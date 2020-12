Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"08ce42f1-28ba-4354-a9bd-2dafe6489e00","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újgenerációs 7-es sorozat hivatalos leleplezésére várhatóan 2021-ben, vagy 2022-ben kerülhet sor.","shortLead":"Az újgenerációs 7-es sorozat hivatalos leleplezésére várhatóan 2021-ben, vagy 2022-ben kerülhet sor.","id":"20201221_ilyen_teljesen_uj_arcot_kaphat_a_7es_bmw","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=08ce42f1-28ba-4354-a9bd-2dafe6489e00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a8709c1-030c-47ae-9f1c-e12d84974c0d","keywords":null,"link":"/cegauto/20201221_ilyen_teljesen_uj_arcot_kaphat_a_7es_bmw","timestamp":"2020. december. 21. 07:59","title":"Ilyen, teljesen új arcot kaphat a 7-es BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e97bde0b-34b2-4aa6-86ad-d74f9f2f7dc9","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Vajon a forma idén is felülírja a tartalmat? Vagy tudunk igazán kapcsolódni másokhoz, akár együtt, akár egyedül töltjük az ünnepeket? ","shortLead":"Vajon a forma idén is felülírja a tartalmat? Vagy tudunk igazán kapcsolódni másokhoz, akár együtt, akár egyedül töltjük...","id":"20201222_Meghitt_karacsony__egyutt_vagy_egyedul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e97bde0b-34b2-4aa6-86ad-d74f9f2f7dc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fec04580-355e-4b24-84a9-cb267d20842a","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20201222_Meghitt_karacsony__egyutt_vagy_egyedul","timestamp":"2020. december. 22. 09:30","title":"Meghitt karácsony – együtt vagy egyedül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b199b90-a1c3-4e92-8603-21380bf01906","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az ifjú lemezlovas még frissítőket is vitt a vendégeinek. ","shortLead":"Az ifjú lemezlovas még frissítőket is vitt a vendégeinek. ","id":"20201221_Tizenket_eves_kisfiu_iskola_rave_dj_vece_buli","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b199b90-a1c3-4e92-8603-21380bf01906&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd7a6419-1ab2-4df1-9c81-731557462f77","keywords":null,"link":"/kultura/20201221_Tizenket_eves_kisfiu_iskola_rave_dj_vece_buli","timestamp":"2020. december. 21. 12:26","title":"Illegális bulit szervezett egy 12 éves DJ egy iskolai vécébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c995824b-bba7-4d05-80e9-dcbe85214970","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az ügyben indult perben a norvég kormánynak adott igazat a legfelsőbb bíróság. A környezetvédelmi szervezet szerint óriási hibát követnek el.","shortLead":"Az ügyben indult perben a norvég kormánynak adott igazat a legfelsőbb bíróság. A környezetvédelmi szervezet szerint...","id":"20201222_greenpeace_sarkvidek_norveg_kormany_olaj","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c995824b-bba7-4d05-80e9-dcbe85214970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d357d86f-2071-4d62-ae89-e6626cd26446","keywords":null,"link":"/zhvg/20201222_greenpeace_sarkvidek_norveg_kormany_olaj","timestamp":"2020. december. 22. 14:29","title":"Nem tudta megakadályozni a Greenpeace, hogy a norvég kormány a sarkvidékeken keressen olajat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dc50b87-9d76-4e05-a669-8bb698d13626","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Oscar-gála áprilisban lesz, de az amerikai filmakadémia Los Angelesben megépült új múzeumának megnyitását is szeptemberre kellett halasztani.","shortLead":"Az Oscar-gála áprilisban lesz, de az amerikai filmakadémia Los Angelesben megépült új múzeumának megnyitását is...","id":"20201221_Az_Oscargala_mellett_a_hollywoodi_filmmuzeum_megnyitasa_is_csuszik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9dc50b87-9d76-4e05-a669-8bb698d13626&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b879b482-5ea9-42ac-a318-0a5dae1482d4","keywords":null,"link":"/kultura/20201221_Az_Oscargala_mellett_a_hollywoodi_filmmuzeum_megnyitasa_is_csuszik","timestamp":"2020. december. 21. 09:33","title":"Az Oscar-gála mellett a hollywoodi filmmúzeum megnyitása is csúszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"910c611f-c0d1-4683-bec7-e13b343679de","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy motoros gázolta el az elefántbébit Thaiföldön. Az állat szerencséjére egy szolgálaton kívüli mentős is a közelben volt.","shortLead":"Egy motoros gázolta el az elefántbébit Thaiföldön. Az állat szerencséjére egy szolgálaton kívüli mentős is a közelben...","id":"20201221_mento_gazolas_elefant_ujraelesztes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=910c611f-c0d1-4683-bec7-e13b343679de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eb4dcde-2c92-4a1d-bb73-a37c4174995f","keywords":null,"link":"/elet/20201221_mento_gazolas_elefant_ujraelesztes","timestamp":"2020. december. 21. 18:22","title":"Videó: Egy mentős élesztette újra az elgázolt kiselefántot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f680934-55bf-4b59-8327-b6a5e817240c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elkezdték kiszámolni az önkormányzatok, hogyan kell megvágniuk a költségvetéseiket, ha kiesik az iparűzési adó fele. Sötét az összkép, az önként vállalt feladatokat akár ki is dobhatják, de abban bíznak, hogy a kormány nem hagy senkit sem csődbe menni.","shortLead":"Elkezdték kiszámolni az önkormányzatok, hogyan kell megvágniuk a költségvetéseiket, ha kiesik az iparűzési adó fele...","id":"20201221_onkormanyzatok_iparuzesi_ado","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f680934-55bf-4b59-8327-b6a5e817240c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9621cf9-5370-47f9-80ad-e8acd7fd740e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201221_onkormanyzatok_iparuzesi_ado","timestamp":"2020. december. 21. 08:57","title":"Bölcsődéken, fizetéseken, kulturális kiadásokon, fűnyíráson spórolhatnak az önkormányzatok az iparűzési adó fele nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"302d5c33-0e7b-4d1a-8e5c-be5de8275808","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tiszti főorvos szerint a járvány platózott és már csökkenést látnak az adatokban.","shortLead":"Az országos tiszti főorvos szerint a járvány platózott és már csökkenést látnak az adatokban.","id":"20201222_operativ_torzs_muller_cecilia_oltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=302d5c33-0e7b-4d1a-8e5c-be5de8275808&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7acff808-61d4-4a22-a673-76f7fc064fa1","keywords":null,"link":"/itthon/20201222_operativ_torzs_muller_cecilia_oltas","timestamp":"2020. december. 22. 14:14","title":"Müller: Marad a látogatási tilalom a szociális intézményekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]