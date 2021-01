Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Mindnyájan úgy érezzük, hogy megérdemelnénk a fizetésemelést. De mit tehetünk, hogy meg is kapjuk? A releváns közgazdasági elvek ismeretében magabiztosabban követelhetjük a jussunkat.","shortLead":"Mindnyájan úgy érezzük, hogy megérdemelnénk a fizetésemelést. De mit tehetünk, hogy meg is kapjuk? A releváns...","id":"20210114_Hogyan_kaphatnek_fizetesemelest_Segitenek_a_kozgazdaszok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19cbb822-c8bd-431d-afd2-df412b70a997","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210114_Hogyan_kaphatnek_fizetesemelest_Segitenek_a_kozgazdaszok","timestamp":"2021. január. 14. 19:22","title":"Hogyan kaphatnék fizetésemelést? Segítenek a közgazdászok!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"408f9b93-0f48-4ec3-a71a-354f33d66c11","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A tervek szerint március 22-én startol Bajkonurból a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) hallgatóinak és oktatóinak új űreszköze, a SMOG-1 zsebműhold - közölte a hírt honlapján a BME.","shortLead":"A tervek szerint március 22-én startol Bajkonurból a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) hallgatóinak...","id":"20210114_magyar_muhold_smog_1_zsebmuhold","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=408f9b93-0f48-4ec3-a71a-354f33d66c11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64618dea-1b7a-4ed4-af84-1fa2e8e6fe8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210114_magyar_muhold_smog_1_zsebmuhold","timestamp":"2021. január. 14. 17:03","title":"Márciusban indulhat útjára az új magyar műhold","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"680e9d72-6426-480a-8d93-0cfdd312c188","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kereskedők könnyedén meg tudják kerülni az online platformok különböző illegális vadállat-kereskedelemre vonatkozó szabályait.","shortLead":"A kereskedők könnyedén meg tudják kerülni az online platformok különböző illegális vadállat-kereskedelemre vonatkozó...","id":"20210114_Hiaba_tiltottak_be_12_eve_tovabbra_is_arulnak_elefantcsont_termekeket_az_eBayen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=680e9d72-6426-480a-8d93-0cfdd312c188&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51445764-9685-40e9-9f5b-6ddff250e55c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210114_Hiaba_tiltottak_be_12_eve_tovabbra_is_arulnak_elefantcsont_termekeket_az_eBayen","timestamp":"2021. január. 14. 13:38","title":"Hiába tiltották be 12 éve, továbbra is árulnak elefántcsont termékeket eBay-en","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fa33410-473a-49e2-92be-64b294662a6b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy új javaslat szerint a svájci cégeknek 2021-től a klímavédelmet is figyelembe kellene venniük a pénzügyi beszámolójuknál.","shortLead":"Egy új javaslat szerint a svájci cégeknek 2021-től a klímavédelmet is figyelembe kellene venniük a pénzügyi...","id":"20210114_Svajcban_torveny_fogja_kotelezni_a_cegeket_a_klimavedelemre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4fa33410-473a-49e2-92be-64b294662a6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cf93bb0-5ac6-48ae-83a3-6868d9b5b69f","keywords":null,"link":"/zhvg/20210114_Svajcban_torveny_fogja_kotelezni_a_cegeket_a_klimavedelemre","timestamp":"2021. január. 14. 14:59","title":"Svájcban törvény kötelezheti a cégeket a klímavédelemre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22c17d7e-9956-4b52-bac8-85adf1e57859","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz pártigazgatója szerint a Facebook bárkit letörölhet a felületéről, miután Donald Trumppal ezt megtették. A következő választáson 106 körzetet akarnak nyerni a párttal és védte a róla elnevezett listát.","shortLead":"A Fidesz pártigazgatója szerint a Facebook bárkit letörölhet a felületéről, miután Donald Trumppal ezt megtették...","id":"20210113_kubatov_gabor_valasztas_facebook_kampany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22c17d7e-9956-4b52-bac8-85adf1e57859&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e58b2564-3ee3-45b2-a0ae-334a2e538bec","keywords":null,"link":"/itthon/20210113_kubatov_gabor_valasztas_facebook_kampany","timestamp":"2021. január. 13. 10:49","title":"Kubatov: Hiszek abban, hogy a választási kampányban tiszta módszereket kell használni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ccf5b15-5c50-4ec2-87cd-52866b7c46e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tavaly 650 ilyen bűncselekményt vett nyilvántartásba a rendőrség, míg egy évvel korábban 392-t.","shortLead":"Tavaly 650 ilyen bűncselekményt vett nyilvántartásba a rendőrség, míg egy évvel korábban 392-t.","id":"20210113_szel_bernadett_csaladon_beluli_szexualis_eroszak_orfk_belugyminiszterium","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ccf5b15-5c50-4ec2-87cd-52866b7c46e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05211189-0ffa-4559-9da9-507e408724aa","keywords":null,"link":"/itthon/20210113_szel_bernadett_csaladon_beluli_szexualis_eroszak_orfk_belugyminiszterium","timestamp":"2021. január. 13. 12:54","title":"Szél Bernadett kigyűjtötte az adatokat: jelentősen nőtt a kapcsolati erőszak eseteinek száma a járvány alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa7a3d83-6e53-4b49-844d-f9b75ed4722b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Március 31-én távozik a Vodafone Magyarországtól Király István, aki 2014 óta töltötte be a Vodafone Vállalati Szolgáltatások Üzletág vezérigazgató-helyettesi pozícióját – közölte a szolgáltató. A felsővezetői pozíciót az Apple-től tavaly év végén érkezett Dobó Mátyás tölti majd be.","shortLead":"Március 31-én távozik a Vodafone Magyarországtól Király István, aki 2014 óta töltötte be a Vodafone Vállalati...","id":"20210114_dobo_matyas_vodafone_vezerigazgato_helyettes_kiraly_istvan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa7a3d83-6e53-4b49-844d-f9b75ed4722b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67addc77-3436-4b41-98f9-97d1f08d495a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210114_dobo_matyas_vodafone_vezerigazgato_helyettes_kiraly_istvan","timestamp":"2021. január. 14. 18:33","title":"Az Apple-től átigazoló Dobó Mátyás a Vodafone új vezérigazgató-helyettese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0da39bba-f9b1-4c90-9129-06cc305964df","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jogerős ítélet született a határperben Neamt megye javára.","shortLead":"Jogerős ítélet született a határperben Neamt megye javára.","id":"20210114_bekas_szoros_hargita_neamt_megye_birosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0da39bba-f9b1-4c90-9129-06cc305964df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4089f2b0-52b8-4fe5-9cb0-563824ad6dc1","keywords":null,"link":"/vilag/20210114_bekas_szoros_hargita_neamt_megye_birosag","timestamp":"2021. január. 14. 05:40","title":"Végleg elvették Hargitától a Békás-szorost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]