC 6.0 vár új gazdára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc99bb34-42b2-4648-a0ce-0e9b03c90a3e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két feltételt szabott a versenyhatóság a fúzióhoz.","shortLead":"Két feltételt szabott a versenyhatóság a fúzióhoz.","id":"20201221_fiat_chrysler_psa_egyesules_fca","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc99bb34-42b2-4648-a0ce-0e9b03c90a3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a333f2a8-7ef4-48ea-92f6-eb484fea5d2d","keywords":null,"link":"/cegauto/20201221_fiat_chrysler_psa_egyesules_fca","timestamp":"2020. december. 21. 16:14","title":"Megkapta az uniós engedélyt, egyesülhet a Fiat Chrysler és a PSA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1d94db2-cff2-41ba-80cf-c7d9add65b49","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Átalakítja tévészolgáltatását a Vodafone. A változás egyértelműen pozitív: a gyengébb minőségű képadások tűnnek el a kínálatból. De van olyan ügyfél, akinek némi ügyintézésébe kerül majd, hogy továbbra is tudjon tévézni. A változás egyértelműen pozitív: a gyengébb minőségű képadások tűnnek el...","id":"20201221_vodafone_tv_upc_csatornak_sd_hd_set_top_box_csereje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1d94db2-cff2-41ba-80cf-c7d9add65b49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbecb3a2-0d65-4e73-8d4b-cf9cef3bff62","keywords":null,"link":"/tudomany/20201221_vodafone_tv_upc_csatornak_sd_hd_set_top_box_csereje","timestamp":"2020. december. 21. 09:03","title":"Változás jön a UPC/Vodafone tévés előfizetőinél, többeknek eszközcserére is szükség lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ca5460f-b47b-4f36-b49e-f7235c8a3b12","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Színészként a közönségen is érezte a rövid nyári fellélegzés alatt, mennyire vágytak rá az emberek, hogy kiszabaduljanak, úgyhogy nagyon várja már, hogy vége legyen ennek az évnek. De még előtte fontosnak tartja, hogy legalább egy szendviccsel megmentsük 2020-at. 