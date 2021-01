Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

"Karabahban és Etiópiában sem hallgattak a fegyverek, Romániában 20 év után jutott be a parlamentbe szélsőjobboldali párt. Sorozatunkban 2020 legfontosabb külföldi eseményeit idézzük fel, kronologikus sorrendben." "Háború, polgárháború, lefejezés, tűzvész – Világ 2020, 4. rész" "Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön meglátogatta a Honvédkórházban azt a rendőrt, akire késsel támadt egy férfi a múlt héten Újpesten. A kormányfő megtekintette az intézményben kialakított koronavírus-oltópontot is" "Orbán Viktor elment a Honvédkórházba, hogy meglátogassa a megkéselt rendőrt" "Több rendőr megsérült, amikor fel akarták számolni a rendezvényt." "Napokig tartó, több ezres, nemzetközi illegális újévi buli Franciaországban" "A gazdasági és a tudományos sikerekről beszélt Hszi Csin-ping az újévi köszöntőjében." "A kínai elnök tavaly ilyenkor megígérte a szegénység felszámolását, és most bejelentette, megtörtént" "Szegeden szeméttároló, Mátészalkán étterem, Budapesten több erkély gyulladt ki. Volt dolguk a tűzoltóknak az év utolsó napján." "Kukát, erkélyeket, tetőket gyújtottak meg az eltévedt tüzijátékok" "A Liberation francia lapban megjelent elemzés szerint a britek áskálódásának elmúltával a német-francia tandem diktálhatja, mi történjen az EU-ban." "Liberation: A Brexit nem az unió bomlását, inkább az erősödését hozhatja" "Az egészségügyi szabályok betartására kérte a németeket Angela Merkel az utolsó, kancellárként adott szilveszteri köszöntésében." "Merkel: Az oltás reményt hoz, de addig is mindenki legyen szabálykövető" "Őstörténeti korszakváltást jelentő koptatókövet találtak Izraelben – jelentette a Háárec című helyi újság." "350 000 éves leletet találtak Izraelben, át kell értékelnünk a történelmünket"