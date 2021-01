Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0c2ece9d-e045-4eda-bf4b-bb819a8ab88d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt években többször is jelezte az Egyesült Nemzetek Szövetsége, hogy a magyar kormány egy-egy tette ütközik az általa is elfogadott alapelvekbe. Általában nem válaszoltak, legutóbb viszont mégis megtették.","shortLead":"Az elmúlt években többször is jelezte az Egyesült Nemzetek Szövetsége, hogy a magyar kormány egy-egy tette ütközik...","id":"20210118_magyarorszag_ensz_emberi_jogok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c2ece9d-e045-4eda-bf4b-bb819a8ab88d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"058f6522-f18a-4274-b957-07d906dd98b0","keywords":null,"link":"/itthon/20210118_magyarorszag_ensz_emberi_jogok","timestamp":"2021. január. 18. 07:28","title":"Venezuelától szokott olyan levelet kapni az ENSZ, mint amilyet Magyarországtól kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f75284d7-9a2f-417d-aa20-04cbe70ff005","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A világszerte legismertebb kínai milliárdos, Jack Ma eltűnése a nyilvánosság elől, és a cégbirodalma elleni vizsgálatok jelzik, hogy Hszi Csin-ping kínai pártfőtitkár-államfő a techcégeket és azok vezetőit is figyelmezteti: a kommunista párt hatalmát tilos megkérdőjelezni.","shortLead":"A világszerte legismertebb kínai milliárdos, Jack Ma eltűnése a nyilvánosság elől, és a cégbirodalma elleni vizsgálatok...","id":"202102__jack_ma_eltunese__kinai_techcegek_a_celkeresztben__lecsap_apart__statualas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f75284d7-9a2f-417d-aa20-04cbe70ff005&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6752fdc7-cf78-4422-8894-faa5f3c058df","keywords":null,"link":"/360/202102__jack_ma_eltunese__kinai_techcegek_a_celkeresztben__lecsap_apart__statualas","timestamp":"2021. január. 17. 16:00","title":"A kommunista párt leckézteti a legismertebb kínai milliárdost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f6a8378-7386-4db9-9052-806e9bfc900b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rio de Janeiróban tömegek vették semmibe a járványelőírásokat.","shortLead":"Rio de Janeiróban tömegek vették semmibe a járványelőírásokat.","id":"20210118_Milyen_jarvany_Tele_volt_a_Copacabana_a_hetvegen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f6a8378-7386-4db9-9052-806e9bfc900b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d5af5c1-770b-4795-96b6-65ce33fdd553","keywords":null,"link":"/elet/20210118_Milyen_jarvany_Tele_volt_a_Copacabana_a_hetvegen","timestamp":"2021. január. 18. 16:35","title":"Milyen járvány? Tele volt a Copacabana a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa4f0980-0087-43e5-822c-d0bbc121c178","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Moszkvában 140 ezer, Szentpéterváron 18 500 embert oltottak be.","shortLead":"Moszkvában 140 ezer, Szentpéterváron 18 500 embert oltottak be.","id":"20210118_oroszorszag_tomeges_oltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa4f0980-0087-43e5-822c-d0bbc121c178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10808fe4-8f25-4fdc-9ed2-e902cd2559e1","keywords":null,"link":"/vilag/20210118_oroszorszag_tomeges_oltas","timestamp":"2021. január. 18. 11:50","title":"Elkezdték a tömeges oltást Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccdd4be9-533f-4596-a1ff-902750129211","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Saját magát bízta meg egy uniós projekt irányításával még az újbudai rendelőintézet főigazgatójaként Kóti Tamás, az Emberi Erőforrások Minisztériumának frissen kinevezett helyettes államtitkára - állítja az újbudai önkormányzat.","shortLead":"Saját magát bízta meg egy uniós projekt irányításával még az újbudai rendelőintézet főigazgatójaként Kóti Tamás...","id":"20210116_Sajat_magat_bizta_meg_egy_unios_projekt_iranyitasaval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ccdd4be9-533f-4596-a1ff-902750129211&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43d5817c-847c-4a54-a539-1f7442542296","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210116_Sajat_magat_bizta_meg_egy_unios_projekt_iranyitasaval","timestamp":"2021. január. 16. 20:01","title":"RTL: Korábban saját magát bízta meg egy uniós projekt irányításával az EMMI új államtitkára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"230eaa17-896d-4ad0-99e4-c2e8fbf68352","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A természetben és az állatkertekben is meglehetősen ritka hermelint választotta 2021-ben az év emlősének a Vadonleső program, amelyet az Agrárminisztérium (AM) és a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. működtet a Magyar Természettudományi Múzeum közreműködésével.","shortLead":"A természetben és az állatkertekben is meglehetősen ritka hermelint választotta 2021-ben az év emlősének a Vadonleső...","id":"20210116_A_hermelin_a_rejtozkodes_nagymestere_lett_az_ev_emlose","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=230eaa17-896d-4ad0-99e4-c2e8fbf68352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7697c69a-eb66-4800-9c13-8c0c4fb9e5a8","keywords":null,"link":"/elet/20210116_A_hermelin_a_rejtozkodes_nagymestere_lett_az_ev_emlose","timestamp":"2021. január. 16. 21:00","title":"A hermelin, a rejtőzködés nagymestere lett az év emlőse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c34076c1-c683-4138-9c1f-3d1603829152","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Visszalépteti az USA-t a párizsi klímaegyezménybe, megszünteti a muszlimok beutazási tilalmát, és rendelkezik a maszkviselésről is.","shortLead":"Visszalépteti az USA-t a párizsi klímaegyezménybe, megszünteti a muszlimok beutazási tilalmát, és rendelkezik...","id":"20210117_Joe_Biden_elso_lepese_lesz_visszavonni_Trump_intezkedeseit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c34076c1-c683-4138-9c1f-3d1603829152&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"307bb73d-8d3e-41bc-ba24-67e424bd3012","keywords":null,"link":"/vilag/20210117_Joe_Biden_elso_lepese_lesz_visszavonni_Trump_intezkedeseit","timestamp":"2021. január. 17. 12:16","title":"Joe Biden első lépése lesz visszavonni Trump több fontos intézkedését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c96ca105-742d-466b-bdf0-4c475c902205","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az oltási kedvet sokféleképpen meg lehet hozni.","shortLead":"Az oltási kedvet sokféleképpen meg lehet hozni.","id":"20210118_Ingyen_marihuanat_adnanak_a_koronavirus_elleni_oltasert_Washingtonban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c96ca105-742d-466b-bdf0-4c475c902205&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e15d9505-4f7c-40a0-bcc1-ad14d7f81cd5","keywords":null,"link":"/elet/20210118_Ingyen_marihuanat_adnanak_a_koronavirus_elleni_oltasert_Washingtonban","timestamp":"2021. január. 18. 09:34","title":"Ingyen marihuánát adnának a koronavírus elleni oltásért Washingtonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]