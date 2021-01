Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"80bd3d5b-b1be-431b-a673-a488076fa761","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A veszélyeztetett oroszlánfóka így háborítatlanul juthat el az óceánhoz élelemért. ","shortLead":"A veszélyeztetett oroszlánfóka így háborítatlanul juthat el az óceánhoz élelemért. ","id":"20210121_UjZelandon_egy_honapra_lezartak_egy_egesz_utcat_hogy_egy_mamafoka_szabadon_jarhassonkelhessen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80bd3d5b-b1be-431b-a673-a488076fa761&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caac2fdf-a421-49fc-a37d-eb65070ac448","keywords":null,"link":"/zhvg/20210121_UjZelandon_egy_honapra_lezartak_egy_egesz_utcat_hogy_egy_mamafoka_szabadon_jarhassonkelhessen","timestamp":"2021. január. 21. 14:27","title":"Mamafóka kedvéért zártak le hetekre egy egész utcát ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16983d4f-afc0-4976-93c1-b7a76eef2650","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Balogh András József ezredes megbízatása csak augusztus 1-én járt volna le.\r

","shortLead":"Balogh András József ezredes megbízatása csak augusztus 1-én járt volna le.\r

","id":"20210122_A_honvedelmi_miniszter_levaltotta_szeles_hataskoru_biztosat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16983d4f-afc0-4976-93c1-b7a76eef2650&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1bb66d3-0563-4173-b5de-550a97a9a1b8","keywords":null,"link":"/itthon/20210122_A_honvedelmi_miniszter_levaltotta_szeles_hataskoru_biztosat","timestamp":"2021. január. 22. 07:13","title":"A honvédelmi miniszter leváltotta széles hatáskörű biztosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f34f3107-0653-40ce-a069-46a71a4b37c3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az eddigieknél alacsonyabb elvárásokkal kötötte meg a kormány az új egyetemes szolgáltatási szerződést a Magyar Posta Zrt.-vel.","shortLead":"Az eddigieknél alacsonyabb elvárásokkal kötötte meg a kormány az új egyetemes szolgáltatási szerződést a Magyar Posta...","id":"20210121_magyar_posta_egyetemes_szolgaltatasi_szerzodes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f34f3107-0653-40ce-a069-46a71a4b37c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3e1e6a9-8932-44f3-8a09-f8efab9d58e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210121_magyar_posta_egyetemes_szolgaltatasi_szerzodes","timestamp":"2021. január. 21. 10:19","title":"A kormány jóváhagyásával teljesíthet rosszabbul a posta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbee3e55-dd4d-48ab-b2b3-976af96bd7f9","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Eredményes volt a Bahart közbeszerzése, egy felvidéki vállalat nyert.","shortLead":"Eredményes volt a Bahart közbeszerzése, egy felvidéki vállalat nyert.","id":"20210121_Komp_katamaran_kozbeszerzes_Balaton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dbee3e55-dd4d-48ab-b2b3-976af96bd7f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d3e2247-1f65-4416-8480-8c815faf8838","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210121_Komp_katamaran_kozbeszerzes_Balaton","timestamp":"2021. január. 21. 17:05","title":"5,7 milliárdért gyártanak új kompokat és katamaránokat a Balatonra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e6e2681-48f3-47af-8f78-ff24b7e28438","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Október 23-ára állhatnak elő az ellenzéki pártok a közös miniszterelnök-jelölttel. Többek szerint az időpont azért is praktikus, mert kevesebb idő marad a jelölt lejáratására vagy megbuktatására. Bár az előválasztásokat már tavasszal elkezdték volna, most úgy tűnik, a járványhelyzet miatt ez őszre tolódik. ","shortLead":"Október 23-ára állhatnak elő az ellenzéki pártok a közös miniszterelnök-jelölttel. Többek szerint az időpont azért is...","id":"20210122_2022_orszaggyulesi_valasztas_orban_karacsony_marki_zay_dobrev_elovalasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e6e2681-48f3-47af-8f78-ff24b7e28438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc8038b2-ade0-4d23-a7b2-60bb4b224f77","keywords":null,"link":"/itthon/20210122_2022_orszaggyulesi_valasztas_orban_karacsony_marki_zay_dobrev_elovalasztas","timestamp":"2021. január. 22. 11:15","title":"2022 is Orbán és Karácsony párharcáról szól majd?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b75c742-afb8-48f3-b00a-6587b85022c5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az új csatorna indulásának ténye egy, az Origón csütörtökön megjelent cikkből derült ki, de hogy mi lesz rajta látható, az még titok.","shortLead":"Az új csatorna indulásának ténye egy, az Origón csütörtökön megjelent cikkből derült ki, de hogy mi lesz rajta látható...","id":"20210121_tevecsatorna_lifetv_media_vivantis_hajdu_peter_meszarosne_kelemen_beatrix","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b75c742-afb8-48f3-b00a-6587b85022c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"949f682f-2fe9-4e2a-ba9b-7f9feec6dd0d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210121_tevecsatorna_lifetv_media_vivantis_hajdu_peter_meszarosne_kelemen_beatrix","timestamp":"2021. január. 21. 17:52","title":"Új tévécsatornát indít Mészárosné Kelemen Beatrix cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17546304-148a-439e-aeee-69b09dc00edd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Az UEFA Karl-Heinz Rummenigge szerint is azt fontolgatja, hogy a 12 város helyett egyetlen országban rendezzék a járvány miatt elhalasztott foci-Eb-t.","shortLead":"Az UEFA Karl-Heinz Rummenigge szerint is azt fontolgatja, hogy a 12 város helyett egyetlen országban rendezzék...","id":"20210121_foci_eb_2021_budapest_meccsek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17546304-148a-439e-aeee-69b09dc00edd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"633b688a-7e1a-4d1f-9553-582fd9647fa7","keywords":null,"link":"/sport/20210121_foci_eb_2021_budapest_meccsek","timestamp":"2021. január. 21. 15:46","title":"Lehetséges, hogy mégsem lesz Budapesten Eb-meccs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8fea007-3cf7-4913-b1c8-4adb29efea5b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy kis ültetéssel, szélesítéssel és új felnivel még jobban mutat a bajor gyártó újdonsága.","shortLead":"Egy kis ültetéssel, szélesítéssel és új felnivel még jobban mutat a bajor gyártó újdonsága.","id":"20210121_szolid_csinositast_kapott_az_uj_4es_bmw_sportkupe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8fea007-3cf7-4913-b1c8-4adb29efea5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9afb31d1-1acb-418b-9291-ae1765ad45f3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210121_szolid_csinositast_kapott_az_uj_4es_bmw_sportkupe","timestamp":"2021. január. 21. 06:41","title":"Szolid csinosítást kapott az új 4-es BMW sportkupé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]