[{"available":true,"c_guid":"186a6bf6-e390-480e-8e10-f75521683097","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az óvintézkedések ellen szólalt fel egy képviselő maszk nélkül, ezt az ülést levezető alelnök nem hagyta annyiban, majd kitört a dulakodás.","shortLead":"Az óvintézkedések ellen szólalt fel egy képviselő maszk nélkül, ezt az ülést levezető alelnök nem hagyta annyiban, majd...","id":"20210121_cseh_parlament_dulakodas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=186a6bf6-e390-480e-8e10-f75521683097&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0db254dd-3ec3-4122-9494-5ff3ae693800","keywords":null,"link":"/vilag/20210121_cseh_parlament_dulakodas","timestamp":"2021. január. 21. 21:44","title":"A cseh parlamentben kitört a balhé, amikor a szükségállapot hosszabbításáról tárgyaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13d8fc73-3e92-4bcf-9b27-56ab5059233e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német gyártó kompakt modellje alig fogy az USA-ban, így a piaci kivezetése mellett döntöttek.","shortLead":"A német gyártó kompakt modellje alig fogy az USA-ban, így a piaci kivezetése mellett döntöttek.","id":"20210121_veget_er_a_vw_golf_amerikai_palyafutasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13d8fc73-3e92-4bcf-9b27-56ab5059233e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6499793d-99f0-4ee5-87ed-c9f1b9502855","keywords":null,"link":"/cegauto/20210121_veget_er_a_vw_golf_amerikai_palyafutasa","timestamp":"2021. január. 21. 07:59","title":"Véget ér a VW Golf amerikai pályafutása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13c996ce-d380-45dc-8bf0-2798b0daf60c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 46. amerikai elnök, Joe Biden generációs történelmet ír. De mit kell tudni a csendes, vagy más néven veterán generációról, amelyhez ő is tartozik?","shortLead":"A 46. amerikai elnök, Joe Biden generációs történelmet ír. De mit kell tudni a csendes, vagy más néven veterán...","id":"20210121_30_eve_Joe_Biden_az_elso_amerikai_elnok_aki_a_csendes_generacio_tagja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13c996ce-d380-45dc-8bf0-2798b0daf60c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d01c965-09fa-4f1a-a304-aa05d2703f8b","keywords":null,"link":"/elet/20210121_30_eve_Joe_Biden_az_elso_amerikai_elnok_aki_a_csendes_generacio_tagja","timestamp":"2021. január. 21. 11:30","title":"Az elmúlt 30 évben Joe Biden az első amerikai elnök, aki a csendes generáció tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3edcd4ab-5d2d-48ed-aae6-898bcffa3de6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hatalmas terepjárót egy kompresszorral megfújt jókora V8-as benzinmotor hajtja.","shortLead":"A hatalmas terepjárót egy kompresszorral megfújt jókora V8-as benzinmotor hajtja.","id":"20210120_hegyomlasnyi_meretu_de_sportkocsikent_lo_ki_ez_az_uj_amerikai_pickup_hennessey","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3edcd4ab-5d2d-48ed-aae6-898bcffa3de6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e31eece-b17c-460d-988c-5d0079e2eae0","keywords":null,"link":"/cegauto/20210120_hegyomlasnyi_meretu_de_sportkocsikent_lo_ki_ez_az_uj_amerikai_pickup_hennessey","timestamp":"2021. január. 20. 09:21","title":"Hegyomlásnyi méretű, de sportkocsiként lő ki ez az 1000 lóerős új amerikai pickup","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5e5f2b1-7e90-40d7-ab95-a56c19a4c677","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Komoly áttörést sikerült elérniük az amerikai kutatóknak a mélytanuló algoritmusok fejlesztésénél: olyan programot építettek, ami alig 15 perc alatt végez egy olyan feladattal, ami máskor évekbe telne.","shortLead":"Komoly áttörést sikerült elérniük az amerikai kutatóknak a mélytanuló algoritmusok fejlesztésénél: olyan programot...","id":"20210120_gepi_tanulas_sandia_nemzeti_laboratorium","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5e5f2b1-7e90-40d7-ab95-a56c19a4c677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30fea782-c0e3-401d-92b0-c2eceb57bd15","keywords":null,"link":"/tudomany/20210120_gepi_tanulas_sandia_nemzeti_laboratorium","timestamp":"2021. január. 20. 08:03","title":"Sikerült 42 000-szeresére gyorsítani az új anyagok kifejlesztését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A füst mérgező, de nem a lakott lakott terület felé száll.","shortLead":"A füst mérgező, de nem a lakott lakott terület felé száll.","id":"20210121_jaszbereny_akkumulator_gyar_kigyulladt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7d9c897-f593-4684-b573-3883112d9222","keywords":null,"link":"/itthon/20210121_jaszbereny_akkumulator_gyar_kigyulladt","timestamp":"2021. január. 21. 05:15","title":"Kigyulladt egy jászberényi akkumulátorgyár, tíz város tűzoltói dolgoznak az oltáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aa0e084-a244-4547-91ce-917a1578ab98","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Jobbról és balról is támadták a portugál miniszterelnököt, aki a portugál elnökség programját mutatta be az Európai Parlamentben. António Costa igazságos, zöld és digitális Európáért szeretne dolgozni, amelynek erős a szociális pillére. Ezen túl elkötelezett a jogállamisági értékek védelme mellett.","shortLead":"Jobbról és balról is támadták a portugál miniszterelnököt, aki a portugál elnökség programját mutatta be az Európai...","id":"20210120_Portugal_kormanyfo_Aki_megserti_a_jogallamisagot_es_alapveto_europai_ertekeket_nem_lehet_az_europai_unio_tagja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4aa0e084-a244-4547-91ce-917a1578ab98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2674a0c3-3f70-4a52-81cd-1a37b143090d","keywords":null,"link":"/eurologus/20210120_Portugal_kormanyfo_Aki_megserti_a_jogallamisagot_es_alapveto_europai_ertekeket_nem_lehet_az_europai_unio_tagja","timestamp":"2021. január. 20. 15:22","title":"Portugál kormányfő: Aki megsérti a jogállamiságot és az alapvető európai értékeket, nem lehet az EU tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f016a83b-bcdd-4afd-9940-9b362284efe3","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"A koronavírus-járvány és a fokozott biztonsági intézkedések miatt ezúttal elmarad az Egyesült Államok 46. elnökének, Joe Bidennek a hivatalba lépését követően a hagyományos elnöki és alelnöki ebéd a Capitoliumban, és az esti beiktatási bál is, helyette másfél órás televíziós műsor lesz Amerika ünnepe címmel a kétszeres Oscar-díjas és négyszeres Golden Globe-díjas színész, Tom Hanks vezetésével. A képernyő előtt meg ugyebár enni-inni kell. ","shortLead":"A koronavírus-járvány és a fokozott biztonsági intézkedések miatt ezúttal elmarad az Egyesült Államok 46. elnökének...","id":"20210120_A_Biden_pezsgotol_a_Harristalig","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f016a83b-bcdd-4afd-9940-9b362284efe3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6db7b278-a090-4fb3-ba5d-b91f354eea35","keywords":null,"link":"/elet/20210120_A_Biden_pezsgotol_a_Harristalig","timestamp":"2021. január. 20. 16:49","title":"A Biden pezsgőtől a Harris-tálig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]