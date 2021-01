Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fa4c4c6d-20c7-4aa7-b710-e8a88e6fe93c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Egy társasházat is kiürítenek péntek este.","shortLead":"Egy társasházat is kiürítenek péntek este.","id":"20210121_lezaras_viii_kerulet_bomba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa4c4c6d-20c7-4aa7-b710-e8a88e6fe93c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3996013f-e893-4f25-b518-ab0f8e87bc8d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210121_lezaras_viii_kerulet_bomba","timestamp":"2021. január. 21. 17:22","title":"Világháborús bomba miatt zárják le a Kerepesi utat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"791fdbe5-728c-4362-8823-a44f9bd85fd2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A republikánus javaslatot a demokratáknak is jóvá kell hagyniuk. ","shortLead":"A republikánus javaslatot a demokratáknak is jóvá kell hagyniuk. ","id":"20210122_donald_trump_amerkai_elnok_masodik_impeachment_republikanusok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=791fdbe5-728c-4362-8823-a44f9bd85fd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8768c61-b6d1-4279-85c6-942586913876","keywords":null,"link":"/vilag/20210122_donald_trump_amerkai_elnok_masodik_impeachment_republikanusok","timestamp":"2021. január. 22. 15:22","title":"Február közepéig halasztanák a Trump elleni impeachmentet a republikánusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0b4336c-ef7c-4907-b32e-6ee008a26450","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Érdekes tételek tűnnek fel az adóhatóság aukcióján.","shortLead":"Érdekes tételek tűnnek fel az adóhatóság aukcióján.","id":"20210121_Hires_magyar_festok_kepeit_arulja_a_NAV","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0b4336c-ef7c-4907-b32e-6ee008a26450&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9712487-e384-45f1-83ad-4e5508fc4cfb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210121_Hires_magyar_festok_kepeit_arulja_a_NAV","timestamp":"2021. január. 21. 10:14","title":"Híres magyar festők képeit árverezi el a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a12935cb-8646-4a1e-ab9a-b58e5eab6b88","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Levideózták a színészt, amint az autójában ülve megkapta az oltást. A Terminátor klasszikus sorát idézte közben.","shortLead":"Levideózták a színészt, amint az autójában ülve megkapta az oltást. A Terminátor klasszikus sorát idézte közben.","id":"20210121_koronavirus_elleni_vedooltas_vakcina_schwarzenegger_usa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a12935cb-8646-4a1e-ab9a-b58e5eab6b88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dd336de-79a3-44b9-9e72-7e247208abc7","keywords":null,"link":"/elet/20210121_koronavirus_elleni_vedooltas_vakcina_schwarzenegger_usa","timestamp":"2021. január. 21. 12:20","title":"A Terminátort idézve hív oltásra Arnold Schwarzenegger","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c290ab09-ff3e-4a28-83ef-5b8b0639e85d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Továbbra sem lehet sok konkrétumot megtudni a Kormányzati Tájékoztatási Központ üzenetéből.","shortLead":"Továbbra sem lehet sok konkrétumot megtudni a Kormányzati Tájékoztatási Központ üzenetéből.","id":"20210122_Level_oltas_regisztracio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c290ab09-ff3e-4a28-83ef-5b8b0639e85d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c5c334c-4c59-45d4-9b99-f8ddf3441e7c","keywords":null,"link":"/itthon/20210122_Level_oltas_regisztracio","timestamp":"2021. január. 22. 12:21","title":"A kormány harmadik levelétől sem lettek okosabbak az oltásra regisztrálók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40612c94-4694-44b9-bfad-5f9ecf1de9de","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A külügyminiszter, a kereskedelmi miniszter és az energiaügyi miniszter kapott levelet.","shortLead":"A külügyminiszter, a kereskedelmi miniszter és az energiaügyi miniszter kapott levelet.","id":"20210121_szijjarto_gratulalt_biden_minisztereinek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40612c94-4694-44b9-bfad-5f9ecf1de9de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7241207d-f416-4645-8cb6-2652726f96e2","keywords":null,"link":"/itthon/20210121_szijjarto_gratulalt_biden_minisztereinek","timestamp":"2021. január. 21. 06:48","title":"Szijjártó gratulált Biden minisztereinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e356e5f9-4d42-4da4-b700-5d8d38001b0a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vejkey Imre KDNP-s politikus egy Jézust ábrázoló karikatúra miatt fordult a bírósághoz. Az ítélet indoklása szerint a rajz a koronavírus-járványra reflektált, nem vallási vonatkozású volt.","shortLead":"Vejkey Imre KDNP-s politikus egy Jézust ábrázoló karikatúra miatt fordult a bírósághoz. Az ítélet indoklása szerint...","id":"20210120_vejkey_imre_papai_gabor_karikatura_jezus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e356e5f9-4d42-4da4-b700-5d8d38001b0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea2e5947-045b-4c06-ae99-83d5f7227b74","keywords":null,"link":"/itthon/20210120_vejkey_imre_papai_gabor_karikatura_jezus","timestamp":"2021. január. 20. 19:23","title":"Elutasította a bíróság a Népszava karikatúrája miatt indított keresetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e7ec33c-0425-4cca-a15d-9e7da20e672c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Applikációval ellenőrizhetik, hogy kapott-e az utas védoltást, vagy tesztelték-e.","shortLead":"Applikációval ellenőrizhetik, hogy kapott-e az utas védoltást, vagy tesztelték-e.","id":"20210121_emirates_a_digitalis_utlevel_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e7ec33c-0425-4cca-a15d-9e7da20e672c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25b5cb1b-6b67-4e02-a792-82511b34f359","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210121_emirates_a_digitalis_utlevel_koronavirus","timestamp":"2021. január. 21. 15:56","title":"Már teszteli az Emirates a digitális „járványútlevelét”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]